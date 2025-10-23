Новини
Илон Мъск: Скоро никой от нас няма да работи

23 Октомври, 2025 08:45

Мъск многократно е прогнозирал, че хуманоидните роботи ще освободят хората от труд и тревоги

Илон Мъск: Скоро никой от нас няма да работи - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова

Американският предприемач и милиардер Илон Мъск прогнозира в X, че в бъдеще хората няма да трябва да работят. Ръководителят на SpaceX и Tesla реагира на новината, че Amazon планира да замени 600 000 служители с роботи.

„Казах ви, че всички работни места ще изчезнат, но всички се смяха и казаха, че съм истерик“, отбеляза инвеститорът Джейсън Калаканис. В отговор Мъск заяви, че изкуственият интелект (ИИ) и роботите ще поемат всички работни места.

„Работата няма да е необходима“, отбеляза Мъск. Той вярва, че роботите ще позволят на хората да преследват страстите си в бъдеще. Той даде пример с отглеждането на зеленчуци, вместо да ги купуват от магазина.

Мъск многократно е прогнозирал, че хуманоидните роботи ще освободят хората от труд и тревоги. „Машините ще революционизират разбирането ни за икономиката“. „Роботът ще може да прави почти всичко, което хората не искат да правят“, описа хуманоида Tesla Optimus Илон Мъск през 2022 г.


  • 1 покруса

    7 0 Отговор
    На Елон Маск явно не му се работи и затова раздава акъли.

    08:47 23.10.2025

  • 2 Георги Раковски

    5 4 Отговор
    И преди 12 хиляди години е станало същото, после са се избили взаимно в ядрена война, която е причинила мини ледников период.

    08:49 23.10.2025

  • 3 Ииии

    15 0 Отговор
    И Мъск ще ни дава пари за да си плащаме сметките и разходите?

    08:50 23.10.2025

  • 4 Кака Пена

    11 0 Отговор
    Ясно. Връщане назад към маймуните. А пък казваха, че трудът е създал човека.

    08:51 23.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    Това "скоро" идва още от времето на Айзък Азимов❗ Той поне пишеше за ДАЛЕЧНОТО БЪДЕЩЕ❗

    08:51 23.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Трол

    1 6 Отговор
    Ще станем много по-богати и по-свободни.

    08:53 23.10.2025

  • 8 шпагат

    0 2 Отговор
    В бъдещето на хората няма да им трябва, да работят.

    08:54 23.10.2025

  • 9 шпагат

    3 1 Отговор
    защото пари нема да има и всичко в магазините ще е от изкуствен произход.

    08:55 23.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    Продавачът на ИЛЮЗИИ
    ИЛюзОН Мъск ЩЕше да прави камиони, ЩЕше да завладява Луната и Марс, а вече и Теслите му не са най-търсените електрокари ❗
    Сега мантрата му - роботи❗

    08:56 23.10.2025

  • 12 Мое мнение

    5 1 Отговор
    "Илон Мъск: Скоро никой от нас няма да работи."... Така е. Първо роботи в заводите ще ни изместят. После няма да ни дават да пипаме волана на колата щото ще си се кара сама. Изкуственият интелект ще мисли и решава задачите вместо нас. Накрая ще ни изхвърлят и от леглото. Щото колкото и да си добър в леглото не си по-добър от един човекоподобен мачо с напълно заредени акумулатори. Може да рендосва женка ти цяла нощ без почивка, а ако го включи в мрежата и на другия ден. Накрая ще станем ненужни и ще ни затворят в зоопарка да ни показват на малките роботчета с изкуствен интелект.

    Коментиран от #17

    08:57 23.10.2025

  • 13 шпагат

    2 0 Отговор
    Храни,дрехи,напитки.Навсякъде ще еелаисивземи.Та така.

    08:57 23.10.2025

  • 14 Пролетарий

    2 0 Отговор
    От двеста години все чакаме някой да ни свърши работата, ама все не става, а работата на експлоатираните се увеличава. Обещават ви 120 години живот, вдигат пенсионната на 80, ама някак си не доживяват до 60.

    08:57 23.10.2025

  • 15 бай Бай

    3 0 Отговор
    Т.е. много излишна биомаса ли?
    Или минаваме на кекс и рокендрол?

    08:58 23.10.2025

  • 16 Работата няма да е необходима

    2 0 Отговор
    за компенсация на останалите безработни
    Роботът ще може да прави почти всички манджи
    и да замести бръмбарите и калинките по парламентите и общините

    09:01 23.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 зелен петел

    3 0 Отговор
    Няма да работиш ти,защото си милиардер,ама другите как няма да работят,като са на една заплатка или пенсия?Градината на село си иска копане,иска си бачкане,не може да я оставим.Кокошки и патки също.Искат хранене,разходки,обработка.Не става,да не работим,просто не става.

    09:04 23.10.2025

  • 19 КНСБ

    5 0 Отговор
    Нашите капиталист ни заплашват с филипинци, американските капиталист с роботи.

    09:05 23.10.2025

  • 20 Морски

    2 0 Отговор
    Изглежда Мъск не е гледал поредицата филми "Терминатор" с Арнолд Шварценегер😀

    09:06 23.10.2025

  • 21 -=-==--=

    0 0 Отговор
    Чака ни Комунизъм 2.0... За 100 години комунизъм са умрели 100 милиона души от глад, от политически репресии и тн. Да видим при следващата вълна колко ще са.

    09:07 23.10.2025

  • 22 мхъм

    1 0 Отговор
    Малко пропуска да каже и че няма да има нужда и от толкова хора, а само от "тях" "богоизбраните" господари, които да си се ширят и забавляват плюс шепа обикновени хора с които да се гаврят и да им се правят на големи, щот на роботите това не минава!

    09:08 23.10.2025

  • 23 Сталин

    1 0 Отговор
    Още другарят Сталин каза, че кибернетиката е лъжлива девиация на капитализма, последна фалшива фаза в борбата с работниците.

    09:09 23.10.2025

  • 24 Боли ме

    0 0 Отговор
    фара!

    09:11 23.10.2025

  • 25 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Те и сега хората не искат нищо да правят, но пусти гладд, студ, липса на ласки, такива едни базови потребности според пирамидата на маслоу, и ей ти бачч на една, две, че и повече работи за един покрив - 30 години бачч, за маммбо 40% от дохода, за жена/деца и удоволствия и там пари трябват, а роботите нито имат нужда да ядат, нито други нужди. И е нагло милиардер или трилионер да ти разправя, че ще те пратят да си седиш вкъщи, защото роботите им излизат по-изгодно от тебе. За тях трилионите, за вас - под моста да се борите за последния пллъххбъргър. Нищо не купувам от интернет, нито през касите без кадиер минавам, но има милиони оффце, дет не вдяват, че всяка покупка в амазон е обезкъррвяване на местния бизнес и общество. Парите отиват далече и обедняваме всички на местно ниво.

    09:14 23.10.2025

  • 26 Пич

    1 0 Отговор
    Много глупави коментари изразяват радост !!! Казаното ще стане !!! Но тогава...... вие няма да сте необходими !!! Вашето физическо изхранване ще е просто разход! И чакайте добрите частни корпорации да ви изхранват безплатно !!! Казах ви какво ще направят ! Ще изискват да им прехвърлите всичко което имате , за да се "грижат" за вас и да живеете щастливо !!! Ще ви забранят дори и деца да имате !!! И така , както е написано на старата плоча - докато не ви изчистят до половин милиард !!!

    09:16 23.10.2025

  • 27 Кървейл

    1 1 Отговор
    Пропуснал е да каже, че такива роботи няма направени и не е ясно как и кога ще ги направят. По-вероятно е Муцко-обещавача да кацне на Марс, отколкото да се направи самостоятелен хуманоиден робот с човешки ръце, който да не стои като паметник. Съществуващите едвам ходят на равно. Микро моториката на ръка с пръсти не е дори на модел пресъздавана. Ако имаше наполовина такова нещо работещо, то щеше да е на фронта.

    09:19 23.10.2025

  • 28 ТИР

    1 0 Отговор
    И на кого ще са тези роботи , а хората как ще посрещат разходите си , за яденето може и да направят обществени кухни само за тези с добро поведение,,,,на кратко дано не се случи.

    09:20 23.10.2025

  • 29 Капиталист трилионер

    0 1 Отговор
    Глупости.И тези роботи за кого ще произвеждат, като потребителите са безработни и няма да имат пари да купуват? Или Мъскито си спестява продължението - ами няма да има хора, щото ще ги утилизират?!

    09:23 23.10.2025