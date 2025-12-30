Водещият на "Преди обед" Петър Дочев стреля по Венета Райкова в ефир

В навечерието на Новата година водещите и гостите в „Преди обед” по bTV заговориха за плановете, които са имали през 2025-а и общенията, която си дават за следващата.

Прословутите новогодишни „резолюции”, както водещите решиха да ги наричат, се оказаха объркани заради непредвидимите събития в самото предаване, пише Марица.

„Каквито и планове да съм имал за тази година, Венета Райкова ми ги провали”, заяви директно Петър Дочев. Актьорът изобщо не скри, че е смятал да работи по-малко и повече да пътува. Внезапното напускане на Райкова обаче стана причина той да се върне като титулярен водещ в „Преди обед”.

„Само грип да не ни хване”, пожела с усмивка на колегите си Дочев, очевидно подигравайки се на първото оправдание на Венета Райкова след свалянето ѝ от ефир.

„Аз пък съм просто устроена жена и планирах две неща за годината, които изпълних - да не умра и да не забременея”, разведри леко напрегнатата обстановка колежката му Оля Малинова.