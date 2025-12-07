Семейните драми в Бекъм продължават: Бруклин отново отсъства

През последните месеци вниманието на медиите отново е насочено към семейство Бекъм, като сагата около отношенията между Бруклин Бекъм и родителите му, Виктория и Дейвид, продължава да предизвиква интерес. Присъствието на Бруклин на публични събития става все по-рядко, което поражда спекулации за възможен разрив в семейството, а в основата на слуховете се посочва снаха му, Никола Пелц, предава Ladyzone.bg.

Последната публична изява на Дейвид Бекъм, на която синът му отсъстваше, привлече вниманието на фенове и журналисти. Липсата на Бруклин, особено на събитие, което традиционно събира семейството, се възприема като демонстративна. Това отсъствие засилва впечатлението, че отношенията между членовете на семейството не са най-добрите, но въпросът остава дали причината действително е Никола Пелц.

Експерти и запознати коментират, че липсата на Бруклин на редица семейни събития може да има различни обяснения. От една страна, това може да е личен избор на младия мъж, който търси повече независимост и пространство. От друга, може да става дума за временно напрежение или недоразумение между поколенията, което се отразява и на публичните изяви на семейството.

При семейство Бекъм обаче всяко отсъствие се следи внимателно. Публичният им живот превръща всяко движение в повод за обсъждане и анализ, а социалните мрежи засилват всяко събитие, превръщайки го в гореща тема за феновете.

Въпреки слуховете, членовете на семейството продължават своите професионални и публични ангажименти. Виктория и Дейвид активно участват в различни събития и инициативи, докато Бруклин се концентрира върху кариерата и личния си живот. Този баланс между публичност и лични граници продължава да е фокус на вниманието на медиите, особено след последното събитие, на което Бруклин отново не присъства.

Липсата на Бруклин на събитието, където Виктория подкрепяше съпруга си Дейвид, не означава край на отношенията, но подчертава сложността на семейството, живеещо под постоянно медийно наблюдение. Феновете и журналистите продължават да следят всяко движение и да тълкуват отсъствията и присъствията като знаци за вътрешните отношения.

Според таблоидите основният конфликт е между Виктория и Никола Пелц. Модната дизайнерка смята, че снаха ѝ не проявява достатъчно уважение към семейството, а напрежението датира още от сватбата на Бруклин и Никола през 2022 г.

На пищната церемония в Палм Бийч, Никола избра рокля на друг дизайнер, вместо на Виктория Бекъм, която бе създала специален модел за снаха си. Това решение се възприема като начало на враждата между двете и продължава да бъде обсъждано от медиите и феновете.