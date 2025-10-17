Новини
Иво Сиромахов напуска София заради нова работа в Бургас

17 Октомври, 2025 11:31 897 6

Доскорошният сценарист на Слави Трифонов става преподавател

Иво Сиромахов напуска София заради нова работа в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Новините около българския интелектуалец Иво Сиромахов от последните дни не спират, но сензацията изглежда е, че той напуска столицата и заминава за Бургас. 53-годишният писател, който посвети като сценарист четвърт век от живота си на "Шоуто на Слави" и си тръгна с гръм и трясък, защото по думите му, честна медийна среда нямаме от 2009 година "когато народният любимец Борисов яхна журналистическата общност и я превърна в послушно добиче, което пасе кротко край магнолията в Банкя", съобщи "Флагман".

Всъщност, последният мохикан на политическата сатира в столицата смята, че Бургас ще е най-добрият пристан за него. Той е приел поканата на ръководството на Театралния колеж "Любен Гройс" в Бургас да започне работа като преподавател в нова специалност - Драматургия, пише още изданието. В Колежа преподават холивудската звезда Димитър Маринов и българските му колеги от големия екран Башар Рахал, Ники Илиев и Георг Киряков.

Бургас си е поставил за цел да стане Европейска столица на културата през 2032 година и полага всички усилия за мащабно развитие на просветата. Освен филиал на Театралния колеж, от тази учебна година в морския град има и филиал на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".

Извън "Шоуто на Слави" Иво Сиромахов" е съсобственик на продуцентската компания "БГ Комедия", която създава театрални спектакли с участие на изявени български актьори. Акцентира върху съвременната драматургия, емоционалния театър и хумора. Авторът публикува пълна програма на спектаклите на компанията, които ще се играят из цяла България и графикът им е пълен до края на годината.

Сред студентите в Бургас вече има оформени таланти, готови за участия, както в киното, така и на театралната сцена.

Общината поощрява допълнително най-изявените студенти не само с добра база, но и със стипендии.

'Казах на 100 % "ДА" и идният вторник - 21.10.2025 г. пристигам в Бургас, за да се запозная с първи и втори курс на Театралния колеж. Не е нужно някой да ме убеждава колко привлекателен стана градът за хората на изкуството. Всъщност, аз се завръщам към корените си, защото моят баща Божан Сиромахов е роден в близкия град Камено. Навремето фамилия Сиромахови са били собственици на мелницата. Гордея се с рода си и чакам с нетърпение да се завърна в родния си край", каза Иво Сиромахов, който пък е роден в столицата.


  • 1 Едно на нула

    1 1 Отговор
    Това го четох вчера във флагман.

    Коментиран от #3

    11:32 17.10.2025

  • 2 хъхъ

    4 0 Отговор
    Шоуто на Слави вече повече от 3 години не се води от Слави.
    Сега са сложили някакъв брадат клоун Станев.

    11:33 17.10.2025

  • 3 Един на два

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Едно на нула":

    Преди 2дена го четох в ПИК.

    11:34 17.10.2025

  • 4 Сиро

    0 0 Отговор
    Неговото е чисто и просто чувство за самосъхранение. Защо продължи толкова дълго да обслуждюва цирка на Слави и задкулисието? Защо толкова десетилетия участваше в широкомащабното опростачване на обществото. Има неудобни въпроси, на които той надали ще отговори някога. Или всичко е по сценарий. Ще го приберат в някой университет на държавата работа, ще го направят някое професорче с времето и сладки старини. Заслужената награда?

    11:43 17.10.2025

  • 5 Злият Магьосник

    0 0 Отговор
    Е много интересна книга. Заслужава си да я прочете.

    11:47 17.10.2025

  • 6 Aлфа Вълкът

    2 0 Отговор
    Рекох, че ще е кантонер. За писател не става, като малък му четох глупостите дето затворил коня и овцата, и им пуснал една червена лампа да се съвкупляват.
    Или нещо подобно, за видовете животни, не помня вече, но беше някаква невъзможна простотия.

    11:58 17.10.2025