Звезда от "Ергенът" влезе в болница по спешност (СНИМКА)

Любомира, една от най-запомнящите се участнички в риалити формата „Ергенът“, сподели притеснителна новина със своите последователи, пише marica.bg.
В профила си в социалните мрежи тя публикува снимка от болнично легло, на която ясно се вижда абокат на ръката ѝ. Макар да не уточнява причината за престоя си в болница, Любомира отправя емоционално послание, което трогна многобройните ѝ почитатели.
„Понякога животът ни поднася неочаквани изпитания“, написа тя към кадъра, като призова последователите си да ценят здравето и близките си. В коментарите феновете ѝ изразиха подкрепа и надежда за бързо възстановяване.
