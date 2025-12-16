Ветеринари предупреждават: Пазете коледната украса от домашните любимци!

Коледната украса създава празнична атмосфера в дома, но за домашните любимци тя често крие сериозни рискове. Ветеринарни организации отчитат, че по време на коледните и новогодишните празници значително нараства броят на инцидентите с кучета и котки, свързани с елхи, гирлянди и електрически лампички, пише Американската ветеринарномедицинска асоциация (AVMA).

Сред най-опасните декоративни елементи са тънките и дълги предмети като панделки, гирлянди и т.нар. „ангелска коса“. Ветеринарни хирурзи от мрежата VCA Animal Hospitals посочват, че тези украси често се поглъщат, особено от котки, и могат да се превърнат в т.нар. линейни чужди тела. Те причиняват запушвания и разкъсвания на червата и в много случаи налагат спешна операция. Специалистите подчертават, че при подобен инцидент не бива да се правят опити за изваждане на предмета в домашни условия.

Сериозен риск представляват и електрическите лампички и кабели. Според Американската ветеринарномедицинска асоциация гризането им може да доведе до токов удар, изгаряния на устните и езика, както и до пожари. Най-често пострадалите животни са млади и силно любопитни кучета и котки.

Самата коледна елха също не е безобидна. Токсиколози от ASPCA – Американското дружество за предотвратяване на жестокостта към животните – предупреждават, че нестабилно поставеното дърво може да падне и да причини травми. Допълнителна опасност е стойката на елхата, особено ако по нея има малки пластмасови елементи, които при поглъщане могат да доведат до повръщане и стомашно-чревни разстройства.

От ASPCA обръщат внимание и на сезонните растения. Имелът и боровите клонки могат да причинят храносмилателни проблеми и нарушения в сърдечния ритъм, а лилиите са особено опасни за котките – дори малко количество може да доведе до остра бъбречна недостатъчност. Коледната звезда обикновено предизвиква по-леки симптоми, но също не се счита за напълно безопасна.

По време на празниците рязко се увеличават и хранителните отравяния при домашните любимци. Данни на Pet Poison Helpline показват, че шоколадът е сред най-честите причини за интоксикации при кучетата през декември. Причината е теоброминът – вещество, което животните не могат да разграждат ефективно. Опасни са и сладкиши със заместители на захарта, както и мазни остатъци от празничната трапеза, отбелязват токсиколозите.

Какво съветват ветеринарите:

използване на нечупливи украси и избягване на нишковидни декорации;

стабилно фиксиране на елхата и ограничаване на достъпа до основата ѝ;

скриване или защита на електрическите кабели;

избягване на токсични растения в домовете с животни;

съхранение на храната извън обсега на домашните любимци.

Ветеринарните специалисти са категорични, че при съмнение за поглъщане на опасен предмет, отравяне или електрошок е необходима незабавна консултация с лекар. Навременната реакция често предотвратява тежки усложнения и спасява живот, подчертават от Американската ветеринарномедицинска асоциация.

Коледната украса може да бъде безопасна, ако е подбрана и подредена с мисъл за поведението и естественото любопитство на четириногите членове на семейството.