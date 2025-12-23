Новини
Бившата съпруга на руския олигарх Абрамович показа фигура в прилепнала рокля (СНИМКА)

23 Декември, 2025 08:44 2 680 13

  • бивша съпруга-
  • абрамович-
  • дария жукова-
  • рокля

Дария Жукова сподели снимка, на която прекарва време със семейството си в Швейцария

Бившата съпруга на руския олигарх Абрамович показа фигура в прилепнала рокля (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившата съпруга на милиардера Роман Абрамович, Дария Жукова, показа фигурата си в блестяща рокля. Тя публикува снимка в Instagram.

Дария Жукова сподели снимка, на която прекарва време със семейството си в Швейцария. На една от снимките бизнесдамата позира в черна, прилепнала рокля.

View this post on Instagram

A post shared by Dasha Zhukova Niarchos (@dasha)


През октомври Дария Жукова участва във фотосесия за марката си Sarah Foster, Favorite Daughter.

Преди няколко седмици Дария Жукова направи публична изява със съпруга си Ставрос Ниархос. Двойката присъства на благотворителния гала концерт „Изкуство и художник“ в музея „Метрополитън“ в Ню Йорк. Дария Жукова бе избрала кадифена рокля с дълбоко деколте и масивни диамантени обеци.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    17 0 Отговор
    И какъв е бизнесът на тази "бизнес дама"!?

    Коментиран от #2, #4

    08:47 23.12.2025

  • 2 Емииии

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    Да харчи парите на баща си мъжете си тъста си и т.н.

    08:55 23.12.2025

  • 3 А аз

    4 5 Отговор
    Пък показвам фигура в слип , но е видима само докато някоя красавица не раздразни фигурата , защото тогава слипа не може да я удържи , и фигурата изскача , и се вижда че не е никава фигура , а един обикновен чукундурски огромен и напрегнат ...

    Коментиран от #8

    08:56 23.12.2025

  • 4 Дедо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    Е бизнес. Нали са ти казале. Кажи му бакшиш и не го обиждай. На изборете като доде Дилян на влас и, че ви махне патента. Да си плащате и виа кат другите ора данаци.

    09:11 23.12.2025

  • 5 Много грозна

    0 4 Отговор
    Що не дават снимки на жените на американски или европеевски олигарси? По-убави са.

    09:15 23.12.2025

  • 6 в кратце

    3 0 Отговор
    Дария Жукова дарява жуки само на чичковци-паричковци.

    09:17 23.12.2025

  • 7 Фукара

    0 0 Отговор
    Няма стинки за закуски завалийката...

    09:21 23.12.2025

  • 8 Поетеса

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "А аз":

    Искам да опиша с устни и слова, такава величава красота.

    09:25 23.12.2025

  • 9 Факт

    0 0 Отговор
    Само за специални случаи!

    09:26 23.12.2025

  • 10 Чалгар

    1 1 Отговор
    Кво ми я фалите? Щом не е джуклеста чалгаджийка не струва.

    09:33 23.12.2025

  • 11 в кратце

    0 0 Отговор
    Има-показва!

    09:39 23.12.2025

  • 12 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 2 Отговор
    Друго си е 100 кг живо ГМО тегло на англосаксонките !!

    09:40 23.12.2025

  • 13 абе,

    2 0 Отговор
    Показвайте жените на българските олигарски та да се посмеем...

    09:56 23.12.2025