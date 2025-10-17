Иво Сиромахов напуска София заради нова работа в Бургас

Новините около българския интелектуалец Иво Сиромахов от последните дни не спират, но сензацията изглежда е, че той напуска столицата и заминава за Бургас. 53-годишният писател, който посвети като сценарист четвърт век от живота си на "Шоуто на Слави" и си тръгна с гръм и трясък, защото по думите му, честна медийна среда нямаме от 2009 година "когато народният любимец Борисов яхна журналистическата общност и я превърна в послушно добиче, което пасе кротко край магнолията в Банкя", съобщи "Флагман".

Всъщност, последният мохикан на политическата сатира в столицата смята, че Бургас ще е най-добрият пристан за него. Той е приел поканата на ръководството на Театралния колеж "Любен Гройс" в Бургас да започне работа като преподавател в нова специалност - Драматургия, пише още изданието. В Колежа преподават холивудската звезда Димитър Маринов и българските му колеги от големия екран Башар Рахал, Ники Илиев и Георг Киряков.

Бургас си е поставил за цел да стане Европейска столица на културата през 2032 година и полага всички усилия за мащабно развитие на просветата. Освен филиал на Театралния колеж, от тази учебна година в морския град има и филиал на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".

Извън "Шоуто на Слави" Иво Сиромахов" е съсобственик на продуцентската компания "БГ Комедия", която създава театрални спектакли с участие на изявени български актьори. Акцентира върху съвременната драматургия, емоционалния театър и хумора. Авторът публикува пълна програма на спектаклите на компанията, които ще се играят из цяла България и графикът им е пълен до края на годината.

Сред студентите в Бургас вече има оформени таланти, готови за участия, както в киното, така и на театралната сцена.

Общината поощрява допълнително най-изявените студенти не само с добра база, но и със стипендии.

'Казах на 100 % "ДА" и идният вторник - 21.10.2025 г. пристигам в Бургас, за да се запозная с първи и втори курс на Театралния колеж. Не е нужно някой да ме убеждава колко привлекателен стана градът за хората на изкуството. Всъщност, аз се завръщам към корените си, защото моят баща Божан Сиромахов е роден в близкия град Камено. Навремето фамилия Сиромахови са били собственици на мелницата. Гордея се с рода си и чакам с нетърпение да се завърна в родния си край", каза Иво Сиромахов, който пък е роден в столицата.