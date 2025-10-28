Новини
Любопитно »
Никол Кидман разходи рокля с цепка на ревюто на Vogue World (ВИДЕО)

28 Октомври, 2025 08:17 609 10

  • vogue-
  • ревю-
  • рокля-
  • никол кидман

Холивудската актриса излезе в черна сатенена рокля Chanel, изработена по поръчка, с цепка, украсена с камелии

Никол Кидман разходи рокля с цепка на ревюто на Vogue World (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Никол Кидман се появи публично, облечена в рокля с цепка, след новината за развода си с певеца Кийт Ърбан. Снимки бяха публикувани на уебсайта на Daily Mail.

Никол Кидман откри ревюто на Vogue World, което се проведе на 26 октомври в Лос Анджелис. Холивудската актриса излезе в черна сатенена рокля Chanel, изработена по поръчка, с цепка, украсена с камелии. Роклята е моделирана по визията, носена от актрисата Рита Хейуърт във филма от 1946 г. „Джилда“. Кидман бе с токчета и колие. Тя носеше ярък грим с червено червило и очна линия, а косата ѝ беше оформена на къдрици.

View this post on Instagram

A post shared by Good Morning America (@goodmorningamerica)


Миналата седмица вътрешен човек, близък до двойката, каза пред Daily Mail, че Никол Кидман и Кийт Ърбан са имали проблеми в брака си, но винаги са се опитвали да ги разрешат. Според източника актрисата е била шокирана, когато съпругът ѝ обяви раздялата им. Въпреки факта, че самият изпълнител е подал молба за развод, тя остава готова да възобнови връзката си с изпълнителя.

На 30 септември Никол Кидман подаде молба за развод с певеца Кийт Ърбан. В документите актрисата заявява, че причината за развода са непреодолими различия. Вътрешен източник на Daily Mail обаче смята, че двойката се е разделила заради новата приятелка на Ърбан.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Къде е новината ?! Че то всяка жена винаги си се разхожда с цепка.....

    08:20 28.10.2025

  • 2 Въй

    1 0 Отговор
    Роклята й е казала:-Благодаря ти за разходката!

    08:21 28.10.2025

  • 3 хаберих

    2 0 Отговор
    Две руси си говорят:- Муцка, да ти се похваля, наредих пъзела само за 2 дни! - И какво от това!? - Ми, на кутията пише - за 3-4 год.

    08:22 28.10.2025

  • 4 надарена кака

    2 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #5

    08:26 28.10.2025

  • 5 Надарен батко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "надарена кака":

    Аз като ти ги сцяпя и ще ти възпаля цепката от преупотреба!

    08:31 28.10.2025

  • 6 Крум подмолния фашист

    0 0 Отговор
    На владетеля искам да му изпия само млечните сокове 😂😂😂😂😂💯

    08:32 28.10.2025

  • 7 етикет

    1 0 Отговор
    Цепката си седи на друго място на актрисеното тяло. И си кюта мазно.

    08:32 28.10.2025

  • 8 ннннннннн

    0 0 Отговор
    Алооу,5-тия,не закачай каката,не се прави на голяма работа,бъди културен и възпитан,бре!

    08:34 28.10.2025

  • 9 О времена

    1 0 Отговор
    О мрави
    Певеца иска дете да му роди Никол Кидман ама тя е стара за да ражда

    08:38 28.10.2025

  • 10 Харесвам я

    1 0 Отговор
    Хубава жена, но изгуби своя чар и единтичност с лицевите корекции. Не прилича на себе си за да се прави на млада. Жалко. А щеше да бъде прекрасна зряла жена без корекции.

    08:40 28.10.2025