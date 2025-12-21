Лили Ангелова от "Биг Брадър" преживя истински кошмар заради „бразилско дупе”

Лили Ангелова, популярна с участието си в риалити формата „Биг Брадър”, днес е добре познато лице в социалните мрежи като инфлуенсър. Чаровната брюнетка обаче реши да загърби лъскавите филтри, за да разкаже за една болезнена истина – тъмната страна на естетичните процедури, от които самата тя е сериозно пострадала, пише hotarena.net.

Преди около 3 години Лили се подлага на популярната интервенция за оформяне на т.нар. „бразилско дупе” с дермални филъри. Тя подчертава, че процедурата не е извършена „в квартален гараж”, а в реномирана клиника в София и от известен специалист. „Риск винаги има, моля ви, внимавайте какво си причинявате!”, казва днес Ангелова със сълзи на очи.

При първата процедура риалити звездата си инжектира около 70 мл филър и остава доволна от резултата. Година по-късно решава да повтори, този път с по-голямо количество – по 100 мл на страна. Именно тогава започва кошмарът. Организмът ѝ реагира остро – появява се силна алергична реакция, зоната се зачервява и подува, а впоследствие филърът започва да мигрира.

Лили прави опити продуктът да бъде разградeн, но без успех. По думите ѝ към днешна дата единственият вариант за премахване е оперативен, като дори тогава няма гаранция, че ще бъде отстранен напълно, тъй като вече е мигрирал около тазобедрените ѝ стави.

Освен проблемите със здравето, естетическият резултат също е повече от разочароващ. Вместо повдигнато и оформено „бразилско дупе”, формата става неестествено квадратна. Лили започва да задържа вода, развива се алергичен целулит, а в тъканите се образува фиброза. Последиците не се ограничават само до външния вид – появяват се силни болки в ставите, с които тя продължава да се бори и днес. „За една година изпих 7 антибиотика. При най-леката настинка или вирус тъканта около филъра се възпаляваше”, споделя тя откровено.

Дълго време Лили се колебае дали да разкаже публично за преживяното – страхът, срамът и усещането за вина я спират. В крайна сметка обаче решава, че мълчанието не помага на никого. Днес тя използва гласа и влиянието си, за да предупреди последователите си да бъдат изключително внимателни с подобни интервенции и да не подценяват рисковете, независимо колко рутинна изглежда една процедура.