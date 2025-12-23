Бившата съпруга на руския олигарх Абрамович показа фигура в прилепнала рокля (СНИМКА)

Бившата съпруга на милиардера Роман Абрамович, Дария Жукова, показа фигурата си в блестяща рокля. Тя публикува снимка в Instagram.

Дария Жукова сподели снимка, на която прекарва време със семейството си в Швейцария. На една от снимките бизнесдамата позира в черна, прилепнала рокля.

През октомври Дария Жукова участва във фотосесия за марката си Sarah Foster, Favorite Daughter.

Преди няколко седмици Дария Жукова направи публична изява със съпруга си Ставрос Ниархос. Двойката присъства на благотворителния гала концерт „Изкуство и художник“ в музея „Метрополитън“ в Ню Йорк. Дария Жукова бе избрала кадифена рокля с дълбоко деколте и масивни диамантени обеци.