Обвиниха Меган Маркъл в кражба на рокля за 1700 долара от фотосесия (СНИМКИ)

Меган Маркъл попадна в центъра на спор, след като американски медии съобщиха, че е задържала дизайнерска рокля на стойност 1695 долара от фотосесия за корицата на Variety през 2022 г. В промо видео за новото ѝ шоу „With Love, Meghan Holiday Celebration“, излъчено наскоро, херцогинята се появява в зелена рокля Galvan „Ushuaia“, която според източници е трябвало да бъде върната след снимките.

Източник, близък до продукцията, твърди пред Page Six, че Меган е „взела роклята без да попита“, а втори източник потвърждава, че тя е напуснала студиото с модела. Трети източник обаче отрича нередност, като твърди, че въпросът е „недоразумение“ и че дрехите често остават у нея като част от „архивирането“ на визиите ѝ. Подобен протокол обаче не фигурира сред официалните правила за кралски особи.

Meghan Markle Kept $1,700 Green Gown from Variety Shoot for 'Royal Archive' as Duchess Was 'Allowed' to Swipe Dress https://t.co/0qAz8K8NQa pic.twitter.com/Q4kvS3gYoz — Radar Online (@radar_online) November 26, 2025

Други представители на екипа отхвърлят тази версия като „измислица“, заявявайки, че никога не е съществувало изискване Маркъл да задържа всички дрехи, използвани за фотосесии. Модни експерти коментират, че е обичайно знаменитостите да поискат да закупят или задържат дреха от снимки, но това обикновено става след предварително одобрение от дизайнерите или стилистите.

Meghan dazzles in the Galvan London ‘Ushuaia’ satin tie-neck gown in emerald green for her With Love, Meghan: Holiday Celebration promo. It’s the same elegant dress she first wore for her October 2022 Variety cover shoot ✨💚 pic.twitter.com/nFOWy4qpF4 — Rebecca 🤎 (@rebecca_sussex) November 10, 2025

Темата придобива още резонанс, след като през 2024 г. журналистката Ванеса Григориадис заяви в подкаста „Heretics“, че Меган е „взимала много неща“ от високопрофилни фотосесии, въпреки че живее в дом за над 15 милиона долара в Монтесито и сключва многомилионни договори.

След публикациите говорител на херцозите направи официално изявление, в което определи твърденията като „категорично неверни“ и подчерта, че всички задържани артикули са били взети „с пълното знание и съгласие на стилистите и при спазване на договорните условия“.