Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит съобщи, че очаква второто си дете

27 Декември, 2025 03:51

Тя изрази благодарност към президента Доналд Тръмп за подкрепата и за това, че насърчава „про-семейна среда в Белия дом“

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит съобщи, че очаква второто си дете - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит съобщи, че очаква второто си дете, предаде NOVA.

Тя е първата жена на този ключов пост, която е бременна по време на мандата си. „Най-големият коледен подарък, за който можем да мечтаем – момиченце, което очакваме през май“, написа Ливит в профила си в Instagram.

Тя изрази благодарност към президента Доналд Тръмп за подкрепата и за това, че насърчава „про-семейна среда в Белия дом“.

28-годишната Ливит, която е омъжена за предприемача в сектора на недвижимите имоти Никълъс Ричио, влезе в историята като най-младия прессекретар на Белия дом, след като беше назначена през януари в началото на втория мандат на Тръмп. Тя си изгради репутация на изключително ефективен говорител на администрацията, известна с твърдата защита на президента по време на брифингите и с умението си да неутрализира критични журналисти.


САЩ
