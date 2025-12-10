Лиъм Нийсън представил Памела Андерсън като "бъдещата г-жа Нийсън"

Памела Андерсън разкри подробности за кратката си връзка с Лиъм Нийсън, потвърждавайки месеци спекулации около отношенията им по време и след снимките на комедията „Голо оръжие“.

В интервю за People 58-годишната актриса споделя, че двамата са били „романтично свързани за кратко“, но едва след като работата по филма е приключила. Памела Андерсън описва периода като „интимна седмица“ в дома на Лиъм Нийсън в северната част на щата Ню Йорк, но подчертава, че двамата са живели отделно: тя е имала собствена стая, а по време на престоя им са присъствали асистентите им и дори членове на семейството.

Памела разказва и за вечеря в малък френски ресторант, на която Нийсън я представил като „бъдещата г-жа Нийсън“, както и за време, прекарано в градината му, където тя се е погрижила за обрасъл розов храст. „Той оцени жеста“, отбелязва актрисата.

След краткия период, който тя описва като „изгубена седмица“, двамата се разделят, за да работят по други проекти. Връзката им се подновява за кратко по време на промоционалната кампания на филма, когато, по думите ѝ, „се забавлявахме и минавахме през всичко като в романтична комедия на Нанси Майърс“.

Актрисата подчертава, че въпреки слуховете, отношенията им не са били пиар стратегия: „Хората си мислеха, че е рекламен трик. А това бяха истински чувства.“ Днес тя определя Лиъм Нийсън като „обожаван човек и голям поддръжник“ на новите ѝ професионални начинания, но признава, че двамата са „по-добри приятели“.

Спекулациите около връзката им се засилиха през юли, след като 73-годишният актьор публично заяви, че е „влюбен“ в Памела Андерсън и я описа като „удоволствие за работа“. По-късно източници на People потвърдиха, че между двамата е имало „зародиш на романтични отношения“, описани като „искрени“, но които не са се развили в истинска интимна връзка. И от двете страни настояват, че приятелството им остава силно.

Лиъм Нийсън беше женен за актрисата Наташа Ричардсън от 1994 г. до смъртта ѝ през 2009 г., като имат двама синове — Мишел и Даниел. Личният живот на Памела Андерсън също е добре познат на общността: тя бе омъжена за Томи Лий и е свързвана с редица други известни личности, сред които Кид Рок, Рик Саломон и Брет Майкълс.