Есил Дюран скастри Наталия Киселова: Неуважение е да се появи по анцуг на работа!

Фолк певицата Есил Дюран направи остър коментар срещу председателя на Народното събрание Наталия Киселова в ефира на Нова телевизия.

Поводът – Киселова се появи в пленарната зала, облечена с долнище на анцуг. В предаването „Пресечна точка" певицата първоначално нарече юристката „симпатична жена", но не спести критиките си за недопустимия ѝ външен вид по време на официално заседание.

„Появата на Киселова с долнище на анцуг е неуважение към нейната работа и липса на всякакво уважение към самата институция," заяви категорично певицата. „Ние, хората от народа, трябва да се държим като работодатели. Аз като работодател никога няма да приема човек, който работи за мен, да дойде в този вид и аз да му плащам заплата!".

Есил Дюран заяви, че външният вид е важен показател за отношението и професионализма на всеки, особено когато става дума за официални представители на държавата. "Знаете, че по дрехите се посреща. Това са елементарни неща, минимума. Спрямо това как се обличаш, ти вече показваш на какво си способен и какво ще дадеш на институцията," подчерта певицата.

С присъщата си ирония Есил Дюран се пошегува, че Киселова „може да е бързала от празника на тиквата, ябълката или малината" и затова да е избрала по-небрежно облекло. „Всичко е възможно," добави тя, „но все пак трябва да се внимава. Някои от нас дори на пазар не ходят в този вид, така че нека се уважава институцията.".

"България днес" припомня, Есил Дюран е съпруга на Борис Павлов, най-близкият приятел на премиера Росен Желязков. Тримата дори имат записано заедно парче.