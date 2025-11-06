Сър Дейвид Бекъм отпразнува рицарското си звание с изискано парти (СНИМКИ)

Новият британски рицар Сър Дейвид Бекъм отбеляза официалното си посвещаване с тържествено празненство, организирано от неговия дългогодишен приятел и прочут готвач Гордън Рамзи. Бившият футболист, съпругата му Виктория и техните деца отпразнуваха събитието с изискано вечерно парти в луксозния ресторант Gordon Ramsay в лондонския квартал Челси, непосредствено след церемонията в замъка Уиндзор.

По информация на Daily Mail, Рамзи е поел цялата организация на вечерята, като е решил да поднесе на Бекъм „най-добрия възможен подарък“ – специално приготвена вечеря в негова чест. Менюто е било изцяло персонализирано за повода и включвало тристепенно гурме предложение, сред което и модерна версия на любимия десерт на Бекъм – класическия roly-poly с ванилов крем. Основното ястие е било емблематичното бий уелингтън, а за Виктория Бекъм – която не консумира червено месо – е приготвен специален морски костур.

Сред гостите на вечерята са били трите най-малки деца на двойката – Ромео (24), Круз (20) и Харпър (14), както и приятелката на Круз – Джаки Апостел. По думите на близки до семейството, атмосферата е била спокойна и приятелска, далеч от типичните светски демонстрации.

За сър Дейвид Бекъм, който обожава виното, е била подготвена специална селекция напитки, включваща шампанско и бутилки Château Margaux – едно от любимите вина в неговата частна колекция. Присъстващите шеговито го наричали „Сър Дейвид“ през цялата вечер, превръщайки новия му титул в неофициална тема на празника.

В края на вечерта Бекъм публикува снимка от кухнята на ресторанта, с благодарност към екипа на Рамзи: „Благодаря на това невероятно екипче, което направи специалната вечер още по-незабравима. Благодаря на Гордън и Тана, че направиха това възможно.“

По-късно семейството е било заснето да напуска ресторанта малко след 1:00 ч. сутринта. Виктория Бекъм е сменила строгия тъмносин тоалет, носен по-рано през деня на церемонията, с дълга черна рокля и късо палто с пух. Харпър е избрала розова сатенена рокля, създадена по поръчка от модната марка Victoria Beckham, а баща ѝ е носил класически черен смокинг от кадифе.

Церемонията по връчването на рицарската титла се състоя по-рано същия ден в замъка Уиндзор, където Крал Чарлз III удостои Дейвид Бекъм за приноса му към спорта и благотворителността. Бекъм бе отличен за своята над двадесетгодишна кариера във футбола и дългогодишната му работа като посланик на УНИЦЕФ.

След церемонията семейството отбеляза събитието с частен обяд в Cliveden House, а синът му Ромео сподели снимка от момента с надпис: „Никой не заслужава това повече от теб. Обичаме те, Сър татко!“

Виктория Бекъм публикува емоционално послание към съпруга си: „Дейвид, от момента, в който те срещнах преди 28 години, винаги си бил горд представител на страната си. Да те видя почетен от Краля е момент, който ще помня завинаги. Ти си най-добрият съпруг, баща и човек, когото познавам. Толкова сме горди с теб, Сър Дейвид.“

На празненството липсваха най-големият син на двойката – Бруклин Бекъм, и съпругата му Николa Пелц, които не са коментирали публично събитието.

Сър Дейвид Бекъм – един от най-известните британски спортисти и глобални посланици на ООН – получава титлата си повече от две десетилетия след като за първи път е номиниран за нея.