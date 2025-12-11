Есил Дюран сподели невиждани СНИМКИ от студентските си години

Певицата Есил Дюран взриви Instagram, след като сподели с последователите си невиждани досега кадри от абитуриентския си бал – и феновете буквално онемяха.

На фотото младата Есил, или по-скоро Имсигюл, както е истинското ѝ име, е толкова различна, че мнозина в коментарите се чудят дали изобщо това е тя. Някои потребители дори се надпреварваха да гадаят какво е довело до драматичната промяна през годините, а други просто не можеха да повярват, че зад кадъра стои бъдещата поп фолк звезда.

„Имах най-полезните, весели, щури и щастливи 4 години от живота си! Често нямах и 5 лв., но силно вярвах, че е временно. На вашето внимание – студентката Силвия Горанова“, написа със самоирония изпълнителката, напомняйки, че по онова време носела друго име заради „възродителния процес“.

Под публикацията заваляха реакции – от възторг и умиление до любопитство и истинска таблоидна истерия. Фенове обсъждаха стила ѝ, прическата, дръзкия ѝ поглед и споменаваха, че времето явно е направило своята магия.