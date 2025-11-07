Ето го мъжа на Наталия Киселова (СНИМКА)

Наталия Киселова със сигурност беше една от най-одумваните дами в България. Празници на зелето, ходи ли по анцуг, бетинг екип на мач на ЦСКА...

Сега lupa.bg разкри друга мистерия около вече бившата шефка на парламента. Юристът не е нито стара мома, нито пък лесбийка. Тя от години има мъж до себе си, който упорито крие.

За пръв път в медиите се появява фотография на детронираната председателка на Народното събрание с човека до нея. На фотоса, правен преди години, Киселова е в домашна атмосфера с дългогодишния си партньор - юристът Мирослав Попов, виден висш функционер на БСП в недалечното минало.

На снимката Киселова е поставила нежно ръка на рамото му. Това е част от семейна снимка, на която са баща ѝ Васил и сестра ѝ Йовка. Пред тях, трапезата е отрупана със свежи плодове. Най-вероятно снимката е правена в семейната къща на юристката в Казанлък. Фотосът, публикуван в новия брой на в. "Ретро", е истинска рядкост.

Мирослав Попов е един от най-добрите политически анализатори и до неотдавна е бил член на Националния съвет на БСП. Бил е член и на Висшия партиен съвет по време на управлението на Жан Виденов. В момента доцентката пък е обикновен депутат от БСП и продължава да избягва публичното внимание, като за тази цел е заключила социалните си мрежи и не допуска никого в личното си пространство.