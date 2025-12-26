Новини
Любопитно »
Ким Кардашиян позира на Коледа в рокля от 1986 г. СНИМКА

Ким Кардашиян позира на Коледа в рокля от 1986 г. СНИМКА

26 Декември, 2025 17:19, обновена 26 Декември, 2025 17:25 737 4

  • ким кардашиян-
  • коледа-
  • рокля

Звездата отбеляза със семейството си, облечена във винтидж дрехата

Ким Кардашиян позира на Коледа в рокля от 1986 г. СНИМКА - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ким Кардашиян позира в рокля от 1986 г. за Коледа, пише The ​​Sun.

Тя носеше рокля от винтидж колекция на Mugler от 1986 г. Звездата отпразнува Коледа със семейството си, облечена в старата дреха.

Ким Кардашиян позира на Коледа в рокля от 1986 г. СНИМКА
Снимка: Instagram

На 13 декември Ким Кардашиян и дъщеря ѝ Норт Уест бяха забелязани в Западен Холивуд. Бизнесдамата, заедно с малката и приятелите си, посетиха ресторант Nobu. Репортери отбелязаха, че Норт Уест се е появила публично с избелени вежди. Тя носеше и дълга синя перука и кафяв гланц за устни.

Норт Уест беше снимана в черен анцуг и маратонки.

През октомври Норт Уест позира с фалшиви татуировки на лицето, изобразяващи нейното име и името на друга известна личност. Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест позира с плитки и изкуствени мигли.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 им Кардашиян позира на Коледа

    2 0 Отговор
    пред любопитен писар по без рокля
    който нищо не е цъкнал за по света и у нас
    а за мифли като писарките

    17:31 26.12.2025

  • 2 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Нищо се не види у тоя мрак. Нема ли по-светла снимка, дет да й се видат срамотиите?

    Коментиран от #3

    17:31 26.12.2025

  • 3 Нема ли по-светла снимка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пустиня(к)":

    снимката на писара ти стига

    17:45 26.12.2025

  • 4 Милене Как не те срам!! Тя е Американка

    2 0 Отговор
    Ти си Чуждестранен Агент , Измет , Терорист,Хомосексоалисъ
    16 години затвор

    18:05 26.12.2025