Илон Мъск: Скоро никой от нас няма да работи

Американският предприемач и милиардер Илон Мъск прогнозира в X, че в бъдеще хората няма да трябва да работят. Ръководителят на SpaceX и Tesla реагира на новината, че Amazon планира да замени 600 000 служители с роботи.

„Казах ви, че всички работни места ще изчезнат, но всички се смяха и казаха, че съм истерик“, отбеляза инвеститорът Джейсън Калаканис. В отговор Мъск заяви, че изкуственият интелект (ИИ) и роботите ще поемат всички работни места.

„Работата няма да е необходима“, отбеляза Мъск. Той вярва, че роботите ще позволят на хората да преследват страстите си в бъдеще. Той даде пример с отглеждането на зеленчуци, вместо да ги купуват от магазина.

Мъск многократно е прогнозирал, че хуманоидните роботи ще освободят хората от труд и тревоги. „Машините ще революционизират разбирането ни за икономиката“. „Роботът ще може да прави почти всичко, което хората не искат да правят“, описа хуманоида Tesla Optimus Илон Мъск през 2022 г.