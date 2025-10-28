Край за Ана-Шермин и Краси в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Видя му се краят на любовния триъгълник в "Ергенът: Любов в рая" между Красимир, Ана-Шермин и Киара. В последния епизод на "Ергенът" Краси заяви, че не вижда бъдеще на връзката си с Ана-Шермин. Макар да отчита, че има чувства и желания към тунингованата мадама, Ергенът смята, че тя все пак не е жената за него.

"Уважавам много Ана-Шермин, но тя не е човекът за мен," сподели Краси, като допълни, че несъответствията в характерите им са основната причина за решението му. Краси заяви на Шермин, че има нужда от време, за да прецени какво наистина иска. Работата е там, че той няма въпросното време, защото още днес ще видим развоя на церемонията на розата, на която Красимир официално ще заяви своя избор - Киара или Ана-Шермин.

От своя страна, Ана прие тежко отхвърлянето от единствения мъж, който държеше изкъсо по време на участието си. "Ние сме най-топ от всички тук, второ мнение няма," каза тя в опит да промени решението му.

На фона на това, обаче може да се окаже, че Краси от два стола ще се озове на земята, защото и другата му избраница - Киара, изпитва съмнения относно това дали си подхождат. Фолк певицата е на мнение, че нерешителността на Красимир му изиграва лоша шега, защото я убеждава, че той не е човекът, който тя търси. Това означава, че дори и да е подготвил розата си за нея, Киара може да реши да си тръгне с високо вдигната глава от формата - решение, което аудиторията подкрепя. Зрителите на шоуто смятат, че тя заслужава повече, а Красимир не е мъжът за нея.