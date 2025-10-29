Новини
Любопитно »
Есил Дюран скастри Наталия Киселова: Неуважение е да се появи по анцуг на работа!

Есил Дюран скастри Наталия Киселова: Неуважение е да се появи по анцуг на работа!

29 Октомври, 2025 14:31 898 16

  • есил дюран-
  • наталия киселова-
  • анцуг-
  • работа-
  • народно събрание-
  • председател

„Ние, хората от народа, трябва да се държим като работодатели. Аз като работодател никога няма да приема човек, който работи за мен, да дойде в този вид и аз да му плащам заплата!", заяви певицата

Есил Дюран скастри Наталия Киселова: Неуважение е да се появи по анцуг на работа! - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Фолк певицата Есил Дюран направи остър коментар срещу председателя на Народното събрание Наталия Киселова в ефира на Нова телевизия.

Поводът – Киселова се появи в пленарната зала, облечена с долнище на анцуг. В предаването „Пресечна точка" певицата първоначално нарече юристката „симпатична жена", но не спести критиките си за недопустимия ѝ външен вид по време на официално заседание.

„Появата на Киселова с долнище на анцуг е неуважение към нейната работа и липса на всякакво уважение към самата институция," заяви категорично певицата. „Ние, хората от народа, трябва да се държим като работодатели. Аз като работодател никога няма да приема човек, който работи за мен, да дойде в този вид и аз да му плащам заплата!".

Есил Дюран заяви, че външният вид е важен показател за отношението и професионализма на всеки, особено когато става дума за официални представители на държавата. "Знаете, че по дрехите се посреща. Това са елементарни неща, минимума. Спрямо това как се обличаш, ти вече показваш на какво си способен и какво ще дадеш на институцията," подчерта певицата.

С присъщата си ирония Есил Дюран се пошегува, че Киселова „може да е бързала от празника на тиквата, ябълката или малината" и затова да е избрала по-небрежно облекло. „Всичко е възможно," добави тя, „но все пак трябва да се внимава. Някои от нас дори на пазар не ходят в този вид, така че нека се уважава институцията.".

"България днес" припомня, Есил Дюран е съпруга на Борис Павлов, най-близкият приятел на премиера Росен Желязков. Тримата дори имат записано заедно парче.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леля Тьотка

    18 1 Отговор
    Таа и тя да напомни за себе си! Сега, като ви дойде арменката Рая с тоалети от по 50000$ и нагоре, да не ревне - как е възможно, такова разточителство и позьорство - айде с тея женски номера!

    Коментиран от #13

    14:36 29.10.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    14 4 Отговор
    Киселова е доцент по Конституционно право. Певачката може само да и целуне... анцуга.

    14:37 29.10.2025

  • 3 ХиХиХи

    4 1 Отговор
    Що ма муцка? Лесно се облача и съблача, тъкмо кат за ваща работа стааа екстра...

    14:41 29.10.2025

  • 4 Сталин

    5 0 Отговор
    Че то парламента отдавна е бардак,а тая крава е женски патраманини и повлекана

    14:42 29.10.2025

  • 5 А питайте певачката

    5 0 Отговор
    Какво е анцунг

    14:42 29.10.2025

  • 6 Сталин

    8 1 Отговор
    Даже чалгите в България имат повече стил отколкото тия тюфлеци в парламента

    14:43 29.10.2025

  • 7 Сталин

    4 1 Отговор
    То нацията е от развлечени цървули с анцузи от битака

    14:45 29.10.2025

  • 8 Сталин

    5 0 Отговор
    То нацията е от развлечени цървули с анцузи от битака

    14:46 29.10.2025

  • 9 истина ти казвам

    4 0 Отговор
    Божееее,боже! До къде я докарахме?????

    14:46 29.10.2025

  • 10 КПД

    5 1 Отговор
    Няма стил жената, около Казанлък!
    Пък и не иска да се научи!
    Няма за кога!

    14:46 29.10.2025

  • 11 Разбирач

    3 2 Отговор
    Киселова трябва да ходи с кашон на главата или най-малкото да бъде с маска

    14:47 29.10.2025

  • 12 От Варна

    5 0 Отговор
    Никой не коментира оставката на Киселова??! Достойно се оттегли жената и ги остави с “пръст в уста”. Сега едно недуразумение ще се кипри от трибуната на НС. Постигна си Борисов на ината! Колкото до г-жа Дюран, разбираеми са напъните и да се хареса. Тя била от народа! Божке….!Главозамаяла се провинциалистка. За разлика от нея, г-жа Киселова е прочела “вагони с книги”. В политическата си наивност се навря доброволно между шамарите, с добри намерения. Усети се, но късно, принудиха я да изиграе нечестна игра за чужди интереси. Употребена, но не се остави да я изхвърлят! А това НС за пореден път показа, че не заслужава не уважение, но и презрение. Ще си разиграват коня, но…. Ще поживеем, ще видим. Знаем поговорката, че волът рие, но калта пада на гърба му…..може да ме отхвърлите, но това е истината!

    14:50 29.10.2025

  • 13 И в добавка

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Леля Тьотка":

    А какво да кажем за простата и крадлива герберска Тиква Борисов?! С ръце в джобовете, нечленоразделна реч, със смачкани дънки и сако, а за неизмерната му простотия е излишно да говорим.

    14:51 29.10.2025

  • 14 Оффф ,

    6 0 Отговор
    на Доаня певачката и тя се появи ! До сега де беше , ма ?

    14:51 29.10.2025

  • 15 Как

    2 0 Отговор
    така по ханцунг ?

    14:54 29.10.2025

  • 16 По - голямо неуважение е

    1 0 Отговор
    Да прецака гласовете на 600 000 БЪЛГАРИ😡😡😡😡😡😡😡

    14:54 29.10.2025