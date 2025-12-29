Венета Райкова загатна, че се завръща на екран (СНИМКА)

"Не съм се отказала от телевизията, ще се видим в точното време, на точното място! Аз съм една от вас. Весела Коледа и сбъдвайте мечтите си!"

Това написа и пожела на последователите си водещата Венета Райкова в личния си профил във фейсбук през уикенда. Тя си направи малка равносметка за кариерния си път, който е започнал на Коледа през далечната 1991 г.

"Първата ми работа за телевизия беше на Коледа 1991 г. Като репортер в сутрешното предаване на БНТ направих анкета "За и против църковните бракове".

След пет месеца завърших гимназия и спечелих конкурс за водещи на съботното вечерно предаване на БНТ. За тези 34 години съм работила в малки и големи телевизии и винаги съм спазвала моите си принципи, за да запазя доверието ви в мен:

1. Не се снимам в реклами.

2. Не коментирам публично политическите си симпатии. Не членувам в партия.

3. Не водя банкети, вечеринки, сватби, нищо извън предаванията, които водя.

4. Не съм зависима от икономически групировки. Не дължа пари на никой.

5. Не употребявам алкохол и наркотици.

6. Не съм спала с шеф на телевизия, или продуцент. Сама съм извоювала кариерата си.

7. Не коментирам разделите ми с телевизиите. Хора с които съм работила както и хора, с които съм имала лични отношения не коментирам, защото там където сме яли хляб заедно си остава между нас си", пише Венета Райкова в публикацията си.

Венета предизвика фурор тази година, когато изненадващо стана водеща на сутрешното предаване на Би Ти Ви "Преди обед" в началото на септември, но се задържа в него едва 33 дни след бурен отзвук от зрителите. Преди телевизията да се раздели с нея, предаването напусна Георги Тошев, който беше негов дългогодишен продуцент.