Ето го мъжа на Наталия Киселова (СНИМКА)

Наталия Киселова със сигурност беше една от най-одумваните дами в България. Празници на зелето, ходи ли по анцуг, бетинг екип на мач на ЦСКА...
Сега lupa.bg разкри друга мистерия около вече бившата шефка на парламента. Юристът не е нито стара мома, нито пък лесбийка. Тя от години има мъж до себе си, който упорито крие.
За пръв път в медиите се появява фотография на детронираната председателка на Народното събрание с човека до нея. На фотоса, правен преди години, Киселова е в домашна атмосфера с дългогодишния си партньор - юристът Мирослав Попов, виден висш функционер на БСП в недалечното минало.
На снимката Киселова е поставила нежно ръка на рамото му. Това е част от семейна снимка, на която са баща ѝ Васил и сестра ѝ Йовка. Пред тях, трапезата е отрупана със свежи плодове. Най-вероятно снимката е правена в семейната къща на юристката в Казанлък. Фотосът, публикуван в новия брой на в. "Ретро", е истинска рядкост.
Мирослав Попов е един от най-добрите политически анализатори и до неотдавна е бил член на Националния съвет на БСП. Бил е член и на Висшия партиен съвет по време на управлението на Жан Виденов. В момента доцентката пък е обикновен депутат от БСП и продължава да избягва публичното внимание, като за тази цел е заключила социалните си мрежи и не допуска никого в личното си пространство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 баба
07:48 07.11.2025
3 Вижда се
07:49 07.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Е не
07:50 07.11.2025
6 Пешо от панелката
Коментиран от #10
07:54 07.11.2025
7 Гориил
Коментиран от #31
07:54 07.11.2025
8 Гуньо Простиа
07:59 07.11.2025
9 УжасТ
08:01 07.11.2025
10 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Пешо от панелката":Ама, ти сериозно ли? Тя може ли да бъде нечия любовница?
Коментиран от #20
08:01 07.11.2025
11 Трол
Коментиран от #21
08:01 07.11.2025
12 Не разбирам
Коментиран от #22
08:02 07.11.2025
13 Що за пошлост е
Сега на долната душица, дали и е олекнало?
08:03 07.11.2025
14 глоги
Коментиран от #18
08:05 07.11.2025
15 шуримури
08:06 07.11.2025
16 честен ционист
Коментиран от #17
08:07 07.11.2025
17 А ЛЕЛЯ ???????
До коментар #16 от "честен ционист":?????????? Толкова простотия има по този свят божеееее
08:10 07.11.2025
18 Това може да го напише
До коментар #14 от "глоги":Само някой недоразвит интелект, завършил тротоарна журналистика!
08:10 07.11.2025
19 баба вуна
08:11 07.11.2025
20 Пенчо доктора
До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":Може,на боико,ще са лика прилика.И си мисля че наталия киселицата е Мата Хари и скоро ще се премести в новия апартамент на боико на Босфора.
08:11 07.11.2025
21 Щерев
До коментар #11 от "Трол":Наистина смел и корав мъж,това е българският Том Круз.
08:13 07.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мексо
Коментиран от #27
08:16 07.11.2025
24 Хе,хе...!
08:16 07.11.2025
25 Лика
08:21 07.11.2025
26 Весел
БКП=БСП са сред най-големите душмани на българския народ
08:21 07.11.2025
27 Весело
До коментар #23 от "Мексо":Това нещо е "мъжа" в къщи.
08:22 07.11.2025
28 НАСКО
08:25 07.11.2025
29 Скарлет
08:30 07.11.2025
30 гладен асистент
08:33 07.11.2025
31 изгарилке
До коментар #7 от "Гориил":килийното да беше завършил
08:34 07.11.2025
32 Боко Б.
08:35 07.11.2025
33 Никой
Трябва авторитет. Рая Назарян е също бутафория - но то и Парламентът е бутафория.
08:40 07.11.2025
34 нннн
08:43 07.11.2025
35 гоше
08:44 07.11.2025
36 Р Г В
08:45 07.11.2025