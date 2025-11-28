Новини
Тейлър Суифт и Хю Джакман станали свидетели на скандал между Райън Рейнолдс и Джъстин Балдони

28 Ноември, 2025 16:59 531 3

  • холивуд-
  • райън рейнолдс-
  • джъстин балдони-
  • блейк лайвли-
  • тейлър суифт-
  • хю джакман-
  • скандал-
  • обиди

Съпругът на Блейк Лайвли вдигнал скандал, защото Балдони обидил жена му заради теглото ѝ

Тейлър Суифт и Хю Джакман станали свидетели на скандал между Райън Рейнолдс и Джъстин Балдони - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Съдебната сага между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони продължава с пълна сила, а сега има и нови разкрития. Тейлър Суифт и Хю Джакман са станали свидетели на остър спор между Райън Рейнолдс и актьора Джъстин Балдони, в който Рейнолдс го е обвинил, че е „засрамил“ Блейк Лайвли заради теглото ѝ. Това става ясно от нови разсекретени съдебни документи, свързани с продължаващия правен спор между Лайвли и Балдони, съобщава People.

Според документите Балдони е посетил апартамента на Лайвли и Рейнолдс в Ню Йорк на 25 април 2023 г. По време на срещата Рейнолдс е реагирал остро към режисьора, заявявайки, че е „ужасно“ да се задават въпроси, свързани с теглото на жена. Блейк Лайвли също е обвинила Балдони в обида, а актьорът и режисьор на филмовата адаптация на романа "Никога повече" е бил „напълно засрамен“, разплакал се и се извинил.

В този момент в апартамента са се намирали Тейлър Суифт и Хю Джакман, се посочва още в документите.

Информацията произхожда от хронология на събития, изпратена от екипа на съоснователя на Wayfarer Studios Джейми Хийт до пиар представител на Балдони през юли 2024 г., уточнява People. Представителите на Суифт и Джакман не са коментирали по искане на Page Six.

По-рано TMZ съобщи, че Тейлър Суифт е посетила дома на Лайвли по предварителна уговорка, без да знае, че там ще бъде и Балдони. Източник на медията твърди, че Лайвли е планирала срещата така, че певицата да пристигне преди Балдони да си тръгне, но Суифт не е влизала в спор с актьора и единствено е споделила, че очаква с интерес филма.

В своя вече отхвърлен контраиск за 400 млн. долара Джъстин Балдони твърди, че Блейк Лайвли е използвала приятелството си със Суифт като оръжие. Той посочва още, че в разпространени текстови съобщения Лайвли нарича Суифт и Рейнолдс свои „дракони“ — намек, че зад нея стоят две от най-влиятелните личности в света.

„Посланието беше напълно ясно“, се казва в документа. „Балдони не се изправяше само срещу Лайвли, а и срещу нейните ‘дракони’ — двама от най-богатите и влиятелни артисти, които не се страхуват да усложнят ситуацията.“

Балдони твърди още, че по време на престоя в апартамента на Лайвли и Рейнолдс е присъствал и „известно близък“ приятел — намек, който според източници е насочен към Тейлър Суифт.

Според информация на Page Six от миналия месец двете продължават да ограничават контактите си заради развиващия се съдебен конфликт между актрисата и Балдони.

„Не са общували“, казва източник на медията, уточнявайки, че двете, които дълги години бяха в близки отношения, не са разговаряли, откакто спорът по делото е ескалирал през 2023 г.

Друг източник твърди, че Тейлър Суифт се е почувствала „използвана“ от Блейк Лайвли.

„Тейлър наистина съжалява, че Блейк я е въвлякла в тази ситуация“, казва вътрешен източник. „Те са приятелки от години и Тейлър държи на искрените отношения, но в момента не може да се отърси от усещането, че е била употребена.“


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уаууу

    1 0 Отговор
    но това е страхотно,невероятно е Факти Вие сте супеееер.

    17:08 28.11.2025

  • 2 Голям

    2 1 Отговор
    Гадна женица е Блейк Лайвли, подла.

    17:09 28.11.2025

  • 3 Тракиец

    2 0 Отговор
    Какви са тези идиотски новини по дяволите? Кой го интересува това

    17:14 28.11.2025