Излиза нов сериал по автентичната история за Робин Худ (ВИДЕО)

30 Октомври, 2025 17:29 597 3

Английският герой ще бъде представен максимално точно в новата поредица

Излиза нов сериал по автентичната история за Робин Худ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Телевизионният гигант MGM+ представя нов сериал за Робин Худ, който изследва произхода на легендарния разбойник от Шеруудската гора с внимание към историческите детайли и социалния контекст на XII век. Поредицата, озаглавена просто „Робин Худ“, ще има своята световна премиера на 2 ноември, съобщава Ройтерс.

Проектът, ръководен от продуцентите Джон Глен и Джонатан Инглиш, цели да предложи по-интимен и реалистичен разказ за произхода на героя, различен от романтичните и приключенски версии, познати от предишните адаптации. Според създателите, сериалът не просто възражда митологията около Робин Худ, а я поставя в контекста на социалното напрежение и класовите конфликти след нормандското завладяване на Англия.

Главната роля е поверена на 28-годишния австралийски актьор Джак Патън, за когото това е първи голям международен проект. В интервю на премиерата в Лондон той признава, че умишлено не е гледал предишните екранизации.
„Знаех кой е Робин Худ, но никога не бях гледал филмите. Може би това ми помогна да изградя героя от нулата. Всяко поколение има нужда от своя Робин Худ — и ние сме този за нашето време“, коментира Патън.

В ролята на Лейди Мариан влиза британската актриса Лорън Маккуин, позната от сериалите Hollyoaks и The Pact. Сюжетът проследява любовната история между нея и Робин на фона на политическите сътресения в Англия след 1066 г., когато нормандците налагат нова феодална система и социални разделения.

Продуцентът Джонатан Инглиш, известен с историческите си драми като Ironclad, посочва, че сериалът е фокусиран върху произхода на митичния герой и неговата трансформация от благородник в бунтовник.
Искахме да покажем човека зад легендата – какво го е тласнало да наруши закона, какво се е случило със семейството му и защо се превръща в символ на съпротивата. Историята е не само за героизъм, но и за социална справедливост – тема, която е изненадващо актуална днес“, казва Инглиш.

Поредицата е заснета в Обединеното кралство и Уелс, като продукционният екип си поставя за цел да постигне максимална историческа достоверност. Сцените са снимани в реални средновековни локации, а костюмите и оръжията са изработени по автентични модели от периода.

„Робин Худ“ е поредната модерна интерпретация на една от най-разпознаваемите фигури в световната култура. От легендите от XV век до холивудските класики с Ерол Флин, Кевин Костнър и Ръсел Кроу, образът на Робин Худ остава символ на борбата срещу несправедливостта. Новата версия на MGM+ обаче обещава по-мрачен и човешки поглед, съобразен с историческата реалност и социалното напрежение на времето.

Сериалът ще дебютира в стрийминг платформата MGM+ на 2 ноември, а първият сезон включва 10 епизода. Според Variety и Deadline, продукцията вече е привлякла вниманието на международни дистрибутори и може да бъде лицензирана за излъчване в Европа и Австралия в началото на 2026 г.


Оценка 4.5 от 2 гласа.
