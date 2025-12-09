Новини
Любопитно »
Слави Трифонов свалял Есил Дюран на младини (ВИДЕО)

Слави Трифонов свалял Есил Дюран на младини (ВИДЕО)

9 Декември, 2025 15:31 1 261 25

  • есил дюран-
  • слави трифонов-
  • певица-
  • свалка-
  • поп фолк

Двамата дори излезли на "интересна" среща, по думите на певицата

Слави Трифонов свалял Есил Дюран на младини (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Слави Трифонов е свалял Есил Дюран преди години? Това стана ясно от скорошна медийна изява на попфолк певицата. Самата тя не е сигурна дали шоуменът и лидер на партия "Има такъв народ" е имал такъв интерес към нея. Твърде е възможно, предвид, че двамата излезли на среща.

"Много интересна нощ имахме, но не си мислете, че е завършила в спалня", сподели Есил през смях наскоро в подкаст, воден от бившия футболист Благой Георгиев. Бъдещият лидер на ИТН, с когото били колеги в Консерваторията, поканил певицата на вечеря, която се състояла в доста скромно заведение в центъра на София. Всъщност, ресторантчето било по-скоро закусвалня и младите наблегнали на чая, понеже не разполагали с кой знае какви средства.

От дума на дума Слави се впуснал в разяснения на големите си мечти. Той обяснил на Исмигюл, както е рожденото име на изпълнителката, че има големи планове. Слави искал да направи песни, които всички ще пеят. Певицата, която е вече на 56 години, не разбрала веднага какво точно има предвид състудента ѝ, а и не му повярвала, но отвърнала: "Супер!". Няколко години по-късно обаче Есил Дюран разбрала, че Слави е успял да сбъдне мечтата си. Певицата даже поискала да работи с него, когато през 1999 г. се завърнала от чужбина.

Есил, която е завършила Националната музикална академия в класа на Ирфина Чмихова със специалност "Поп и джаз пеене", пяла в бар в Йордания, после се изявявала в шоупрограми на увеселителни кораби между Дания, Холандия, Норвегия, Англия. Любопитна подробност е, че Есил май е заминала девствена в чужбина. Певицата остави впечатлението, че си е хванала първото гадже едва след като завършила Консерваторията. Като студентка Есил Дюран била в голямо неведение за всичко свързано с любовта и секса. Затова, водена от любопитството си, тя втрещявала състудентките си с въпроси.

Връщайки се в България, бързо установила, че манталитетът ѝ е станал по-сериозен, скандинавски, както го обясни. Сигурно затова Слави и екипът му не усетили шоуто в нея и не започнали съвместна работна. Есил обаче не се отказала, а се явила на прослушване в "Пайнер". Шефът на фирмата инж. Митко Димитров оценил таланта ѝ, но преценил, че певицата не е убедителна. Тогава Есил вече се била ориентирала в българската действителност. Забелязала, че успехът на попфолк певиците е обвързан с визията им. Затова не се поколебала да предприеме промяна в своята.

Така че става една от първите в бранша, които си слагат силикон в бюста, но с мярка, както и тя отбелязва. Още не се била напълно възстановила, когато се обадила на инж. Димитров за ново прослушване. Щом я видял и чул отново изпълненията ѝ, шефът на попфолк гиганта веднага ѝ предложил договор.

Това, че си е сложила силикон в бюста, Есил не възприема като направен компромис със себе си. Още на времето хасковлийката преценила, че е готова на подобна промяна, щом е важна, за да сбъдне мечтата си да пее и да стане популярна в родината си. "Направи го така, че да не загубиш себе си, но и да си в новото време", коментира Есил философията си за личната промяна.

Певицата имала разговор по темата и с баща си, малко след като подписала с "Пайнер". Таткото на Есил, който винаги е бил в крак с времето и дори бил напредничав, веднага ѝ заявил, че е наясно с попфолк бизнеса. Не си въобразявал, че няма да има голотии. Тогава Есил го попитала как според него да действа, пише HotArena.

"Трябва да съблазняваш, но не да си разпищолена. Да не си нито от едната страна, нито от другата страна. И трябва да правиш само весели песни", заявил таткото на Есил. Той и майка ѝ винаги са я подкрепяли. Бащата на певицата обаче никога не ѝ е помагал финансово в музикалната ѝ кариера. Смятал, че ако това е за нея, ще успее сама да си намери мястото, а ако не е – ще отпадне и ще се занимава с друго.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 14 Отговор
    Как може манталитетът ти да стане скандинавски като си се кълчила по фериботите между Хелзинки и Стокхолм с укропските стерви?

    15:38 09.12.2025

  • 2 Новичок

    5 2 Отговор
    3,14ЗДЕЦ, 6ляд защо прочетох това !@? И накрая тая снимка с озъбения... Пфу...

    15:39 09.12.2025

  • 3 Дюрасел

    4 0 Отговор
    Явно не е успял.

    Коментиран от #5

    15:39 09.12.2025

  • 4 донкин

    6 0 Отговор
    А сега ние го сваляме на старини, този ДПС - слуга.

    15:45 09.12.2025

  • 5 Варта

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дюрасел":

    Ами с тоя умрял питонь...толкова.

    15:45 09.12.2025

  • 6 Фен

    4 1 Отговор
    Есилчето си остава мацка, но диванчето с напуканата и отъркана кожа е направо класика, класика, та чак ретро.

    15:48 09.12.2025

  • 7 Елизабет Цветанова кахъра

    1 3 Отговор
    И мен ме плющеше до полани от младеж от посолството на конго 🤭🤣на баба ми кахъркова на млади години я е плющел нигериец сега на мен от конго ме кавардисва 🤣🤭🤣🤭🥳

    15:48 09.12.2025

  • 8 надарена кака

    2 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #12, #19

    15:50 09.12.2025

  • 9 Анита цветанова прошляка

    0 2 Отговор
    За еднаа почивка на който и да е изпивам млякото до капка 🥳🤭🤣🤣🤣🤣

    15:51 09.12.2025

  • 10 Певачката

    2 0 Отговор
    на ДоАня ! Манталитетът ѝ "станал" бил скандинавски.... Честната Калудка.

    15:53 09.12.2025

  • 11 Пази боже

    2 0 Отговор
    сляпо да прогледне.Джисъса водещ???? ОМГ.Тоя може само да драска по вековни тухли,нищо повече.Ако се напъне повече виж му потъмнели зъбите

    15:55 09.12.2025

  • 12 надарен батко

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "надарена кака":

    Ах на главата ти ша ги тура.

    15:55 09.12.2025

  • 13 влък

    1 0 Отговор
    Суафчо 3-фоноф защо остана без съпруга и без наследници?

    15:56 09.12.2025

  • 14 Джери

    0 1 Отговор
    И да си надарен батко,не ти отива да се гавриш с жените! Пак ти казвам:-Не закачай момичето!

    15:58 09.12.2025

  • 15 1488

    5 0 Отговор
    не ме занимавайте с некви пиендурници, кyрвu и наркомани

    15:58 09.12.2025

  • 16 999999

    3 0 Отговор
    Тая дрта кокошка само се чуди как да стане интересна, то не са корекции, не са филтри, не е чекнене, ама пусто - МИЖАВМ ИНТЕРЕС. Миндилл Бутан.

    15:58 09.12.2025

  • 17 ааа-мее

    3 0 Отговор
    Коя е тая леля? Бившата пеяка на соколя?! Въх бреййй

    Коментиран от #23

    16:00 09.12.2025

  • 18 Нека уточним

    3 0 Отговор
    Това ще да е било преди педесе годин.

    16:01 09.12.2025

  • 19 Надарен батко

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "надарена кака":

    Аз като ти направя прослушване, и прашките ще ти пропеят от удоволствие!

    16:02 09.12.2025

  • 20 Ах , Ах...

    1 0 Отговор
    Милия Славчо още от млад не е можел да го дърви!

    16:08 09.12.2025

  • 21 за предателя мошенник

    1 0 Отговор
    Само Цецка Цачева с пъпките и козината навсякъде за сакатнята чалгар.

    16:11 09.12.2025

  • 22 ЕСЮЛ ДЮРАН Е

    1 0 Отговор
    СУПЕР ДАМА ОМЪЖЕНА И НЕ Е В ОБКРЪЖЕНИЕТО НА КЛЮКИТЕ ПОЧТИ СМЕ ВРЪСНИЦИ ДА Е ЖИВА И ЗДРАВА ДЪЛГИ ГОДИНИ.

    16:28 09.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Имаме новина:

    1 0 Отговор
    ...май е заминала девствена 🤣🤣🤣

    16:39 09.12.2025

  • 25 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Пемберугите да не гледат таа статия! Да гледат постера с Пундю гол до пъпа на кон с комбойска шляпа и да ръгат у шепата до зори!

    16:45 09.12.2025