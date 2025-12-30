Новини
Любопитно »
Габи Бланко показа драстична промяна след разочарованието в "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКИ)

Габи Бланко показа драстична промяна след разочарованието в "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКИ)

30 Декември, 2025 11:45 1 091 19

  • ергенът-
  • ергенът: любов в рая-
  • габи бланко-
  • риалити-
  • промяна

Риалити героинята стана блондинка

Габи Бланко показа драстична промяна след разочарованието в "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКИ) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След финала на "Ергенът: Любов в рая" Габи Бланко демонстрира коренна промяна във вида си, на което феновете ѝ веднага реагираха.

Риалити героинята изненада всички с това, че вече е блондинка. След участието ѝ в шоуто тя съзнателно отлагала драстичната промяна заради опасението да не бъде сравнявана с Маги Томова – новата жена, с която Калоян я замени след края на шоуто.

Тогава тя не е искала да изглежда сякаш променя себе си, за да прилича на друга. Днес този страх вече не съществува.

Сред кадрите, които Габи споделя в профила си с новата си визия обаче, има и детайли, които не остават незабелязани. А именно - снимка от фитнеса, на която до нея стои непознат мъж със старателно прикрито лице.

Засега тя не казва дали има нов човек до себе си, но изглежда и това е въпрос на време да стане ясно, пише Шоу Блиц.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 баста,

    24 0 Отговор
    Престанете да правите реклама на труженички.

    11:47 30.12.2025

  • 2 Дудов

    22 0 Отговор
    Пази боже от такива уроди да ти влязат в къщата.Тая само за кукер става.Маска и костюм не и требе

    11:47 30.12.2025

  • 3 Иванов

    13 0 Отговор
    Какви са тия кучешки имена?

    11:48 30.12.2025

  • 4 дядо поп

    21 0 Отговор
    Чудя се с тези напомпани джуки на щука ли ми прилича или на патока Доналд?

    11:48 30.12.2025

  • 5 Мммм

    16 0 Отговор
    Малко като изрусена циганка е излязла

    11:50 30.12.2025

  • 6 Почти

    14 0 Отговор
    Всеки проститутки които съм ошляпал изглеждат точно както тази , но много по добре барнати , и по достойни !

    11:51 30.12.2025

  • 7 Цъцъ

    13 0 Отговор
    Хаха, направила се е да прилича на новата любов (дъртата Маги) на бившия си Калоянчо🤣🤣🤣
    От маалата, ще я одобрят баш, кат тях се е докарала😂

    11:53 30.12.2025

  • 8 Парцал

    8 0 Отговор
    Тая никога няма да се запомни.Бас хващам

    11:55 30.12.2025

  • 9 Хаха

    8 0 Отговор
    Дали може да готви мусака с патладжани?

    11:58 30.12.2025

  • 10 така е със силиконовите мозъци

    8 0 Отговор
    ама то самото чучоло е разочарование каквото и да си променя

    12:00 30.12.2025

  • 11 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Аве много криви ги правят тия жуки бря, да не са били на промоция в турски сайт

    12:04 30.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Прокурор

    8 0 Отговор
    Ега ти КИЛИКАНЗЕРА! Еманация на евролибералните ценности! Тази да си сложи повечко силикон в кратуната! Приберете снимката, че плаши и малки и големи!

    Коментиран от #16

    12:09 30.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Защо ни занимавате

    3 0 Отговор
    с ковретки и никому неизвестни ?

    12:20 30.12.2025

  • 16 галош

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Прокурор":

    Тва лето ше я пазаря за плашило на бостана! Ма като се замисла то май сламеното плашило със повече мозък!

    12:23 30.12.2025

  • 17 ЕстетЪ

    2 0 Отговор
    На тази и на Мара отварачката, защо в@гините са им на лицата?

    12:46 30.12.2025

  • 18 Див селянин

    2 0 Отговор
    Га зема аннъ лопата, дей 6а и 6оклуците ви дей 6а

    12:47 30.12.2025

  • 19 Ивка Бейбе

    0 0 Отговор
    Дубре, Габи!😍

    12:48 30.12.2025