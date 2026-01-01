Новини
Веселка от Биг Брадър посрещна новата година сама (СНИМКИ)

1 Януари, 2026 12:47 830 5

  • веселка маринова-
  • биг брадър-
  • нова година-
  • празник

Риалити героинята, която претърпя пълна трансформация през 2025 г., е избрала да посрещне 2026 г. напълно сама

Веселка от Биг Брадър посрещна новата година сама (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В първите часове на новата 2026 г. една българска инфлуенсърка сподели, че е посрещнала годината напълно сама в компанията на домашна баница и чаша червено вино.

Веселка Маринова, която счупи леглото на Биг Брадър, а после претърпя пълна промяна и свали десетки килограми от теглото си, сподели своя снимка, на която макар да е сама, е с огромна усмивка.

"Моята нова година днес изглежда така: 1во бях на работа, а не в скъп ресторант! След това се прибрах в новия си апартамент, защото Декември ме накара да пусна всичко старо. И така стоя си вкъщи с моята домашна баница и червено вино в ръка, сама и то не защото няма с кого да съм, а защото тази година искам да скъсам с всички познати стари модели и да бъда по-добра и по-удовлетворена версия на себе си. Искам да бъда щастлива! Пожелавам ви и вие да намерите щастието в себе си!", написа Веселка към кадъра, който сподели на стори, без да дава повече обяснения защо така е избрала.

Снимката ѝ бе последвана от друго стори, на което пише: "Растеж е да избереш да прекараш Нова година сама, отколкото да се примиряваш с лоша компания."


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Игнат мотокариста

    12 2 Отговор
    Що не се обади бре,моме?

    12:48 01.01.2026

  • 2 Жалко

    5 0 Отговор
    Никой човек не трябва да посреща сам Нова година ! Има кой да обича дори тези , който никой друг не иска да обича !

    12:51 01.01.2026

  • 3 Воисил Граматик

    3 0 Отговор
    Права си,красавице! Бъди жива и здрава и да си в Божиите ръце!

    13:01 01.01.2026

  • 4 БеГемот

    2 1 Отговор
    Човеците от реалитата не са хора...

    13:13 01.01.2026

  • 5 мфкфкф

    1 0 Отговор
    ми да е дошла у дома :) щях да я нагостя

    13:18 01.01.2026