Пацо от "Биг Брадър" отново е необвързан

Пацо от "Биг брадър" отново е сам. Риалити героят от Гълъбово сподели, че всъщност от близо четири години е свободен мъж, но още няма финализиран развод. Панайот Кючуков обясни, че сега се грижи за дъщеричката си и няма друга жена на мястото на бившата му.
"Няма изневяра или трети човек, просто така се случиха нещата.", пояснява Пацо и допълва: "И днес, ако пак ме поканят в "Биг брадър", пак ще участвам. Това беше прелом в моя живот, и то за добро".
Той се кани да празнува важен юбилей - 20 години от влизането му в "Биг Брадър" - крачка, която наистина промени живота му и все още го държи популярен.
