Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит съобщи, че очаква второто си дете, предаде NOVA.
Тя е първата жена на този ключов пост, която е бременна по време на мандата си. „Най-големият коледен подарък, за който можем да мечтаем – момиченце, което очакваме през май“, написа Ливит в профила си в Instagram.
Тя изрази благодарност към президента Доналд Тръмп за подкрепата и за това, че насърчава „про-семейна среда в Белия дом“.
28-годишната Ливит, която е омъжена за предприемача в сектора на недвижимите имоти Никълъс Ричио, влезе в историята като най-младия прессекретар на Белия дом, след като беше назначена през януари в началото на втория мандат на Тръмп. Тя си изгради репутация на изключително ефективен говорител на администрацията, известна с твърдата защита на президента по време на брифингите и с умението си да неутрализира критични журналисти.
