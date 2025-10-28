"Луда с котки" - Памела Андерсън отнесе подигравки заради външния си вид (ВИДЕО)

Холивудската актриса и Playboy модел Памела Андерсън беше критикувана заради новия си външен вид. Снимки и коментари бяха публикувани на уебсайта на Daily Mail.
Памела Андерсън беше заснета от папараци пред магазина си за козметика Sonsie в Ню Йорк. 58-годишната актриса се появи публично, облечена в светла рокля Magnolia Pearl Donby Cupid Rose с флорален принт, съчетана със зелени чорапогащи с калинки, кафяви токчета и шапка. Звездата беше снимана без грим.
Читателите на Daily Mail бяха лошо впечатлени от облеклото на Playboy модела.
„Този чорапогащник е ужасен. Роклята е красива, но шапката също е ужасна. Всичко си противоречи“, „Наистина се надявам, че просто се шегува, защото изглежда ужасно“, „Превърна се от красавица в луда дама с котки“ и „Изгубила си е ума“, написаха интернет потребители.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
09:25 28.10.2025
2 Истинска
09:26 28.10.2025
3 Е, очевидно
Вижда се на видеото , че бута градинска количка с нещо, приличащо на аспержи в нея, както и други участнички, облечени в същия флорален стил!
По кротко с критиките!
09:30 28.10.2025
4 Пич
09:30 28.10.2025
5 Сила
09:33 28.10.2025
6 оценка
09:33 28.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Лицемерни 60клуци
Коментиран от #10
09:46 28.10.2025
9 Факт
09:47 28.10.2025
10 Ицо Багера
До коментар #8 от "Лицемерни 60клуци":Вярно е, но не това, че сме спрели да играем с малкия палавник.
На разработена маса добре се меси тестото.
10:21 28.10.2025