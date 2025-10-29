Новини
Пацо от "Биг Брадър" отново е необвързан

29 Октомври, 2025 13:59 822 7

  • панайот кючуков-
  • пацо-
  • биг брадър-
  • необвързан-
  • раздяла-
  • съпруга-
  • развод

Риалити героят от години е разделен с жена си

Пацо от "Биг Брадър" отново е необвързан - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пацо от "Биг брадър" отново е сам. Риалити героят от Гълъбово сподели, че всъщност от близо четири години е свободен мъж, но още няма финализиран развод. Панайот Кючуков обясни, че сега се грижи за дъщеричката си и няма друга жена на мястото на бившата му.

"Няма изневяра или трети човек, просто така се случиха нещата.", пояснява Пацо и допълва: "И днес, ако пак ме поканят в "Биг брадър", пак ще участвам. Това беше прелом в моя живот, и то за добро".

Той се кани да празнува важен юбилей - 20 години от влизането му в "Биг Брадър" - крачка, която наистина промени живота му и все още го държи популярен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абсолютен

    10 1 Отговор
    Ганювец

    14:01 29.10.2025

  • 2 к0к0рч0 🌈🍌

    4 1 Отговор
    срамота такова хубаво момче

    14:15 29.10.2025

  • 3 Да провери

    4 0 Отговор
    Пеньо дали не е и той е свободен!

    14:30 29.10.2025

  • 4 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Тоя клоун къде е бил вързан до сега ?

    14:31 29.10.2025

  • 5 Зомб

    2 1 Отговор
    Да не се е развел с Пеня?

    14:37 29.10.2025

  • 6 БРЕЙ!БРЕЙ!

    3 0 Отговор
    А стига бе Пацо бил необвързан, амчи туй е новината на годината бре… неа да спим нощеска, че научих нящо толкоз актуууално!

    14:40 29.10.2025

  • 7 Психопат

    0 0 Отговор
    Пацо ми трябва за една работа. Пацооо виж си телефона

    14:51 29.10.2025