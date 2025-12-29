Новини
Любопитно »
Венета Райкова загатна, че се завръща на екран (СНИМКА)

Венета Райкова загатна, че се завръща на екран (СНИМКА)

29 Декември, 2025 12:29 801 11

  • венета райкова-
  • екран-
  • завръщане-
  • телевизия

Водещата направи равносметка на кариерата си до момента

Венета Райкова загатна, че се завръща на екран (СНИМКА) - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Не съм се отказала от телевизията, ще се видим в точното време, на точното място! Аз съм една от вас. Весела Коледа и сбъдвайте мечтите си!"

Това написа и пожела на последователите си водещата Венета Райкова в личния си профил във фейсбук през уикенда. Тя си направи малка равносметка за кариерния си път, който е започнал на Коледа през далечната 1991 г.

"Първата ми работа за телевизия беше на Коледа 1991 г. Като репортер в сутрешното предаване на БНТ направих анкета "За и против църковните бракове".

След пет месеца завърших гимназия и спечелих конкурс за водещи на съботното вечерно предаване на БНТ. За тези 34 години съм работила в малки и големи телевизии и винаги съм спазвала моите си принципи, за да запазя доверието ви в мен:

1. Не се снимам в реклами.

2. Не коментирам публично политическите си симпатии. Не членувам в партия.

3. Не водя банкети, вечеринки, сватби, нищо извън предаванията, които водя.

4. Не съм зависима от икономически групировки. Не дължа пари на никой.

5. Не употребявам алкохол и наркотици.

6. Не съм спала с шеф на телевизия, или продуцент. Сама съм извоювала кариерата си.

7. Не коментирам разделите ми с телевизиите. Хора с които съм работила както и хора, с които съм имала лични отношения не коментирам, защото там където сме яли хляб заедно си остава между нас си", пише Венета Райкова в публикацията си.

Венета предизвика фурор тази година, когато изненадващо стана водеща на сутрешното предаване на Би Ти Ви "Преди обед" в началото на септември, но се задържа в него едва 33 дни след бурен отзвук от зрителите. Преди телевизията да се раздели с нея, предаването напусна Георги Тошев, който беше негов дългогодишен продуцент.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    11 1 Отговор
    "6. Не съм спала с шеф на телевизия, или продуцент. Сама съм извоювала кариерата си."

    Операторите не се броят.

    12:33 29.12.2025

  • 2 Венета Муфтаджийска

    8 0 Отговор
    Търся мющерия да го доя, че имам големи разходи. Може и няколко да са. Левове повече не вземам.

    12:37 29.12.2025

  • 3 Само кулинарно шоу остава

    10 1 Отговор
    Предаването трябва да се казва "Лелки дробят зелки"!

    12:44 29.12.2025

  • 4 Уфф, недей с лошо ма

    6 2 Отговор
    Отърва ни от посредствеността си плийз

    12:58 29.12.2025

  • 5 БеГемот

    9 0 Отговор
    Венито ме кефи...има някаква селска сексуална перверзия в нея...

    Коментиран от #9

    12:59 29.12.2025

  • 6 Незнайко

    5 1 Отговор
    Горката... Мога да и помогна с 300 лева за вечеря със закуска, като гледам пазара на дърти чанти е добра оферта

    13:02 29.12.2025

  • 7 Редакторът

    8 0 Отговор
    6. Не съм спала с шеф на телевизия, или продуцент, но с половин София навремето - определено ДА.

    Коментиран от #10

    13:08 29.12.2025

  • 8 Дедо Коледа

    7 0 Отговор
    Късно е "моме" за китка! Хо хо хо!

    13:18 29.12.2025

  • 9 Да така е

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "БеГемот":

    , няма как да е някаква друга сексуална первврзия, освен селска, сещам се за деса дуловска, едно към едно.

    13:30 29.12.2025

  • 10 Че кой

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Редакторът":

    ти го оспорва?

    Коментиран от #11

    13:32 29.12.2025

  • 11 Редакторът

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Че кой":

    Хехе, никой не оспорва, просто допълних, тъй като момата явно мисли, че ние пасем трева пред блока.

    13:40 29.12.2025