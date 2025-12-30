Новини
Виктория от "Ергенът" махна филърите в устните си (СНИМКИ)

30 Декември, 2025 12:23 622 10

Брюнетката показа естествения си вид

Снимки: Инстаграм
Мария Атанасова

Риалити героинята Виктория Асенова, на която лепнаха прякора Цър Пър в трети сезон на "Ергенът", безспорно остава една от най-обсъжданите и противоречиви участнички, появявали се в риалити формата.

Брюнетката първо влезе в третия сезон на шоуто, а по-късно се включи и в "Ергенът: Любов в рая", където се оказа в центъра на любовен триъгълник и несподелени чувства.

Преди време тя заяви, че е решила да си слага силикон, предизвиквайки вълна от реакции в социалните мрежи именно за промените, които прави с външния си вид - и множеството естетични корекции. Изглежда обаче именно тези реакции са предизвикали обратен ефект в риалити героинята. Или поне частично, защото тя тепърва ще се променя още, съдейки по намеренията ѝ, пише "Уикенд".

Както е известно, през последната година брюнетката започна поетапна визуална трансформация. След първото си участие в "Ергенът" тя замина за Турция, където се подложи на ринопластика. Последваха корекции на зъбите, усмивката и захапката, които допълнително промениха излъчването ѝ.

Най-новата ѝ стъпка е премахването на хиалурона от устните – решение, което мнозина тълкуват като опит за завръщане към по-естествен външен вид.

В същото време Виктория не крие, че подготвя и следващата си голяма промяна – поставяне на силиконови импланти в бюста


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шперца

    Да ги връща моментално и още 5-6 други неща... стреснах се

    12:25 30.12.2025

  • 2 Жива

    джебчийка .

    12:26 30.12.2025

  • 3 Хохо Бохо

    Сигън от маалатъ

    12:28 30.12.2025

  • 4 Ужас

    Ужас...тая прилича на белобродова соросоидката антибългарка от ДБ

    12:28 30.12.2025

  • 5 хихи

    а нещо за "най-милото" няма ли да направи?
    Х имено пласитка да речем?

    12:29 30.12.2025

  • 6 Ивка Бейбе

    Дубре, Вики!😍

    12:30 30.12.2025

  • 7 Ура,,Ура

    Големият им проблем на тези джофри е, че не могат да си слагат импланти и в мозъка. А там имат най голяма нужда. Питам се, каква ли майка ще произлезе от подобен човешки хибрид?

    12:30 30.12.2025

  • 8 Хаха

    Кой ги гледа тия тъпотии?

    12:35 30.12.2025

  • 9 Има ни пак

    До коментар #4 от "Ужас":

    Коя е тази белОбродова? С малко "б". Научи се поне малко и не си губи времето. Освен ако ти плащат.

    12:35 30.12.2025

  • 10 Aлфа Bълкът

    Вчера писахте за ина и не моа да разбера дали ней тъз?

    12:37 30.12.2025