Новини
Любопитно »
Есил Дюран сподели невиждани СНИМКИ от студентските си години

Есил Дюран сподели невиждани СНИМКИ от студентските си години

11 Декември, 2025 16:58 1 562 14

  • есил дюран-
  • поп фолк-
  • певица-
  • студентка-
  • студентски години

Певицата поздрави студентите за техния празник

Есил Дюран сподели невиждани СНИМКИ от студентските си години - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Певицата Есил Дюран взриви Instagram, след като сподели с последователите си невиждани досега кадри от абитуриентския си бал – и феновете буквално онемяха.

На фотото младата Есил, или по-скоро Имсигюл, както е истинското ѝ име, е толкова различна, че мнозина в коментарите се чудят дали изобщо това е тя. Някои потребители дори се надпреварваха да гадаят какво е довело до драматичната промяна през годините, а други просто не можеха да повярват, че зад кадъра стои бъдещата поп фолк звезда.

„Имах най-полезните, весели, щури и щастливи 4 години от живота си! Често нямах и 5 лв., но силно вярвах, че е временно. На вашето внимание – студентката Силвия Горанова“, написа със самоирония изпълнителката, напомняйки, че по онова време носела друго име заради „възродителния процес“.

Под публикацията заваляха реакции – от възторг и умиление до любопитство и истинска таблоидна истерия. Фенове обсъждаха стила ѝ, прическата, дръзкия ѝ поглед и споменаваха, че времето явно е направило своята магия.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 абе

    12 5 Отговор
    Коя е тая? И за какво я показвате?

    Коментиран от #12, #13

    16:59 11.12.2025

  • 2 Кирил

    9 4 Отговор
    Зад нея Митю пищова

    Коментиран от #5

    17:00 11.12.2025

  • 3 Най здрави са

    12 2 Отговор
    цървулите, ушити от путешка кожа. Нямат износване.

    17:00 11.12.2025

  • 4 Сега

    14 2 Отговор
    Прилича на богата к….а, преди на евтина румънска пр…..ка😂 ама и двете стават за п…..я дом

    17:02 11.12.2025

  • 5 Нека да пиша

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    Да не е порил и нея?

    17:02 11.12.2025

  • 6 Ужасен ужас

    15 1 Отговор
    Е га ти хамелеона е тази туркиня...всяка година,нов тунинг,ново лице...добре,че пишат коя е,че да знаем.

    17:04 11.12.2025

  • 7 Всяка прилика с действителни лица е случ

    10 1 Отговор
    Прилича на Влади педраса от подлеза на НДК

    17:06 11.12.2025

  • 8 1488

    7 1 Отговор
    таз беше оная вечер на протеста у делиурмана
    шо се крие ся

    17:07 11.12.2025

  • 9 БОЖЕ!!!добре че ме предупредихте

    8 1 Отговор
    Дюран таи тунингована кифла “взривила истаграм” …веднага залягам да се пазя от взривната вълна и от шрапнели!!!

    17:18 11.12.2025

  • 10 Натъкмена

    7 0 Отговор
    като за пазар на булки .

    17:20 11.12.2025

  • 11 СНИМКИ от студентските си години

    4 0 Отговор
    писарке пък си помислихме че са голи снимки

    е щом не са
    покажи и твои да изплакнем очи

    17:26 11.12.2025

  • 12 И за какво я показвате?

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "абе":

    за пълнеж от кака миче

    17:27 11.12.2025

  • 13 абевгз

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "абе":

    ...някоя си де била 100дентка...
    Мани...маниии...

    17:51 11.12.2025

  • 14 Дъртуту чукало

    0 0 Отговор
    Има още лЯп у него

    18:01 11.12.2025