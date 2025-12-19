Новини
52-годишната Кейт Бекинсейл хукна на шопинг в прозрачна рокля (СНИМКА)

19 Декември, 2025 11:11

Потребителите на социалните мрежи наскоро заподозряха актрисата, че използва Ozempic

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Кейт Бекинсейл се появи публично, облечена в "гола рокля", а снимките от изявата ѝ бяха публикувани на уебсайта на Daily Mail.

Папараци заснеха 52-годишната Кейт Бекинсейл да пазарува в John Varvatos в Лос Анджелис. Актрисата бе в бяла прозрачна макси рокля, допълнена от черен топ, бикини с висока талия и чорапогащи на точки. Тя използва аксесоари като слънчеви очила, златни колиета, гривни, пръстени и впечатляващи обеци. Бе прибрала косата си на опашка, сложила лента за глава.

Снимка: Интернет

През лятото звездата от „Ван Хелсинг“ показа фигурата си по бански.


Потребителите на социалните мрежи наскоро заподозряха актрисата, че използва Ozempic, лекарство, популярно сред световните звезди, но предназначено за лечение на диабет тип 2. Бекинсейл отрече тези твърдения, отбелязвайки, че е започнала бързо да отслабва поради стрес. Тя дори се озова в болница, където прекара почти два месеца.


  • 1 Нищо

    7 1 Отговор
    И няма на годините на такава женат. Тя си иска, аз давам..... Не съм някой стиснат.

    11:15 19.12.2025

  • 2 ЕстетЪ

    3 8 Отговор
    Никога не е късно,да станеш за ре3ил, въпреки,че беше една от най-красивите актриси.Жалко,че е още на 52 а изглежда като 70 годишна к0рейка

    Коментиран от #4

    11:18 19.12.2025

  • 3 Еййййй

    2 0 Отговор
    Венке, тая рокля само за теб ма! Дано някой кьорав та види.

    11:21 19.12.2025

  • 4 Или

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЕстетЪ":

    Си късоглед, или си обратен!

    Коментиран от #6

    11:22 19.12.2025

  • 5 Помак

    6 0 Отговор
    Таман кат за меня ...аресвам я

    11:24 19.12.2025

  • 6 ЕстетЪ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Или":

    Второто....второто

    11:36 19.12.2025