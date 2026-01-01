Веселка от Биг Брадър посрещна новата година сама (СНИМКИ)

В първите часове на новата 2026 г. една българска инфлуенсърка сподели, че е посрещнала годината напълно сама в компанията на домашна баница и чаша червено вино.

Веселка Маринова, която счупи леглото на Биг Брадър, а после претърпя пълна промяна и свали десетки килограми от теглото си, сподели своя снимка, на която макар да е сама, е с огромна усмивка.

"Моята нова година днес изглежда така: 1во бях на работа, а не в скъп ресторант! След това се прибрах в новия си апартамент, защото Декември ме накара да пусна всичко старо. И така стоя си вкъщи с моята домашна баница и червено вино в ръка, сама и то не защото няма с кого да съм, а защото тази година искам да скъсам с всички познати стари модели и да бъда по-добра и по-удовлетворена версия на себе си. Искам да бъда щастлива! Пожелавам ви и вие да намерите щастието в себе си!", написа Веселка към кадъра, който сподели на стори, без да дава повече обяснения защо така е избрала.

Снимката ѝ бе последвана от друго стори, на което пише: "Растеж е да избереш да прекараш Нова година сама, отколкото да се примиряваш с лоша компания."