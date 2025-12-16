Кристина Агилера изненада феновете с нов външен вид - по-слаба и още по-красива

Кристина Агилера, носителка на множество награди „Грами“ и една от най-емблематичните певици на своето поколение, отново привлече вниманието на феновете и медиите с впечатляваща трансформация, пише tialoto.bg.

Последните години бяха белязани от постоянни коментари за фигурата ѝ, които Агилера превърна в мотивация за промяна.

След драматично отслабване с 22 килограма, звездата демонстрира нов стилен външен вид и модерна визия, която подчертава нейната елегантност.

На снимки, публикувани от BACKGRID USA, Кристина Агилера беше забелязана на разходка в Лос Анджелис. Дотук нищо необичайно. Но... видът на певицата шокира нейните фенове. Агилера носеше черни кожени шорти и черно кожено яке, елегантни черни слънчеви очила и впечатляващи черни кожени ботуши до коляното.

Аутфитът на Кристина показа слабата ѝ фигура, подчертавайки увереността, с която певицата демонстрира новия си външен вид.

През последните години трансформацията на Кристина Агилера предизвика множество спекулации в социалните мрежи. Някои потребители предположиха, че певицата е прибегнала до популярни лекарства за диабетици, за да постигне своята мечтана фигура.

Агилера никога не е потвърждавала тези слухове, като винаги е акцентирала върху личната си дисциплина и здравословния начин на живот. Медикаментите, за които се спекулира, действат като потискат апетита и често се използват от пациенти с диабет, като в последните години няколко известни личности признаха, че са ги използвали с цел отслабване.

В интервю за Glamour през август 2024 г., певицата сподели как приема промените в тялото си.

„Когато си тийнейджър, имаш едно тяло, а когато пораснеш, то се променя. Започнах да пълнея, но това беше неприемливо за обществото. Сега съм на етап, в който мнението на другите не ме засяга“, обясни тя.

Кристина добави, че се е научила да обича тялото си такова, каквото е, без да се подчинява на обществени стандарти.

През годините Агилера е преживявала както критики за това, че е „твърде слаба“, така и за това, че е „по-едра“.

В интервю за Marie Claire тя заяви: „Преживяла съм върхове и спадове. Критикували са ме и от двете страни на скалата. Синът ми е здрав и щастлив, а това е най-важното.“

Агилера винаги е подчертавала значението на любовта към себе си, като споделя, че личната увереност и щастието на децата ѝ са приоритет пред общественото мнение.

Майка на две деца – син Макс Лирон на 18 години и дъщеря Съмър Рейн на 10 години, Агилера споделя, че семейството ѝ оказва силно влияние върху начина, по който възприема себе си.

Дъщеря ѝ предпочита „мама без грим“, а Агилера признава, че обича естествената си красота, която децата ѝ виждат и оценяват.

„Съмър обича луничките ми. Тя е най-големият ми фен“, разказа още тя.

Новият външен вид и трансформацията на Кристина Агилера съвпадат с новите ѝ професионални проекти.

Певицата работи по документален филм с Time Studios и Roc Nation, който проследява пътя ѝ от тийнейджърска сензация до майчинството и артистичното израстване. Филмът е режисиран от Тинг Пу и ще предложи на зрителите уникална перспектива върху живота и кариерата на Кристина Агилера, включително и върху нейното творчество и музика.

Кристина отделя време за нова музика: „Предпочитам гласа си сега, защото има емоционална дълбочина и зрялост, която идва с опита“.