52-годишната Кейт Бекинсейл хукна на шопинг в прозрачна рокля (СНИМКА)

Холивудската актриса Кейт Бекинсейл се появи публично, облечена в "гола рокля", а снимките от изявата ѝ бяха публикувани на уебсайта на Daily Mail.

Папараци заснеха 52-годишната Кейт Бекинсейл да пазарува в John Varvatos в Лос Анджелис. Актрисата бе в бяла прозрачна макси рокля, допълнена от черен топ, бикини с висока талия и чорапогащи на точки. Тя използва аксесоари като слънчеви очила, златни колиета, гривни, пръстени и впечатляващи обеци. Бе прибрала косата си на опашка, сложила лента за глава.

Снимка: Интернет

През лятото звездата от „Ван Хелсинг“ показа фигурата си по бански.

Потребителите на социалните мрежи наскоро заподозряха актрисата, че използва Ozempic, лекарство, популярно сред световните звезди, но предназначено за лечение на диабет тип 2. Бекинсейл отрече тези твърдения, отбелязвайки, че е започнала бързо да отслабва поради стрес. Тя дори се озова в болница, където прекара почти два месеца.