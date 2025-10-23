Илон Мъск: Скоро никой от нас няма да работи

Американският предприемач и милиардер Илон Мъск прогнозира в X, че в бъдеще хората няма да трябва да работят. Ръководителят на SpaceX и Tesla реагира на новината, че Amazon планира да замени 600 000 служители с роботи.
„Казах ви, че всички работни места ще изчезнат, но всички се смяха и казаха, че съм истерик“, отбеляза инвеститорът Джейсън Калаканис. В отговор Мъск заяви, че изкуственият интелект (ИИ) и роботите ще поемат всички работни места.
„Работата няма да е необходима“, отбеляза Мъск. Той вярва, че роботите ще позволят на хората да преследват страстите си в бъдеще. Той даде пример с отглеждането на зеленчуци, вместо да ги купуват от магазина.
Мъск многократно е прогнозирал, че хуманоидните роботи ще освободят хората от труд и тревоги. „Машините ще революционизират разбирането ни за икономиката“. „Роботът ще може да прави почти всичко, което хората не искат да правят“, описа хуманоида Tesla Optimus Илон Мъск през 2022 г.
ИЛюзОН Мъск ЩЕше да прави камиони, ЩЕше да завладява Луната и Марс, а вече и Теслите му не са най-търсените електрокари ❗
Сега мантрата му - роботи❗
Или минаваме на кекс и рокендрол?
Роботът ще може да прави почти всички манджи
и да замести бръмбарите и калинките по парламентите и общините
