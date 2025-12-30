Габи Бланко показа драстична промяна след разочарованието в "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКИ)

След финала на "Ергенът: Любов в рая" Габи Бланко демонстрира коренна промяна във вида си, на което феновете ѝ веднага реагираха.
Риалити героинята изненада всички с това, че вече е блондинка. След участието ѝ в шоуто тя съзнателно отлагала драстичната промяна заради опасението да не бъде сравнявана с Маги Томова – новата жена, с която Калоян я замени след края на шоуто.
Тогава тя не е искала да изглежда сякаш променя себе си, за да прилича на друга. Днес този страх вече не съществува.
Сред кадрите, които Габи споделя в профила си с новата си визия обаче, има и детайли, които не остават незабелязани. А именно - снимка от фитнеса, на която до нея стои непознат мъж със старателно прикрито лице.
Засега тя не казва дали има нов човек до себе си, но изглежда и това е въпрос на време да стане ясно, пише Шоу Блиц.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 баста,
11:47 30.12.2025
2 Дудов
11:47 30.12.2025
3 Иванов
11:48 30.12.2025
4 дядо поп
11:48 30.12.2025
5 Мммм
11:50 30.12.2025
6 Почти
11:51 30.12.2025
7 Цъцъ
От маалата, ще я одобрят баш, кат тях се е докарала😂
11:53 30.12.2025
8 Парцал
11:55 30.12.2025
9 Хаха
11:58 30.12.2025
10 така е със силиконовите мозъци
12:00 30.12.2025
11 ООрана държава
12:04 30.12.2025
13 Прокурор
Коментиран от #16
12:09 30.12.2025
15 Защо ни занимавате
12:20 30.12.2025
16 галош
До коментар #13 от "Прокурор":Тва лето ше я пазаря за плашило на бостана! Ма като се замисла то май сламеното плашило със повече мозък!
12:23 30.12.2025
17 ЕстетЪ
12:46 30.12.2025
18 Див селянин
12:47 30.12.2025
19 Ивка Бейбе
12:48 30.12.2025