Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Добри новини за Антъни Джошуа след тежка катастрофа в Нигерия

Добри новини за Антъни Джошуа след тежка катастрофа в Нигерия

1 Януари, 2026 13:06 417 0

  • антъни джошуа-
  • автомобилна катастрофа-
  • лагос-
  • нигерия-
  • бокс-
  • световен шампион-
  • възстановяване-
  • новини-
  • спорт

Очаква се в следващите дни боксьорът да направи официално изявление

Добри новини за Антъни Джошуа след тежка катастрофа в Нигерия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Светът на бокса си отдъхна, след като днес стана ясно, че Антъни Джошуа – един от най-ярките шампиони в тежка категория – вече е изписан от болница в Лагос, Нигерия. Новината бе потвърдена от британското издание „Дейли Мейл“, което съобщи, че 36-годишният боксьор е напуснал лечебното заведение „Дъчес“ след преживяната автомобилна катастрофа.

Трагичният инцидент се случи на 29 декември, когато автомобилът, в който пътуваха Джошуа и неговият екип, се удари в спрян камион. За съжаление, двама от треньорите му – Сина Гами и Латиф Айоделе – загубиха живота си при сблъсъка, оставяйки дълбока следа в сърцата на близки, приятели и спортната общност.

Антъни Джошуа, който е носител на световните титли на IBF, WBA и WBO, както и олимпийски златен медалист от Лондон 2012, има впечатляваща професионална статистика – 29 победи срещу едва 4 загуби.

Въпреки тежкия удар, той демонстрира завидна воля и бързо се възстановява, което вдъхва надежда на феновете му по цял свят. Със сигурност, тази добра новина ще донесе облекчение на всички, които следят кариерата на Джошуа и вярват в неговото завръщане на ринга.

Очаква се в следващите дни боксьорът да направи официално изявление относно състоянието си и бъдещите си планове.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ