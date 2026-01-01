Добри новини за Антъни Джошуа след тежка катастрофа в Нигерия

Светът на бокса си отдъхна, след като днес стана ясно, че Антъни Джошуа – един от най-ярките шампиони в тежка категория – вече е изписан от болница в Лагос, Нигерия. Новината бе потвърдена от британското издание „Дейли Мейл“, което съобщи, че 36-годишният боксьор е напуснал лечебното заведение „Дъчес“ след преживяната автомобилна катастрофа.

Трагичният инцидент се случи на 29 декември, когато автомобилът, в който пътуваха Джошуа и неговият екип, се удари в спрян камион. За съжаление, двама от треньорите му – Сина Гами и Латиф Айоделе – загубиха живота си при сблъсъка, оставяйки дълбока следа в сърцата на близки, приятели и спортната общност.

Антъни Джошуа, който е носител на световните титли на IBF, WBA и WBO, както и олимпийски златен медалист от Лондон 2012, има впечатляваща професионална статистика – 29 победи срещу едва 4 загуби.

Въпреки тежкия удар, той демонстрира завидна воля и бързо се възстановява, което вдъхва надежда на феновете му по цял свят. Със сигурност, тази добра новина ще донесе облекчение на всички, които следят кариерата на Джошуа и вярват в неговото завръщане на ринга.

Очаква се в следващите дни боксьорът да направи официално изявление относно състоянието си и бъдещите си планове.