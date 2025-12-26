Ким Кардашиян позира на Коледа в рокля от 1986 г. СНИМКА

Ким Кардашиян позира в рокля от 1986 г. за Коледа, пише The ​​Sun.

Тя носеше рокля от винтидж колекция на Mugler от 1986 г. Звездата отпразнува Коледа със семейството си, облечена в старата дреха.

Снимка: Instagram

На 13 декември Ким Кардашиян и дъщеря ѝ Норт Уест бяха забелязани в Западен Холивуд. Бизнесдамата, заедно с малката и приятелите си, посетиха ресторант Nobu. Репортери отбелязаха, че Норт Уест се е появила публично с избелени вежди. Тя носеше и дълга синя перука и кафяв гланц за устни.

Норт Уест беше снимана в черен анцуг и маратонки.

През октомври Норт Уест позира с фалшиви татуировки на лицето, изобразяващи нейното име и името на друга известна личност. Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест позира с плитки и изкуствени мигли.