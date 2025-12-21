Лили Ангелова от "Биг Брадър" преживя истински кошмар заради „бразилско дупе”

Лили Ангелова, популярна с участието си в риалити формата „Биг Брадър”, днес е добре познато лице в социалните мрежи като инфлуенсър. Чаровната брюнетка обаче реши да загърби лъскавите филтри, за да разкаже за една болезнена истина – тъмната страна на естетичните процедури, от които самата тя е сериозно пострадала, пише hotarena.net.
Преди около 3 години Лили се подлага на популярната интервенция за оформяне на т.нар. „бразилско дупе” с дермални филъри. Тя подчертава, че процедурата не е извършена „в квартален гараж”, а в реномирана клиника в София и от известен специалист. „Риск винаги има, моля ви, внимавайте какво си причинявате!”, казва днес Ангелова със сълзи на очи.
При първата процедура риалити звездата си инжектира около 70 мл филър и остава доволна от резултата. Година по-късно решава да повтори, този път с по-голямо количество – по 100 мл на страна. Именно тогава започва кошмарът. Организмът ѝ реагира остро – появява се силна алергична реакция, зоната се зачервява и подува, а впоследствие филърът започва да мигрира.
Лили прави опити продуктът да бъде разградeн, но без успех. По думите ѝ към днешна дата единственият вариант за премахване е оперативен, като дори тогава няма гаранция, че ще бъде отстранен напълно, тъй като вече е мигрирал около тазобедрените ѝ стави.
Освен проблемите със здравето, естетическият резултат също е повече от разочароващ. Вместо повдигнато и оформено „бразилско дупе”, формата става неестествено квадратна. Лили започва да задържа вода, развива се алергичен целулит, а в тъканите се образува фиброза. Последиците не се ограничават само до външния вид – появяват се силни болки в ставите, с които тя продължава да се бори и днес. „За една година изпих 7 антибиотика. При най-леката настинка или вирус тъканта около филъра се възпаляваше”, споделя тя откровено.
Дълго време Лили се колебае дали да разкаже публично за преживяното – страхът, срамът и усещането за вина я спират. В крайна сметка обаче решава, че мълчанието не помага на никого. Днес тя използва гласа и влиянието си, за да предупреди последователите си да бъдат изключително внимателни с подобни интервенции и да не подценяват рисковете, независимо колко рутинна изглежда една процедура.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бендида
,,зоната се зачервява и подува, а впоследствие филърът започва да мигрира"
16:39 21.12.2025
2 Факт
Коментиран от #14
16:42 21.12.2025
3 Да би
16:45 21.12.2025
4 Ох ооо
16:46 21.12.2025
5 ИВАН
Коментиран от #8
16:48 21.12.2025
6 Чикитас
16:49 21.12.2025
7 Спецназ
В Турция повечето жени са го постигнали вече, ама трябва четене и сеХ, а не химикали.
ФАКТ!
Коментиран от #9
16:49 21.12.2025
8 хай ван
До коментар #5 от "ИВАН":не блей от обопа
16:54 21.12.2025
9 шnекнаzz
До коментар #7 от "Спецназ":pazбираш ти за боцкането о.zag 🤡
16:56 21.12.2025
10 ООрана държава
16:57 21.12.2025
11 Бялджип
17:11 21.12.2025
12 инжектира около 70 мл филър и
бая мераклии са се възползвали
17:12 21.12.2025
13 за да предупреди последователите си
последователите на бразилски тъпан ли
или наивници лапнишарани
17:15 21.12.2025
14 Как може да си инжектират химикали?
До коментар #2 от "Факт":да беше гълтала само различни
протеинови добавки
от последователи можеше да има женицата желаното дупарищш
17:16 21.12.2025
15 Дуньо простия
17:19 21.12.2025
16 Хаха
17:19 21.12.2025
17 Др.Тодор Живков 🇧🇬
17:25 21.12.2025
18 мучо
17:26 21.12.2025
19 Тошо
17:33 21.12.2025
20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:34 21.12.2025
21 хихи
17:34 21.12.2025