Виктория Бекъм обиди публично съпругата на сина си Бруклин

Певицата и дизайнер Виктория Бекъм публично обиди съпругата на сина си Бруклин, Никола Пелц-Бекъм, пише Daily Mail.

Журналистът Анди Коен попита дали Виктория Бекъм се е разбирала с жените в началото на кариерата си. Дизайнерката заяви, че винаги е успявала да се разбира с жените около себе си. Звездата заяви, че има проблеми само с глупави хора.

„Трябва да си пълен идиот, за да не се разбирам с теб, ако си жена. Защото обичам жените и това е една от причините да работя в модната и козметичната индустрия. Искам да дам възможност на жените. И искам да споделя моите съвети и препоръки с тях“, каза Бекъм.

През март се появиха слухове за нов конфликт в семейството на Виктория и Дейвид Бекъм. Той започна, когато синът им Бруклин и съпругата му Никола Пелц-Бекъм пропуснаха модното ревю на Виктория. Освен това двойката не успя да поздрави дизайнера за Деня на майката. По-късно източник от TMZ съобщи, че Никола смята родителите на съпруга си за „токсични“. Твърди се, че не харесва начина, по който Виктория и Дейвид Бекъм общуват със сина си.

Никола Пелц се омъжи за Бруклин Бекъм през април 2022 г. Според журналисти, планирането на сватбата е предизвикало вражда между Никола и Виктория Бекъм. Моделът избрал да носи рокля от Valentino Couture, вместо такава от марката на Бекъм.