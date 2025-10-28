Никол Кидман разходи рокля с цепка на ревюто на Vogue World (ВИДЕО)

Холивудската актриса Никол Кидман се появи публично, облечена в рокля с цепка, след новината за развода си с певеца Кийт Ърбан. Снимки бяха публикувани на уебсайта на Daily Mail.
Никол Кидман откри ревюто на Vogue World, което се проведе на 26 октомври в Лос Анджелис. Холивудската актриса излезе в черна сатенена рокля Chanel, изработена по поръчка, с цепка, украсена с камелии. Роклята е моделирана по визията, носена от актрисата Рита Хейуърт във филма от 1946 г. „Джилда“. Кидман бе с токчета и колие. Тя носеше ярък грим с червено червило и очна линия, а косата ѝ беше оформена на къдрици.
Миналата седмица вътрешен човек, близък до двойката, каза пред Daily Mail, че Никол Кидман и Кийт Ърбан са имали проблеми в брака си, но винаги са се опитвали да ги разрешат. Според източника актрисата е била шокирана, когато съпругът ѝ обяви раздялата им. Въпреки факта, че самият изпълнител е подал молба за развод, тя остава готова да възобнови връзката си с изпълнителя.
На 30 септември Никол Кидман подаде молба за развод с певеца Кийт Ърбан. В документите актрисата заявява, че причината за развода са непреодолими различия. Вътрешен източник на Daily Mail обаче смята, че двойката се е разделила заради новата приятелка на Ърбан.
08:20 28.10.2025
08:21 28.10.2025
08:22 28.10.2025
08:26 28.10.2025
До коментар #4 от "надарена кака":Аз като ти ги сцяпя и ще ти възпаля цепката от преупотреба!
08:31 28.10.2025
08:32 28.10.2025
08:32 28.10.2025
08:34 28.10.2025
Певеца иска дете да му роди Никол Кидман ама тя е стара за да ражда
08:38 28.10.2025
08:40 28.10.2025