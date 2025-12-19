Лукашенко: Мелания е наше момиче, славянка - най-силното оръжие на Тръмп ВИДЕО

Беларуският президент Александър Лукашенко нарече съпругата на американския президент Доналд Тръмп, Мелания, "най-мощното оръжие на страната".

Той направи това изявление на заседание на Всебеларуското народно събрание, съобщава БелТА.

„Казах на специалния пратеник на президента на САЩ за Беларус Джон Коул: попитайте Тръмп защо не използвате Мелания - най-мощното оръжие, което той има? Тя е от нашия народ, славянка“, каза Лукашенко.

Според беларуския лидер той е предложил Мелания „да се ангажира повече с политическите въпроси“. „Това не би било лошо нещо за Тръмп“, добави той.

Лукашенко припомни, че съпругата на Тръмп е от словенски произход и „би могла да направи много както в украинския конфликт, така и в Беларус“, добавяйки, че е необходимо да се включи „не само зетят на Тръмп Джаред Къшнър в разрешаването на конфликта“.

Беларуският лидер повдигна този въпрос във връзка с въпроса дали да се репатрират граждани с беларуски корени в Беларус. Лукашенко припомни, че предците на Къшнър са от Новогрудски район на Гродненска област. „Поканихме американския посланик във Франция. Той е бащата на Къшнър, Чарлз.

„Поканихме и него, поддържаме отношения с него, той отговаря, разговаряме“, каза той, добавяйки, че Джаред Кушнер също е бил поканен чрез посланика.

На 13 декември Тръмп и съпругата му предадоха лично послание до Лукашенко чрез специалния пратеник на САЩ за Беларус Джон Коул. В писмото президентът и първата дама благодариха на беларуската страна и лично на Лукашенко за гостоприемството и подаръците. Семейство Тръмп пожелаха на Лукашенко весела Коледа.

По-рано Лукашенко подари на Мелания Тръмп бижута във формата на беларуски метличини и други предмети, а на съпруга ѝ - икона на Свети Николай Чудотворец, съобщи телевизионният канал „Беларус 1“.

След среща на 12 декември с американската делегация, водена от Коул, Съединените щати обявиха отмяната на санкциите върху беларуския поташ, а беларуските власти обявиха помилването на 123 граждани на различни държави, осъдени за шпионаж, терористична и екстремистка дейност. Решението е взето „като част от споразуменията, постигнати с президента на САЩ Доналд Тръмп, и по негово искане, във връзка с отмяната на незаконните санкции срещу...“ поташовата промишленост на Република Беларус“.