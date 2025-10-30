Лили Иванова отдаде почит на Агент Тенев (СНИМКА)

Примата на родната естрада Лили Иванова изказа съболезнованията си по повод новината, че е починал големият български журналист и текстописец Иван Тенев. Това тя направи в официалната си страница във Фейсбук.
Поклон пред паметта на твореца, човека и приятеля Иван Тенев! Мир на душата му!, написа гласовитата легенда.
Припомняме, че днес стана ясно, че агент Тенев, както бе познат бохема, е починал в следствие на здравословни проблеми през последните месеци. Той беше автор на редица български песни в ролята си на текстописец. Той е работил с редица известни поп, естрадни и рок звезди у нас, които му дължат някои от най-емблематичните си песни.
Бившата му съпруга Кристина Димитрова също изказа своите съболезнования със специална публикация. "Почивай в светлина Иване, небето вече има своя поет", пише в поста на изпълнителката.
