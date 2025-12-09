Слави Трифонов свалял Есил Дюран на младини (ВИДЕО)

Слави Трифонов е свалял Есил Дюран преди години? Това стана ясно от скорошна медийна изява на попфолк певицата. Самата тя не е сигурна дали шоуменът и лидер на партия "Има такъв народ" е имал такъв интерес към нея. Твърде е възможно, предвид, че двамата излезли на среща.

"Много интересна нощ имахме, но не си мислете, че е завършила в спалня", сподели Есил през смях наскоро в подкаст, воден от бившия футболист Благой Георгиев. Бъдещият лидер на ИТН, с когото били колеги в Консерваторията, поканил певицата на вечеря, която се състояла в доста скромно заведение в центъра на София. Всъщност, ресторантчето било по-скоро закусвалня и младите наблегнали на чая, понеже не разполагали с кой знае какви средства.

От дума на дума Слави се впуснал в разяснения на големите си мечти. Той обяснил на Исмигюл, както е рожденото име на изпълнителката, че има големи планове. Слави искал да направи песни, които всички ще пеят. Певицата, която е вече на 56 години, не разбрала веднага какво точно има предвид състудента ѝ, а и не му повярвала, но отвърнала: "Супер!". Няколко години по-късно обаче Есил Дюран разбрала, че Слави е успял да сбъдне мечтата си. Певицата даже поискала да работи с него, когато през 1999 г. се завърнала от чужбина.



Есил, която е завършила Националната музикална академия в класа на Ирфина Чмихова със специалност "Поп и джаз пеене", пяла в бар в Йордания, после се изявявала в шоупрограми на увеселителни кораби между Дания, Холандия, Норвегия, Англия. Любопитна подробност е, че Есил май е заминала девствена в чужбина. Певицата остави впечатлението, че си е хванала първото гадже едва след като завършила Консерваторията. Като студентка Есил Дюран била в голямо неведение за всичко свързано с любовта и секса. Затова, водена от любопитството си, тя втрещявала състудентките си с въпроси.

Връщайки се в България, бързо установила, че манталитетът ѝ е станал по-сериозен, скандинавски, както го обясни. Сигурно затова Слави и екипът му не усетили шоуто в нея и не започнали съвместна работна. Есил обаче не се отказала, а се явила на прослушване в "Пайнер". Шефът на фирмата инж. Митко Димитров оценил таланта ѝ, но преценил, че певицата не е убедителна. Тогава Есил вече се била ориентирала в българската действителност. Забелязала, че успехът на попфолк певиците е обвързан с визията им. Затова не се поколебала да предприеме промяна в своята.

Така че става една от първите в бранша, които си слагат силикон в бюста, но с мярка, както и тя отбелязва. Още не се била напълно възстановила, когато се обадила на инж. Димитров за ново прослушване. Щом я видял и чул отново изпълненията ѝ, шефът на попфолк гиганта веднага ѝ предложил договор.

Това, че си е сложила силикон в бюста, Есил не възприема като направен компромис със себе си. Още на времето хасковлийката преценила, че е готова на подобна промяна, щом е важна, за да сбъдне мечтата си да пее и да стане популярна в родината си. "Направи го така, че да не загубиш себе си, но и да си в новото време", коментира Есил философията си за личната промяна.



Певицата имала разговор по темата и с баща си, малко след като подписала с "Пайнер". Таткото на Есил, който винаги е бил в крак с времето и дори бил напредничав, веднага ѝ заявил, че е наясно с попфолк бизнеса. Не си въобразявал, че няма да има голотии. Тогава Есил го попитала как според него да действа, пише HotArena.

"Трябва да съблазняваш, но не да си разпищолена. Да не си нито от едната страна, нито от другата страна. И трябва да правиш само весели песни", заявил таткото на Есил. Той и майка ѝ винаги са я подкрепяли. Бащата на певицата обаче никога не ѝ е помагал финансово в музикалната ѝ кариера. Смятал, че ако това е за нея, ще успее сама да си намери мястото, а ако не е – ще отпадне и ще се занимава с друго.