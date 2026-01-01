Новини
Такситата – с нови тарифи за километър пробег от днес

Такситата – с нови тарифи за километър пробег от днес

1 Януари, 2026 13:21

Максималната крайна цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за дневна тарифа ще е 1,24 евро (2,43 лв./км.); а на нощна тарифа – 1,52 евро (2,98 лв./км.)

Мария Атанасова

Шофьорите мотивираха скока на цените с нарасналите разходи за гориво, заплати и поддръжка

Таксиметровите услуги в София поскъпват с настъпването на първия ден от новата 2026 година и официалното въвеждане на еврото в България.

Минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег през деня в София ще е 0,73 евроцента или 1,43 лв., а нощната тарифа – 0,84 евроцента или 1,65 лв. на километър. Максималната крайна цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за дневна тарифа ще е 1,24 евро (2,43 лв./км.); а на нощна тарифа – 1,52 евро (2,98 лв./км.).

Поскъпването на таксиметровите услуги в София беше одобрено от Столичния общински съвет още през октомври. Шофьорите мотивираха скока на цените с нарасналите разходи за гориво, заплати и поддръжка.

Някои таксиметрови компании въведоха по-високи тарифи още от 9 декември 2025 г., преди официалното влизане в сила, което означава, че много шофьори вече начисляват новите цени преди 1 януари.

В Пловдив цените на такситата вече бяха повишени още от 17 ноември 2025 г. При тях увеличението е от приблизително 17–18% спрямо досегашните тарифи.

За Варна, Бургас и други градове все още няма широко отразена официална информация за конкретни дати на новите тарифни решения, но тъй като инфлацията и разходите на фирмите се повишават, и там отрано също има натиск за актуализация на цените.


  • 1 Меркел

    20 0 Отговор
    Клубът на богатите доктори и инженери.

    Коментиран от #2, #29

    13:23 01.01.2026

  • 2 В БГ

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Меркел":

    Който не е със бялата и строителната мафия няма работа и рови по кофите.

    13:25 01.01.2026

  • 3 Скъпотията

    17 1 Отговор
    Тепърва започва но Ганьо и Ганка имат пара па като я свършат ще продават имоти за насъщния и сметките

    13:25 01.01.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    14 2 Отговор
    Аааа моля моля! А защо не коментирате проститутките със обяви в алото от 200лв -> 200€

    Коментиран от #7

    13:26 01.01.2026

  • 5 Не ползвам таксита

    8 4 Отговор
    Возя се без билет в градския метро не ползвам че искат билет

    Коментиран от #8

    13:27 01.01.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 8 Отговор
    да са живи и здрави бакшишите!!! и тяхната не е лесна ,никак даже!! и запомнете-добре е да имате приятел бакшиш,ще ви прибере пиян , и ще ви помогне с много неща-те са едни от най информираните хора по градове ,където живеят!

    13:28 01.01.2026

  • 7 Грехота да се ползват

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    При наличие на толкова лесни жени на територията

    Коментиран от #10

    13:28 01.01.2026

  • 8 таксиджия 🚖

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Не ползвам таксита":

    Кондукторите се качват в 07-9:00 и вечер като свършиш работа. Слизаш и ходиш пеш ли? Закъсняваш за работа?

    Коментиран от #21

    13:29 01.01.2026

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    12 0 Отговор
    Нали нямаше инфлация?!

    13:30 01.01.2026

  • 10 Роберт ДеНиро жега

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Грехота да се ползват":

    Къде се запознаваш с тях? От кои възрастови групи са?

    13:30 01.01.2026

  • 12 Айгедотор

    14 3 Отговор
    Алчни бакшиши..

    13:36 01.01.2026

  • 13 Да извиняваш

    18 0 Отговор
    по-високи цени с "цена на горивата", в момента, е чиста форма на перверзен дебилизъм!

    13:38 01.01.2026

  • 15 Евала

    16 0 Отговор
    Това не му ли се вика Картел🤔

    13:42 01.01.2026

  • 16 Шишо Бакшишо

    10 2 Отговор
    Бойкот на такситата

    13:49 01.01.2026

  • 17 Евроблизците казаха,

    14 0 Отговор
    че от 01.01.2026г. нищо няма да поскъпва заради еврото!

    Радвайте се, евроблизци!

    13:56 01.01.2026

  • 20 Гост

    11 2 Отговор
    Тия до кога ще ги търпим да се скатават с ПАТЕНТЕН ДАНЪК 600лв. на година. 50 лв на месец. 1 и нещо на ден. Докога? Ние може да плащаме и дивидент и корпоративен, а тия само мрънкат и се скатават. Да плащат като всички. Това е нагло. Те не носят нищо на държавата. До кога ще го търпим това?

    Коментиран от #26

    14:02 01.01.2026

  • 21 Не пишат ми глоби

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "таксиджия 🚖":

    Които не плащам,не работя на трудов и ЧСИ са с вързани ръце

    14:05 01.01.2026

  • 22 не е заради еврото

    5 0 Отговор
    повтарям да не си помислите че поскъпването и инфлацията са заради еврото

    14:14 01.01.2026

  • 23 Златно

    5 1 Отговор
    Стана това такси, но никои нищо не може да им каже защото са мощна мафия! Дали си плащат здравни и осигурителни вноски също така дали се отчитат пред НАП? Или след години ще са на наша издръжка като им плащаме социална пенсия.

    14:14 01.01.2026

  • 24 Българе

    0 4 Отговор
    И чистачките си позволяват такси, достъпно е за всеки който работи и пак недоволни.

    14:15 01.01.2026

  • 25 Да ги глобят

    4 0 Отговор
    Където вдигнаха цените месец по - рано от предвиденото това е незаконно!

    14:16 01.01.2026

  • 26 ПРЕПОДОБНА ГЕРТРУДА

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    АМИ ЧИ ВИЖ
    НА КАСОВИЯ БОН
    ВЪВ ВТОРИ РЕД ...ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ
    ЩЕ ПРОЧЕТЕШ ТАКИВА
    ИМЕНА НА ФИРМИ И АДРЕСИ
    ЧЕ ЩЕ СЕ ЧУДИШ ДАЛИ
    НЕ ГЛЕДАШ ФИЛМ„ АВАТАР 1001 НОЩ”😀
    ИНТЕРЕСНО КОГАТО ИНСПЕКТОРИ
    ОТ ДАИ КОГАТО ПРАВЯТ ПРОВЕРКА
    ИСКАТ И КАСОВ БОН....ТА ТЕ ЗНАЯТ А НАП А...

    14:18 01.01.2026

  • 27 Столичен бакшиш

    2 0 Отговор
    Аз снощи спирах само който ми размаха стотачка

    Коментиран от #30

    14:26 01.01.2026

  • 28 Качеството

    2 0 Отговор
    Което предлагат за превоза казвам превоз защото не е услуга защото си плащам за това е нула! Като започнем от диспечърите чакаш повече от 5 мин да вдигнат, и после още 10 мин да намерят свободна кола. И след 15 минути чакане тръгваш пеш защото не ти се чакат още 15 минути.

    14:29 01.01.2026

  • 29 Ахмед от Климент Охридски

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Меркел":

    Не ни обиждаите. Аз сам завръшил физика.

    14:29 01.01.2026

  • 30 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Столичен бакшиш":

    Каква валута?

    14:30 01.01.2026

  • 31 Нехис

    4 2 Отговор
    Нараснало гориво? При нас бензинът е 2.37, а масово такситата са Хюндай и Киа с фабрична газ. Какви заплати, нали работите основно за себе си? Мошеници...... Ако трябва и четвърта кола ще взема - за детето, но при вас никой няма да се качи.....

    14:32 01.01.2026

