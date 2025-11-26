Новини
Обвиниха Меган Маркъл в кражба на рокля за 1700 долара от фотосесия (СНИМКИ)

26 Ноември, 2025 14:29 1 079 7

Херцогинята си прибрала рокля, за да стане част от "кралския ѝ архив"

Обвиниха Меган Маркъл в кражба на рокля за 1700 долара от фотосесия (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл попадна в центъра на спор, след като американски медии съобщиха, че е задържала дизайнерска рокля на стойност 1695 долара от фотосесия за корицата на Variety през 2022 г. В промо видео за новото ѝ шоу „With Love, Meghan Holiday Celebration“, излъчено наскоро, херцогинята се появява в зелена рокля Galvan „Ushuaia“, която според източници е трябвало да бъде върната след снимките.

Източник, близък до продукцията, твърди пред Page Six, че Меган е „взела роклята без да попита“, а втори източник потвърждава, че тя е напуснала студиото с модела. Трети източник обаче отрича нередност, като твърди, че въпросът е „недоразумение“ и че дрехите често остават у нея като част от „архивирането“ на визиите ѝ. Подобен протокол обаче не фигурира сред официалните правила за кралски особи.

Други представители на екипа отхвърлят тази версия като „измислица“, заявявайки, че никога не е съществувало изискване Маркъл да задържа всички дрехи, използвани за фотосесии. Модни експерти коментират, че е обичайно знаменитостите да поискат да закупят или задържат дреха от снимки, но това обикновено става след предварително одобрение от дизайнерите или стилистите.

Темата придобива още резонанс, след като през 2024 г. журналистката Ванеса Григориадис заяви в подкаста „Heretics“, че Меган е „взимала много неща“ от високопрофилни фотосесии, въпреки че живее в дом за над 15 милиона долара в Монтесито и сключва многомилионни договори.

След публикациите говорител на херцозите направи официално изявление, в което определи твърденията като „категорично неверни“ и подчерта, че всички задържани артикули са били взети „с пълното знание и съгласие на стилистите и при спазване на договорните условия“.


  • 1 Цвете

    3 2 Отговор
    ДРУГА КЛЮКА ПО " ИНТЕРЕСНА " НЕМОЖАХА ЛИ ДА Й ЛЕПНАТ? ТЕ ИМАТ ПАРИ, ТАКА ЧЕ НАДАЛИ МЕГАН БИ СЕ ВЪЗПОЛЗВАЛА ЗА ДА Я ОМАСКАРЯТ. 🇦🇺

    14:32 26.11.2025

  • 2 Ами дреме ми

    7 0 Отговор
    ...ма Сърбинооо...Пиши за оная де гепеше кремчета...

    14:42 26.11.2025

  • 3 надарена кака

    3 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    14:44 26.11.2025

  • 4 Баба Гошка

    5 0 Отговор
    Меганките берат рокли. Какво друго са очаквали, когато са я облекли? В зооппарка не обличат майй мууните и нямат проблем с брането на рокли.

    14:55 26.11.2025

  • 5 665

    4 0 Отговор
    Тоя зелен парцал близо 2хил долара :))

    15:04 26.11.2025

  • 6 майстор

    0 0 Отговор
    Принц Хари може да си я облича, както и колкото си иска. Меган стига да му поиска и да му се оглези.

    15:27 26.11.2025

  • 7 Факт

    4 0 Отговор
    Циганка , и англичаните не си го крият . Даже беше доста подигравана за произхода си в сериала Уиндзорките . Но в България го спряха след една - две серии .

    15:33 26.11.2025