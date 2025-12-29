Венета Райкова загатна, че се завръща на екран (СНИМКА)

"Не съм се отказала от телевизията, ще се видим в точното време, на точното място! Аз съм една от вас. Весела Коледа и сбъдвайте мечтите си!"
Това написа и пожела на последователите си водещата Венета Райкова в личния си профил във фейсбук през уикенда. Тя си направи малка равносметка за кариерния си път, който е започнал на Коледа през далечната 1991 г.
"Първата ми работа за телевизия беше на Коледа 1991 г. Като репортер в сутрешното предаване на БНТ направих анкета "За и против църковните бракове".
След пет месеца завърших гимназия и спечелих конкурс за водещи на съботното вечерно предаване на БНТ. За тези 34 години съм работила в малки и големи телевизии и винаги съм спазвала моите си принципи, за да запазя доверието ви в мен:
1. Не се снимам в реклами.
2. Не коментирам публично политическите си симпатии. Не членувам в партия.
3. Не водя банкети, вечеринки, сватби, нищо извън предаванията, които водя.
4. Не съм зависима от икономически групировки. Не дължа пари на никой.
5. Не употребявам алкохол и наркотици.
6. Не съм спала с шеф на телевизия, или продуцент. Сама съм извоювала кариерата си.
7. Не коментирам разделите ми с телевизиите. Хора с които съм работила както и хора, с които съм имала лични отношения не коментирам, защото там където сме яли хляб заедно си остава между нас си", пише Венета Райкова в публикацията си.
Венета предизвика фурор тази година, когато изненадващо стана водеща на сутрешното предаване на Би Ти Ви "Преди обед" в началото на септември, но се задържа в него едва 33 дни след бурен отзвук от зрителите. Преди телевизията да се раздели с нея, предаването напусна Георги Тошев, който беше негов дългогодишен продуцент.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Освалдо Риос
Операторите не се броят.
12:33 29.12.2025
2 Венета Муфтаджийска
12:37 29.12.2025
3 Само кулинарно шоу остава
12:44 29.12.2025
4 Уфф, недей с лошо ма
12:58 29.12.2025
5 БеГемот
Коментиран от #9
12:59 29.12.2025
6 Незнайко
13:02 29.12.2025
7 Редакторът
Коментиран от #10
13:08 29.12.2025
8 Дедо Коледа
13:18 29.12.2025
9 Да така е
До коментар #5 от "БеГемот":, няма как да е някаква друга сексуална первврзия, освен селска, сещам се за деса дуловска, едно към едно.
13:30 29.12.2025
10 Че кой
До коментар #7 от "Редакторът":ти го оспорва?
Коментиран от #11
13:32 29.12.2025
11 Редакторът
До коментар #10 от "Че кой":Хехе, никой не оспорва, просто допълних, тъй като момата явно мисли, че ние пасем трева пред блока.
13:40 29.12.2025