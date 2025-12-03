Новини
3 Декември, 2025 08:39

На събитието в Ню Йорк 37-годишната Риана носеше „странна розова бухнала рокля“ с оголен силует и дълъг шлейф

Риана се появи в потресаващ тоалет на Gotham Film Awards, вижте кои обраха наградите - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова

Риана оглави списъка с най-зле облечените звезди на червения килим на филмовите награди „Готъм“, където се появи вечерта в понеделник, 1 декември, в странна розова рокля, която „приличаше на чаршаф“, пише Daily Mail.

На събитието в Ню Йорк 37-годишната Риана носеше „странна розова бухнала рокля“ с оголен силует и дълъг шлейф. Тя бе с черни кожени ръкавици и висока шапка, украсена с нежно розови пера.

Певицата се появи на събитието с приятеля си, рапъра ASAP Rocky. За гала вечерта той избра по-семпъл тоалет – традиционен костюм.


Присъстваха още Клоуи Севини, Кристен Стюарт, Джейкъб Елорди, Зоуи Дойч, Дженифър Лорънс, Джулия Робъртс, Алек Болдуин, Аманда Сейфрид, Фелисити Джоунс и Хю Джакман.

Кои спечелиха награди на филмовите награди Готам за 2025 г.

Най-добър филм на тазгодишните филмови награди Готам стана „Битка след битка“ на Пол Томас Андерсън, най-добър международен филм - „Инцидент“ на Джафар Панахи, а най-добър документален филм - „Моите нежелани приятели: Част 1“ на Джулия Локтев.

Джафар Панахи спечели наградата за най-добър режисьор за „Инцидент“, а „Седлото“, написан от Хари Лайтън, спечели наградата за най-добър адаптиран сценарий. Най-обещаващ режисьор е Акинола Дейвис-младши за „Сянката на баща ми“.

Най-добър главен актьор: Сопе Дирису в „Сянката на баща ми“, а най-добър поддържащ актьор: Унми Мосаку в „Грешниците“. Тазгодишната награда за пробив за най-добър актьор отиде при Абу Сангара за „Историята на Сюлейман“.

Кейт Хъдсън и Хю Джакман също получиха наградата за музикален трибют за песента си „Song Sung Blue“.


  • 1 влък

    Тя по принцип си се облича безвкусно.

    08:43 03.12.2025

  • 3 Елизабет Цветанова Кахър кахър кахъркова

    Суданеца има много сладко мляко 🥳🤣😂🤭

    08:44 03.12.2025

  • 5 ф@к дъ ю$ей

    Като не можеш да пееш, поне с тоалет да те забележат!

    09:01 03.12.2025