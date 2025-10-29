Новини
29 Октомври, 2025 12:01

Трима участници си тръгнаха след последната церемония на розата, но в рая влиза ново познато попълнение

Ана-Шермин напусна "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като близо два месеца вдигаше и зрители, и аудитория на тръни с изказванията си в "Ергенът: Любов в рая", Ана-Шермин напусна най-горещото риалити. Силиконовата полиглотка си тръгна от нажеженото от страсти предаване след като преживя тежки мигове на Церемонията на розата, по време на която бизнесменът Красимир я отхвърли, предава Шоу Блиц.

До самия край Красимир се колеба на коя жена да даде единствената си роза. Вместо Ана-Шермин, която ту му вдигаше скандали, ту го приласкаваше, той избра другото си увлечение – фолк певицата Киара.

Ергенът си беше подготвил дълъг списък с плюсове и минуси и на двете, като установи, че има по-голям шанс нещата да продължат навън именно с Киара, защото разговорите им били по-смислени, а и тя е работещо момиче, за разлика от Шермин, която има само разходи, но не и приходи.

Въпреки отхвърлянето, софтуерният инженер Лъчезар реши да даде последен шанс на Ана-Шермин като ѝ предложи своята роза - шанс и двамата да останат на Родос. Риалити героят трябваше да избере между нея и на танцьорката Хени. Въпреки че нямаше романтични чувства към нито една от двете, той връчи цветето на Ана-Шермин, но тя шокира всички и реши да излезе по своя воля.

"Абсолютно никой тук не е подходящ за мен – нито Красимир, нито Лъчезар. По-добре сама, отколкото зле придружена", каза тя на излизане. С нея си тръгна Хени, която остана без роза и Лъчезар, чиято роза беше отблъсната.

Като видя гърба на Ана-Шермин, Краси неочаквано се сдуха. "Исках да остане в къщата. Въпреки че имаше несъответствие в характерите ни, не мога да кажа нищо лошо, дори имах чувства към нея. Със сигурност ще ми липсва", обяви бизнесменът.

Драмата обаче не свършва до тук. След края на Церемонията на розата се оказа, че надпреварата за Красимир между двете блондинки е била единствено... женско съревнование за певицата и нищо повече. Тя открито заяви, че не го харесва и не иска да има нищо общо с нея, но се е впуснала в играта само за да надвие Ана-Шермин и да я отпрати.

В края на епизода обаче радостта на зрителите беше помрачена, след като стана ясно, че Красимир е решил, че е направил грешка и поиска още една среща с Ана-Шермин

Как ще се развият отношенията между тройката и ще се завърне ли Шермин, предстои да разберем.

А междувременно в Рая влезе познато лице от първия сезон на "Ергенът" - плеймейтката Благовеста Бонбонова, която не спираше да ридае по време на участието си. Тя остана в историята на шоуто и с това, че си събу гащите по време на среща и ги връчи на Ергена Виктор Стоянов, който остана потресен от необичайния подарък.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да ти кажа

    16 3 Отговор
    дъно...най-дълбоко дъно!!!

    12:04 29.10.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    11 3 Отговор
    Връща се в онлифенса

    12:11 29.10.2025

  • 3 Да си

    3 6 Отговор
    Напуска! Аз от мойта мацка лесно няма да се откажа!

    12:14 29.10.2025

  • 4 Боздуган

    13 1 Отговор
    Когато си инвестирал в себе си 50к евро и в крайна сметка струваш минус 200 лева.

    Коментиран от #5

    12:22 29.10.2025

  • 5 🙈🙈🙈🙈

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боздуган":

    😂😂😂😂😂

    12:24 29.10.2025

  • 6 Шопа

    9 0 Отговор
    Къв а това таласъм?

    12:27 29.10.2025

  • 7 Анонимен

    3 0 Отговор
    Най добрата беше там Останалите нищо не струват

    12:51 29.10.2025

  • 8 прочетох статията, разгледах снимките

    2 0 Отговор
    Някакъв изкуствен интелект ли ги е рисувал? Надуваеми ли са или са си в този рамер фабрично?

    12:52 29.10.2025

  • 9 Тираджия

    3 0 Отговор
    Добре,че е напуснала. Липсва ни на околовръстното!!

    12:53 29.10.2025

  • 10 Дед

    2 0 Отговор
    Мързелив човек, като Шермин не става нито за семейство, нито за приятел. В същото време по голям нарцис от нея не бяхме гледали, та чак противно взе да става. Със сигурност и езиците и са като уменията.

    12:54 29.10.2025

  • 11 Трол

    0 0 Отговор
    Ани е добро момиче, но никой не я разбира.

    13:07 29.10.2025