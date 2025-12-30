Виктория от "Ергенът" махна филърите в устните си (СНИМКИ)

Риалити героинята Виктория Асенова, на която лепнаха прякора Цър Пър в трети сезон на "Ергенът", безспорно остава една от най-обсъжданите и противоречиви участнички, появявали се в риалити формата.
Брюнетката първо влезе в третия сезон на шоуто, а по-късно се включи и в "Ергенът: Любов в рая", където се оказа в центъра на любовен триъгълник и несподелени чувства.
Преди време тя заяви, че е решила да си слага силикон, предизвиквайки вълна от реакции в социалните мрежи именно за промените, които прави с външния си вид - и множеството естетични корекции. Изглежда обаче именно тези реакции са предизвикали обратен ефект в риалити героинята. Или поне частично, защото тя тепърва ще се променя още, съдейки по намеренията ѝ, пише "Уикенд".
Както е известно, през последната година брюнетката започна поетапна визуална трансформация. След първото си участие в "Ергенът" тя замина за Турция, където се подложи на ринопластика. Последваха корекции на зъбите, усмивката и захапката, които допълнително промениха излъчването ѝ.
Най-новата ѝ стъпка е премахването на хиалурона от устните – решение, което мнозина тълкуват като опит за завръщане към по-естествен външен вид.
В същото време Виктория не крие, че подготвя и следващата си голяма промяна – поставяне на силиконови импланти в бюста
