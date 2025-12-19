Новини
Киара разкри за грозна ситуация с Краси след излизането от "Ергенът: Любов в рая"

Киара разкри за грозна ситуация с Краси след излизането от "Ергенът: Любов в рая"

19 Декември, 2025

Поп фолк певицата отвърна на обвиненията от страна на екранния ѝ партньор и не му останал длъжна

Киара разкри за грозна ситуация с Краси след излизането от "Ергенът: Любов в рая" - 1
Снимка: Facebook
След обвиненията, отправени от Киара в ефира на "Преди обед" наскоро, Краси също излезе с публична позиция за напрежението между тях. Думите му обаче, провокираха нова реакция от Киара.

Този път риалити героинята разкри всичко, което се е случило не само по време, но най-вече след предаването, в което са участвали заедно, пише Шоу Блиц.

"Чудех се дали да се включа с това изявление, но реших, че е по-добре да го направя, тъй като бях пряко обидена, засегната и смятам, че съм неправдоподобно обвинена", започва излиянието си тя в социалните мрежи. И продължава:

"Става дума за гостуването ни в "Преди обед", по-скоро за след това. Беше пуснато клипче от Красимир, който беше партньор в риалитито "Ергенът: Любов в рая". Получих доста грозни обиди, обвинения, и то доста недостоверни.

Бях обвинена в това, че съм искала да получа доста солидна сума пари. Цифрите няма да ги коментирам, защото е доста грозно. Но искам да подчертая, че аз съм далеч от мисълта, че мъжът трябва да ми плаща проектите. И не искам семейния бюджет да бъде лишаван от продукцията ми.

От този мъж не съм очаквала да получа, каквото и да е било, камо ли финансови облаги, тъй като след приключване на предаването не съм получила дори и едно цвете. А тук говорим за някакви маски. Мога да ви дам конкретен пример - вчера в "Преди обед" той се появи в ефир с 2 рози - едната за водещата, другата за мен. Правете си изводите.

А това, че ме е обвинил, че след приключване на предаването аз съм станала коренно различен човек, мисля, че говори за себе си. Ние имахме една много грозна ситуация, в която имаше и свидетели. Случи се след приключване на предаването, имаше хора от екипа. Беше организирано нещо като парти, на което бяха абсолютно всички.

Не исках да говоря за това нещо, но след като се излизат такива грозни неща по мой адрес, няма как да си замълча. А в случая бях много гадно изблъскана, след като му бях настъпила обувката без да искам.

Да, аз съм имала маска. Точно така! Със сигурност аз съм имала маска!

Това да приключат нещата между нас стана доста естествено. След като не ми връщаш на обаждането цяла седмица, който и да е, няма какво да говорим. И въпреки всичко аз отново се включих, за да го попитам как е, къде е, какво се случва. Той си имаше някакви други планове, беше дошъл на морето, а аз бях на работа вечерта. Това беше момента, в който си казах, че няма повече да се занимавам.

Друго, в което бях обвинена, беше, че съм била в компанията на друг мъж. Лятото доста често се събирахме след участия на една маса - колеги, управители, озвучители. Не са много заведенията по морето, които да работят до тези часове, толкова късно. И със сигурност нещата не са такива, каквито той ги представи или както си ги е мислел. Всеки сам да си прави заключенията. Не искам да влияя на хорското мнение, тъй като в случая аз бях провокирана. Не мога да не се защитя."


