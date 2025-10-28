Новини
Любопитно »
Край за Ана-Шермин и Краси в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

28 Октомври, 2025 12:59 1 162 9

От друга страна Киара също се съмнява в това, че с Краси са подходящи един за друг

Край за Ана-Шермин и Краси в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО) - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Видя му се краят на любовния триъгълник в "Ергенът: Любов в рая" между Красимир, Ана-Шермин и Киара. В последния епизод на "Ергенът" Краси заяви, че не вижда бъдеще на връзката си с Ана-Шермин. Макар да отчита, че има чувства и желания към тунингованата мадама, Ергенът смята, че тя все пак не е жената за него.

"Уважавам много Ана-Шермин, но тя не е човекът за мен," сподели Краси, като допълни, че несъответствията в характерите им са основната причина за решението му. Краси заяви на Шермин, че има нужда от време, за да прецени какво наистина иска. Работата е там, че той няма въпросното време, защото още днес ще видим развоя на церемонията на розата, на която Красимир официално ще заяви своя избор - Киара или Ана-Шермин.

От своя страна, Ана прие тежко отхвърлянето от единствения мъж, който държеше изкъсо по време на участието си. "Ние сме най-топ от всички тук, второ мнение няма," каза тя в опит да промени решението му.

На фона на това, обаче може да се окаже, че Краси от два стола ще се озове на земята, защото и другата му избраница - Киара, изпитва съмнения относно това дали си подхождат. Фолк певицата е на мнение, че нерешителността на Красимир му изиграва лоша шега, защото я убеждава, че той не е човекът, който тя търси. Това означава, че дори и да е подготвил розата си за нея, Киара може да реши да си тръгне с високо вдигната глава от формата - решение, което аудиторията подкрепя. Зрителите на шоуто смятат, че тя заслужава повече, а Красимир не е мъжът за нея.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българите лицемери номер едно

    2 0 Отговор
    С добро сърце към доброто и лошото. Правете добрини. Упорития труд винаги се отплаща 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    13:08 28.10.2025

  • 2 трансджендър Краси

    9 0 Отговор
    Краси травестит ли е?

    13:10 28.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    3 5 Отговор
    Шерминката трябва да я позлатят, направи им предаването.

    13:18 28.10.2025

  • 5 Пилотът Гошу

    8 0 Отговор
    Само урунгели...

    13:19 28.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мнение

    9 0 Отговор
    Това пошло предаване трябва да бъде спряно. Учи младите хора и децата на простотии и чалга.

    13:23 28.10.2025

  • 8 ......па

    6 0 Отговор
    Това предаване е нещо като изложение на труженички и потребителите им. И всички се бутат да покажат коя е по-по-най.

    13:28 28.10.2025

  • 9 Анонимен

    1 0 Отговор
    Този Красимир за какъв се е помислил как се подиграва и с двете Как е възможно да му се връзват Момичета ценете себе си Красимир е бройкаджия

    14:05 28.10.2025