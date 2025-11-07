Новини
Ето го мъжа на Наталия Киселова (СНИМКА)

7 Ноември, 2025 07:44 3 053 36

  • наталия киселова-
  • мъж-
  • мирослав попов

Мирослав Попов е един от най-добрите политически анализатори

Ето го мъжа на Наталия Киселова (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Наталия Киселова със сигурност беше една от най-одумваните дами в България. Празници на зелето, ходи ли по анцуг, бетинг екип на мач на ЦСКА...

Сега lupa.bg разкри друга мистерия около вече бившата шефка на парламента. Юристът не е нито стара мома, нито пък лесбийка. Тя от години има мъж до себе си, който упорито крие.

За пръв път в медиите се появява фотография на детронираната председателка на Народното събрание с човека до нея. На фотоса, правен преди години, Киселова е в домашна атмосфера с дългогодишния си партньор - юристът Мирослав Попов, виден висш функционер на БСП в недалечното минало.

На снимката Киселова е поставила нежно ръка на рамото му. Това е част от семейна снимка, на която са баща ѝ Васил и сестра ѝ Йовка. Пред тях, трапезата е отрупана със свежи плодове. Най-вероятно снимката е правена в семейната къща на юристката в Казанлък. Фотосът, публикуван в новия брой на в. "Ретро", е истинска рядкост.

Мирослав Попов е един от най-добрите политически анализатори и до неотдавна е бил член на Националния съвет на БСП. Бил е член и на Висшия партиен съвет по време на управлението на Жан Виденов. В момента доцентката пък е обикновен депутат от БСП и продължава да избягва публичното внимание, като за тази цел е заключила социалните си мрежи и не допуска никого в личното си пространство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 баба

    21 9 Отговор
    Моите съболезнования към него.

    07:48 07.11.2025

  • 3 Вижда се

    21 8 Отговор
    Мъжът до киселова е мазохист.

    07:49 07.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Е не

    17 3 Отговор
    Не вярвах в чудеса…..

    07:50 07.11.2025

  • 6 Пешо от панелката

    11 11 Отговор
    Лансират я защото е любовница на Пеевски

    Коментиран от #10

    07:54 07.11.2025

  • 7 Гориил

    12 3 Отговор
    Здравейте, г-н Попов. Вие, както и аз, учихте ли в Московския университет?

    Коментиран от #31

    07:54 07.11.2025

  • 8 Гуньо Простиа

    13 5 Отговор
    рядко се случва мъжът да е по- красивия от двамата 😛

    07:59 07.11.2025

  • 9 УжасТ

    13 7 Отговор
    Ама Джабата и мъж ли имала ?!?

    08:01 07.11.2025

  • 10 РЕАЛИСТ

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "Пешо от панелката":

    Ама, ти сериозно ли? Тя може ли да бъде нечия любовница?

    Коментиран от #20

    08:01 07.11.2025

  • 11 Трол

    8 5 Отговор
    Смелчага.

    Коментиран от #21

    08:01 07.11.2025

  • 12 Не разбирам

    14 6 Отговор
    Какво ви интересува личния живот ма жената Защо трябва да ви дава отчет с кой ляга и с кой става ?

    Коментиран от #22

    08:02 07.11.2025

  • 13 Що за пошлост е

    13 4 Отговор
    Да се ровиш в живота на другите?
    Сега на долната душица, дали и е олекнало?

    08:03 07.11.2025

  • 14 глоги

    4 2 Отговор
    ЮристКАТА не е нито стара мома, нито пък лесбийка.

    Коментиран от #18

    08:05 07.11.2025

  • 15 шуримури

    1 1 Отговор
    Тя може и да не е,но аз определено и твърдо съм лесбо.

    08:06 07.11.2025

  • 16 честен ционист

    4 6 Отговор
    Натуся Киселева няма мъж. Има Чичо!

    Коментиран от #17

    08:07 07.11.2025

  • 17 А ЛЕЛЯ ???????

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "честен ционист":

    ?????????? Толкова простотия има по този свят божеееее

    08:10 07.11.2025

  • 18 Това може да го напише

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "глоги":

    Само някой недоразвит интелект, завършил тротоарна журналистика!

    08:10 07.11.2025

  • 19 баба вуна

    8 0 Отговор
    Обстановката е ужасна. Кочина.

    08:11 07.11.2025

  • 20 Пенчо доктора

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    Може,на боико,ще са лика прилика.И си мисля че наталия киселицата е Мата Хари и скоро ще се премести в новия апартамент на боико на Босфора.

    08:11 07.11.2025

  • 21 Щерев

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    Наистина смел и корав мъж,това е българският Том Круз.

    08:13 07.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мексо

    4 3 Отговор
    Много ми е чудно как такова нещо може да има мъж. Този е железен.

    Коментиран от #27

    08:16 07.11.2025

  • 24 Хе,хе...!

    11 0 Отговор
    Че и с голяма стрелка сте показали на снимката,кой е мъжа от двамата...,да не би да сбъркаме...😉😂🤣!

    08:16 07.11.2025

  • 25 Лика

    8 2 Отговор
    прилика , все от червено котило , все от стол на стол и винаги на народна хранилка ! На работата лекото и на хляба мекото ! Нищо продуктивно !

    08:21 07.11.2025

  • 26 Весел

    5 3 Отговор
    Лика прилика са си, кой от кой по-отвратителни бесепари.

    БКП=БСП са сред най-големите душмани на българския народ

    08:21 07.11.2025

  • 27 Весело

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Мексо":

    Това нещо е "мъжа" в къщи.

    08:22 07.11.2025

  • 28 НАСКО

    5 1 Отговор
    Търкулнало се гърнето и си намерило похлупака! На тоя душичката му е грозна!

    08:25 07.11.2025

  • 29 Скарлет

    3 0 Отговор
    Мъпет шоу 🐷

    08:30 07.11.2025

  • 30 гладен асистент

    2 0 Отговор
    Никакъв анализатор не е тоя Попов.Едно време "преподаваше" в един "университет" във Варна, по-точно край Варна, в комплекса "Ален мак", горе в лозята над спирка "Журналист", в сградата на "бившето" АОНСУ". ГлаДен асистент, сигурно Киселата го храни, за да не е гладен, като съдим от нейния вид. Възможжно е да е станал доцент.

    08:33 07.11.2025

  • 31 изгарилке

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    килийното да беше завършил

    08:34 07.11.2025

  • 32 Боко Б.

    2 0 Отговор
    Е, па, друго си е началник да е кака Рая. И сме по- красиви, и сме по-добри ..... !

    08:35 07.11.2025

  • 33 Никой

    0 0 Отговор
    Беше комична - какъв Доцент - тя се стряскаше от сянката си. Уплашена жената.

    Трябва авторитет. Рая Назарян е също бутафория - но то и Парламентът е бутафория.

    08:40 07.11.2025

  • 34 нннн

    0 0 Отговор
    Той, освен анализатор, и бостанджия ли е, че има слабост към плашила?

    08:43 07.11.2025

  • 35 гоше

    0 0 Отговор
    аз си мислех , че е още честна....

    08:44 07.11.2025

  • 36 Р Г В

    0 0 Отговор
    Двамцата са си лика прилика като два стръка иглика . Ако беше толкова " велик " анализатор дамата на сърцето му нямаше да ръси толкова цветущи бисери от трибуната и на обществено значими събития. Тя просто.....ход....по полити....

    08:45 07.11.2025