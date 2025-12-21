Новини
Лили Ангелова от "Биг Брадър" преживя истински кошмар заради „бразилско дупе”

21 Декември, 2025 16:35

Организмът й реагира остро – появява се силна алергична реакция, зоната се зачервява и подува, а впоследствие филърът започва да мигрира

Лили Ангелова от "Биг Брадър" преживя истински кошмар заради „бразилско дупе” - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лили Ангелова, популярна с участието си в риалити формата „Биг Брадър”, днес е добре познато лице в социалните мрежи като инфлуенсър. Чаровната брюнетка обаче реши да загърби лъскавите филтри, за да разкаже за една болезнена истина – тъмната страна на естетичните процедури, от които самата тя е сериозно пострадала, пише hotarena.net.

Преди около 3 години Лили се подлага на популярната интервенция за оформяне на т.нар. „бразилско дупе” с дермални филъри. Тя подчертава, че процедурата не е извършена „в квартален гараж”, а в реномирана клиника в София и от известен специалист. „Риск винаги има, моля ви, внимавайте какво си причинявате!”, казва днес Ангелова със сълзи на очи.

При първата процедура риалити звездата си инжектира около 70 мл филър и остава доволна от резултата. Година по-късно решава да повтори, този път с по-голямо количество – по 100 мл на страна. Именно тогава започва кошмарът. Организмът ѝ реагира остро – появява се силна алергична реакция, зоната се зачервява и подува, а впоследствие филърът започва да мигрира.


Лили прави опити продуктът да бъде разградeн, но без успех. По думите ѝ към днешна дата единственият вариант за премахване е оперативен, като дори тогава няма гаранция, че ще бъде отстранен напълно, тъй като вече е мигрирал около тазобедрените ѝ стави.

Освен проблемите със здравето, естетическият резултат също е повече от разочароващ. Вместо повдигнато и оформено „бразилско дупе”, формата става неестествено квадратна. Лили започва да задържа вода, развива се алергичен целулит, а в тъканите се образува фиброза. Последиците не се ограничават само до външния вид – появяват се силни болки в ставите, с които тя продължава да се бори и днес. „За една година изпих 7 антибиотика. При най-леката настинка или вирус тъканта около филъра се възпаляваше”, споделя тя откровено.

Дълго време Лили се колебае дали да разкаже публично за преживяното – страхът, срамът и усещането за вина я спират. В крайна сметка обаче решава, че мълчанието не помага на никого. Днес тя използва гласа и влиянието си, за да предупреди последователите си да бъдат изключително внимателни с подобни интервенции и да не подценяват рисковете, независимо колко рутинна изглежда една процедура.


Оценка 3.3 от 7 гласа.
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бендида

    21 0 Отговор
    Към мозъка е мигрирал.:))))
    ,,зоната се зачервява и подува, а впоследствие филърът започва да мигрира"

    16:39 21.12.2025

  • 2 Факт

    13 2 Отговор
    Тва може да постигне с малко клякания и бягане всеки ден. Как може да си инжектират химикали?

    Коментиран от #14

    16:42 21.12.2025

  • 3 Да би

    11 0 Отговор
    мирно стояло , не би чудо видяло .

    16:45 21.12.2025

  • 4 Ох ооо

    2 1 Отговор
    на дядааа! Бразилски балкон.

    16:46 21.12.2025

  • 5 ИВАН

    4 1 Отговор
    Аха, филър значи, за по културно, за да не е пълнеж. За чуждопоклонниците българския е груб език, те си обичат запада.

    Коментиран от #8

    16:48 21.12.2025

  • 6 Чикитас

    3 0 Отговор
    Убави боски имаше таа едно време

    16:49 21.12.2025

  • 7 Спецназ

    6 0 Отговор
    Бразилско дупе се оформя по естествен път с повече боцкане У дупето.

    В Турция повечето жени са го постигнали вече, ама трябва четене и сеХ, а не химикали.

    ФАКТ!

    Коментиран от #9

    16:49 21.12.2025

  • 8 хай ван

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ИВАН":

    не блей от обопа

    16:54 21.12.2025

  • 9 шnекнаzz

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Спецназ":

    pazбираш ти за боцкането о.zag 🤡

    16:56 21.12.2025

  • 10 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Аз дупета не видях, само некво ч@ве

    16:57 21.12.2025

  • 11 Бялджип

    6 0 Отговор
    Да съсипваш естествената красота, която ти е дала природата е висока степен на идиотизъм. Все пак бих поздравил дамата за смелостта да разголи душата и тревогите си, да признае грешката и я покаже на обществото. Така да спаси други от подобна драма в живота. Намирам постъпката й за благородна. Кой иска да я чуе. Който не ще, не ще! Няма власт над безумеца.

    17:11 21.12.2025

  • 12 инжектира около 70 мл филър и

    3 0 Отговор
    остава доволна от резултата като
    бая мераклии са се възползвали

    17:12 21.12.2025

  • 13 за да предупреди последователите си

    2 0 Отговор
    на какво
    последователите на бразилски тъпан ли
    или наивници лапнишарани

    17:15 21.12.2025

  • 14 Как може да си инжектират химикали?

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    да беше гълтала само различни
    протеинови добавки
    от последователи можеше да има женицата желаното дупарищш

    17:16 21.12.2025

  • 15 Дуньо простия

    4 0 Отговор
    Тя цялата и физиономия в корекции, тръгнала да се оплаква от това, дето може да го скрие с по-широки гащи.

    17:19 21.12.2025

  • 16 Хаха

    3 0 Отговор
    Така ли му викат сега на голямото дупе - "бразилско"?

    17:19 21.12.2025

  • 17 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Таткото що го няма на кадрото ?

    17:25 21.12.2025

  • 18 мучо

    1 0 Отговор
    каква драма...

    17:26 21.12.2025

  • 19 Тошо

    2 0 Отговор
    За какво и е бил нужен на тази табуретка подобен г.ъ. З? Добре, че е развела някой да я храни тази лелка.

    17:33 21.12.2025

  • 20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Куха и проста като кокошка, поне да беше много красива за сметка на това. Каквото ти е нарисувал художника -природата - това е, не давай на самозванци да заличават природата! А сега, докарай си проблем да не може да седиш цял живот!

    17:34 21.12.2025

  • 21 хихи

    0 0 Отговор
    а "най-милото" добре ли е?

    17:34 21.12.2025