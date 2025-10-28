Новини
28 Октомври, 2025 09:19

"Изгубила си е ума“, написаха интернет потребители

"Луда с котки" - Памела Андерсън отнесе подигравки заради външния си вид (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса и Playboy модел Памела Андерсън беше критикувана заради новия си външен вид. Снимки и коментари бяха публикувани на уебсайта на Daily Mail.

Памела Андерсън беше заснета от папараци пред магазина си за козметика Sonsie в Ню Йорк. 58-годишната актриса се появи публично, облечена в светла рокля Magnolia Pearl Donby Cupid Rose с флорален принт, съчетана със зелени чорапогащи с калинки, кафяви токчета и шапка. Звездата беше снимана без грим.

Читателите на Daily Mail бяха лошо впечатлени от облеклото на Playboy модела.


„Този чорапогащник е ужасен. Роклята е красива, но шапката също е ужасна. Всичко си противоречи“, „Наистина се надявам, че просто се шегува, защото изглежда ужасно“, „Превърна се от красавица в луда дама с котки“ и „Изгубила си е ума“, написаха интернет потребители.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бушприт

    5 1 Отговор
    моделка на списание "Playboy"

    09:25 28.10.2025

  • 2 Истинска

    15 1 Отговор
    Сравнете естествената Памела Андерсън и "рендосаната" Никол Кидман, двете са наборки! Човек трябва да не се срамува от това, как изглежда или какво представлява на стари години.

    09:26 28.10.2025

  • 3 Е, очевидно

    12 1 Отговор
    тоалетът на Памела е част от някакъв пърформънс.

    Вижда се на видеото , че бута градинска количка с нещо, приличащо на аспержи в нея, както и други участнички, облечени в същия флорален стил!

    По кротко с критиките!

    09:30 28.10.2025

  • 4 Пич

    11 1 Отговор
    Учудващо е колко много е по грозна от много наши жени на същите години , които срещаме по улиците!? Но разбира се и аз като всеки мъж не съм напълно наясно с макиажните измами на жените ! Обаче настоявам че тук съм виждал по хубави !!!

    09:30 28.10.2025

  • 5 Сила

    8 5 Отговор
    Памела Андерсън може да изглежда както си иска и да се облича както си пожелае ....именно защото е Памела Андерсън , а не ергенката Пена от Каспичан !!!

    09:33 28.10.2025

  • 6 оценка

    0 0 Отговор
    „Този чорапогащник е ужасен!.....ЧОРАПОГАЩНИКЪТ Й НЕ СЕ ЯВЯВА НА КОНКУРС ЗА КРАСОТА. Под дрехата й е и в по-голямата си част не се вижда.

    09:33 28.10.2025

  • 8 Лицемерни 60клуци

    7 1 Отговор
    Жените и завиждаха,мъжете лъскаха саби, сега и се подиграват.Ако бяха се поинтересували, защо е облечена така, щяха да разберат,че снима клип/реклама на голяма верига занимаваща се с цветя и градинска техника/аксесоари.

    Коментиран от #10

    09:46 28.10.2025

  • 9 Факт

    1 0 Отговор
    Лирическо отстъпление!

    09:47 28.10.2025

  • 10 Ицо Багера

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лицемерни 60клуци":

    Вярно е, но не това, че сме спрели да играем с малкия палавник.
    На разработена маса добре се меси тестото.

    10:21 28.10.2025