Новини
Любопитно »
Водещият на "Преди обед" Петър Дочев стреля по Венета Райкова в ефир

Водещият на "Преди обед" Петър Дочев стреля по Венета Райкова в ефир

30 Декември, 2025 18:22 1 208 6

  • петър дочев-
  • венета райкова-
  • преди обед-
  • водещ-
  • телевизия

Той обвини русата телевизионна фурия, че е провалила плановете му

Водещият на "Преди обед" Петър Дочев стреля по Венета Райкова в ефир - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В навечерието на Новата година водещите и гостите в „Преди обед” по bTV заговориха за плановете, които са имали през 2025-а и общенията, която си дават за следващата.

Прословутите новогодишни „резолюции”, както водещите решиха да ги наричат, се оказаха объркани заради непредвидимите събития в самото предаване, пише Марица.

„Каквито и планове да съм имал за тази година, Венета Райкова ми ги провали”, заяви директно Петър Дочев. Актьорът изобщо не скри, че е смятал да работи по-малко и повече да пътува. Внезапното напускане на Райкова обаче стана причина той да се върне като титулярен водещ в „Преди обед”.

„Само грип да не ни хване”, пожела с усмивка на колегите си Дочев, очевидно подигравайки се на първото оправдание на Венета Райкова след свалянето ѝ от ефир.

„Аз пък съм просто устроена жена и планирах две неща за годината, които изпълних - да не умра и да не забременея”, разведри леко напрегнатата обстановка колежката му Оля Малинова.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някои

    5 0 Отговор
    Сме съреляли по нея кога е требало и хващаше окото. Тоя е закъснел!

    18:25 30.12.2025

  • 2 Венета Зайкова

    3 0 Отговор
    Младите хора отдавна не гледат телевизия, а сутрин преди обяд пък никой не гледа. Този е водещ на някакво камерно шоу, за роднини, приятели и познати.

    18:30 30.12.2025

  • 3 Дочев стреля по Венета

    1 0 Отговор
    с какъв размер патлак и
    какво и колко пръска в целта

    18:35 30.12.2025

  • 4 и да не забременея

    2 0 Отговор
    а къде тогава
    от 3 в 1

    18:38 30.12.2025

  • 5 Ами да

    3 0 Отговор
    беше откаал, що се връщаш? Лицемер. А другата дето е останала жива тази година, да не се притеснява, че ще забременее, просто няма шанс, трудно е в България да се намери мъжки крокодил.

    18:38 30.12.2025

  • 6 бай Данчо

    2 0 Отговор
    Добре, че имате свободно време да ги гледате и им се възхищавате на простотиите

    19:06 30.12.2025