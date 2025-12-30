Габи Бланко показа драстична промяна след разочарованието в "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКИ)

След финала на "Ергенът: Любов в рая" Габи Бланко демонстрира коренна промяна във вида си, на което феновете ѝ веднага реагираха.

Риалити героинята изненада всички с това, че вече е блондинка. След участието ѝ в шоуто тя съзнателно отлагала драстичната промяна заради опасението да не бъде сравнявана с Маги Томова – новата жена, с която Калоян я замени след края на шоуто.

Тогава тя не е искала да изглежда сякаш променя себе си, за да прилича на друга. Днес този страх вече не съществува.

Сред кадрите, които Габи споделя в профила си с новата си визия обаче, има и детайли, които не остават незабелязани. А именно - снимка от фитнеса, на която до нея стои непознат мъж със старателно прикрито лице.

Засега тя не казва дали има нов човек до себе си, но изглежда и това е въпрос на време да стане ясно, пише Шоу Блиц.