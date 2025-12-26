Новини
Звезда от "Ергенът" влезе в болница по спешност (СНИМКА)

26 Декември, 2025 09:31 1 580 19

  • любомира-
  • ергенът-
  • болница

„Понякога животът ни поднася неочаквани изпитания“, написа Любомира към кадъра

Звезда от "Ергенът" влезе в болница по спешност (СНИМКА) - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Любомира, една от най-запомнящите се участнички в риалити формата „Ергенът“, сподели притеснителна новина със своите последователи, пише marica.bg.

В профила си в социалните мрежи тя публикува снимка от болнично легло, на която ясно се вижда абокат на ръката ѝ. Макар да не уточнява причината за престоя си в болница, Любомира отправя емоционално послание, което трогна многобройните ѝ почитатели.

„Понякога животът ни поднася неочаквани изпитания“, написа тя към кадъра, като призова последователите си да ценят здравето и близките си. В коментарите феновете ѝ изразиха подкрепа и надежда за бързо възстановяване.

  • 1 Мъж

    3 2 Отговор
    Абе..... ако някой я е сцепил на две си е чиста хвалба , а не се оплаква...

    09:33 26.12.2025

  • 2 Урсула фон дер Лайен

    0 0 Отговор
    Еи кно от това

    09:36 26.12.2025

  • 3 въпросче

    2 0 Отговор
    Този,брадатият яде ли рози?

    09:37 26.12.2025

  • 4 изтекал

    1 0 Отговор
    й е гела от сисите.

    09:38 26.12.2025

  • 5 Йеронимус БОШ

    6 0 Отговор
    Звезда ???? Шегаджии ......

    09:38 26.12.2025

  • 6 док

    2 0 Отговор
    Да е жива и здрава жената! Още гел ще й инжектират,не е толкова страшно! Абокат,Бебокат ще текат.

    09:43 26.12.2025

  • 7 Кой е този царвул

    4 0 Отговор
    и защо трябва да ме интересува, че влязъл в хотел? Напишете нещо за старите болни хора, които бъркат по кофите от немотия, а за болница само могат да мечтаят.

    09:53 26.12.2025

  • 8 1488

    4 2 Отговор
    смяна на пола ?

    09:56 26.12.2025

  • 9 СТИГА БЕ

    3 0 Отговор
    Да не е преяла...

    09:58 26.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бащата на някаква Саяна

    3 2 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    10:04 26.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тв критик

    3 0 Отговор
    Не знаех ,че тези са звезди , да участваш в шоу не те прави такъв .

    10:10 26.12.2025

  • 18 Зик

    4 0 Отговор
    Аз не виждам звезда а човек участвал в елементарно шоу.

    10:11 26.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.