Бившата съпруга на руския олигарх Абрамович показа фигура в прилепнала рокля (СНИМКА)

Бившата съпруга на милиардера Роман Абрамович, Дария Жукова, показа фигурата си в блестяща рокля. Тя публикува снимка в Instagram.
Дария Жукова сподели снимка, на която прекарва време със семейството си в Швейцария. На една от снимките бизнесдамата позира в черна, прилепнала рокля.
През октомври Дария Жукова участва във фотосесия за марката си Sarah Foster, Favorite Daughter.
Преди няколко седмици Дария Жукова направи публична изява със съпруга си Ставрос Ниархос. Двойката присъства на благотворителния гала концерт „Изкуство и художник“ в музея „Метрополитън“ в Ню Йорк. Дария Жукова бе избрала кадифена рокля с дълбоко деколте и масивни диамантени обеци.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 таксиджия 🚖
Коментиран от #2, #4
08:47 23.12.2025
2 Емииии
До коментар #1 от "таксиджия 🚖":Да харчи парите на баща си мъжете си тъста си и т.н.
08:55 23.12.2025
3 А аз
Коментиран от #8
08:56 23.12.2025
4 Дедо
До коментар #1 от "таксиджия 🚖":Е бизнес. Нали са ти казале. Кажи му бакшиш и не го обиждай. На изборете като доде Дилян на влас и, че ви махне патента. Да си плащате и виа кат другите ора данаци.
09:11 23.12.2025
5 Много грозна
09:15 23.12.2025
6 в кратце
09:17 23.12.2025
7 Фукара
09:21 23.12.2025
8 Поетеса
До коментар #3 от "А аз":Искам да опиша с устни и слова, такава величава красота.
09:25 23.12.2025
9 Факт
09:26 23.12.2025
10 Чалгар
09:33 23.12.2025
11 в кратце
09:39 23.12.2025
12 Др.Тодор Живков 🇧🇬
09:40 23.12.2025
13 абе,
09:56 23.12.2025