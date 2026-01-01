Такситата – с нови тарифи за километър пробег от днес

Шофьорите мотивираха скока на цените с нарасналите разходи за гориво, заплати и поддръжка
Таксиметровите услуги в София поскъпват с настъпването на първия ден от новата 2026 година и официалното въвеждане на еврото в България.
Минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег през деня в София ще е 0,73 евроцента или 1,43 лв., а нощната тарифа – 0,84 евроцента или 1,65 лв. на километър. Максималната крайна цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за дневна тарифа ще е 1,24 евро (2,43 лв./км.); а на нощна тарифа – 1,52 евро (2,98 лв./км.).
Поскъпването на таксиметровите услуги в София беше одобрено от Столичния общински съвет още през октомври. Шофьорите мотивираха скока на цените с нарасналите разходи за гориво, заплати и поддръжка.
Някои таксиметрови компании въведоха по-високи тарифи още от 9 декември 2025 г., преди официалното влизане в сила, което означава, че много шофьори вече начисляват новите цени преди 1 януари.
В Пловдив цените на такситата вече бяха повишени още от 17 ноември 2025 г. При тях увеличението е от приблизително 17–18% спрямо досегашните тарифи.
За Варна, Бургас и други градове все още няма широко отразена официална информация за конкретни дати на новите тарифни решения, но тъй като инфлацията и разходите на фирмите се повишават, и там отрано също има натиск за актуализация на цените.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Меркел
Коментиран от #2, #29
13:23 01.01.2026
2 В БГ
До коментар #1 от "Меркел":Който не е със бялата и строителната мафия няма работа и рови по кофите.
13:25 01.01.2026
3 Скъпотията
13:25 01.01.2026
4 таксиджия 🚖
Коментиран от #7
13:26 01.01.2026
5 Не ползвам таксита
Коментиран от #8
13:27 01.01.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:28 01.01.2026
7 Грехота да се ползват
До коментар #4 от "таксиджия 🚖":При наличие на толкова лесни жени на територията
Коментиран от #10
13:28 01.01.2026
8 таксиджия 🚖
До коментар #5 от "Не ползвам таксита":Кондукторите се качват в 07-9:00 и вечер като свършиш работа. Слизаш и ходиш пеш ли? Закъсняваш за работа?
Коментиран от #21
13:29 01.01.2026
9 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
13:30 01.01.2026
10 Роберт ДеНиро жега
До коментар #7 от "Грехота да се ползват":Къде се запознаваш с тях? От кои възрастови групи са?
13:30 01.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Айгедотор
13:36 01.01.2026
13 Да извиняваш
13:38 01.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Евала
13:42 01.01.2026
16 Шишо Бакшишо
13:49 01.01.2026
17 Евроблизците казаха,
Радвайте се, евроблизци!
13:56 01.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гост
Коментиран от #26
14:02 01.01.2026
21 Не пишат ми глоби
До коментар #8 от "таксиджия 🚖":Които не плащам,не работя на трудов и ЧСИ са с вързани ръце
14:05 01.01.2026
22 не е заради еврото
14:14 01.01.2026
23 Златно
14:14 01.01.2026
24 Българе
14:15 01.01.2026
25 Да ги глобят
14:16 01.01.2026
26 ПРЕПОДОБНА ГЕРТРУДА
До коментар #20 от "Гост":АМИ ЧИ ВИЖ
НА КАСОВИЯ БОН
ВЪВ ВТОРИ РЕД ...ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ
ЩЕ ПРОЧЕТЕШ ТАКИВА
ИМЕНА НА ФИРМИ И АДРЕСИ
ЧЕ ЩЕ СЕ ЧУДИШ ДАЛИ
НЕ ГЛЕДАШ ФИЛМ„ АВАТАР 1001 НОЩ”😀
ИНТЕРЕСНО КОГАТО ИНСПЕКТОРИ
ОТ ДАИ КОГАТО ПРАВЯТ ПРОВЕРКА
ИСКАТ И КАСОВ БОН....ТА ТЕ ЗНАЯТ А НАП А...
14:18 01.01.2026
27 Столичен бакшиш
Коментиран от #30
14:26 01.01.2026
28 Качеството
14:29 01.01.2026
29 Ахмед от Климент Охридски
До коментар #1 от "Меркел":Не ни обиждаите. Аз сам завръшил физика.
14:29 01.01.2026
30 Ама
До коментар #27 от "Столичен бакшиш":Каква валута?
14:30 01.01.2026
31 Нехис
14:32 01.01.2026