"Луда с котки" - Памела Андерсън отнесе подигравки заради външния си вид (ВИДЕО)

Холивудската актриса и Playboy модел Памела Андерсън беше критикувана заради новия си външен вид. Снимки и коментари бяха публикувани на уебсайта на Daily Mail.

Памела Андерсън беше заснета от папараци пред магазина си за козметика Sonsie в Ню Йорк. 58-годишната актриса се появи публично, облечена в светла рокля Magnolia Pearl Donby Cupid Rose с флорален принт, съчетана със зелени чорапогащи с калинки, кафяви токчета и шапка. Звездата беше снимана без грим.

Читателите на Daily Mail бяха лошо впечатлени от облеклото на Playboy модела.

„Този чорапогащник е ужасен. Роклята е красива, но шапката също е ужасна. Всичко си противоречи“, „Наистина се надявам, че просто се шегува, защото изглежда ужасно“, „Превърна се от красавица в луда дама с котки“ и „Изгубила си е ума“, написаха интернет потребители.