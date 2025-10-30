Новини
Любопитно »
Лили Иванова отдаде почит на Агент Тенев (СНИМКА)

Лили Иванова отдаде почит на Агент Тенев (СНИМКА)

30 Октомври, 2025 15:31 421 7

  • иван тенев-
  • агент тенев-
  • почина-
  • лили иванова-
  • журналист-
  • текстописец

Иван Тенев е починал след борба със здравословни проблеми

Лили Иванова отдаде почит на Агент Тенев (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Примата на родната естрада Лили Иванова изказа съболезнованията си по повод новината, че е починал големият български журналист и текстописец Иван Тенев. Това тя направи в официалната си страница във Фейсбук.

Поклон пред паметта на твореца, човека и приятеля Иван Тенев! Мир на душата му!, написа гласовитата легенда.

Припомняме, че днес стана ясно, че агент Тенев, както бе познат бохема, е починал в следствие на здравословни проблеми през последните месеци. Той беше автор на редица български песни в ролята си на текстописец. Той е работил с редица известни поп, естрадни и рок звезди у нас, които му дължат някои от най-емблематичните си песни.

Бившата му съпруга Кристина Димитрова също изказа своите съболезнования със специална публикация. "Почивай в светлина Иване, небето вече има своя поет", пише в поста на изпълнителката.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    3 1 Отговор
    така правят безсмъртните, отдават почит...

    15:32 30.10.2025

  • 2 Нека да пиша

    2 1 Отговор
    Лили Иванова е набор на Адам, първият човек.
    Нея е знаят в Луксор, Гиза, в долината на царете...

    15:34 30.10.2025

  • 3 Сила

    3 2 Отговор
    Ейййй , наяде се и се напи най после тоя дърт авантаджия !!! Свърши се кьорсофрата за един изключително неприятен субект !!!

    15:35 30.10.2025

  • 4 Това

    4 0 Отговор
    написаното ли е почитта ?

    15:35 30.10.2025

  • 5 Цвете

    1 1 Отговор
    ОЩЕ ВЕДНЪЖ НАЙ- ДЪЛБОКИ СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ. ИВАН БЕШЕ РОДЕН НА 2 СЕПТЕМВРИ 1951 ГОДИНА. НЯКЪДЕ ПРОЧЕТОХ ЧЕ Е ДРУГА ГОДИНАТА, НО ТОВА СА ПОДРОБНОСТИ. 😢

    15:37 30.10.2025

  • 6 Вальо

    1 0 Отговор
    Тоя мазен г е й цял живот не е работил нищо и живеел на чужд гръб.

    15:37 30.10.2025

  • 7 майстор

    0 0 Отговор
    Лека му пръст на човека!

    15:40 30.10.2025