Приписаха интимна връзка с аржентинец на 19-годишния син на Тръмп - Барън

Барън Тръмп става вирусен в социалните мрежи, където множество потребители твърдят, че синът на Доналд Тръмп се среща с мъж на име Карлос от Аржентина.
Тези твърдения идват от TikTok и няма доказателства, които да ги потвърждават. Барън Тръмп никога не е говорил за интимния си живот. 19-годишният младеж в момента учи в Stern School of Business към Нюйоркския университет.
Page Six съобщи на 29 септември 2025 г., че Барън е затворил цял етаж в Trump Tower за своя среща. Брат му, Ерик Тръмп, се появи в подкаста на PBD по-рано този месец и коментира това.
Тръмп каза, че не може да сподели нищо за слуха за затваряне на Trump Tower, тъй като това би му донесло "неприятности“.
Ерик шеговито сподели, че е дал на Барън съвети за срещи и че на 19 години е имал различни представи за това от брат си. 41-годишният Ерик отбеляза, че Барън е „страхотно дете“.
Източник каза пред списание People през декември 2024 г., че Барън Тръмп е бил известен с външния си вид и дори жени либералки го намирали за привлекателен. Струва си да се отбележи, че това твърдение не е потвърдено.
Този месец обаче Daily Mail съобщи, че множество източници в университета твърдят, че Барън Тръмп е „странен“ и рядко говори. Предполага се, че е ползвал и противоречивото приложение Tea.
За незапознатите, Tea е приложение за безопасност при запознанства, в което има профили на мъже, създадени от жени. Потребителките използват приложението, за да предупреждават други жени, като споделяли опита си с мъже, давайки „предупредителни знаци“.
Новинарският канал твърди, че предполагаемото описание на приложението Tea на Барън Тръмп включва термини като „разхвърлян“, „преминал“ и „нарязан“. Термините се използват негативно от поколение Z, за да нарекат някого непривлекателен или труден за общуване.
От друга страна, Кая Уокър, бившият президент на републиканците в колежа на Нюйоркски университет, каза пред Vanity Fair, че Барън изглежда е „странник“, който само посещава часове и се прибира вкъщи.
Твърденията са предимно непроверени и се основават на спекулации. Също така не е ясно дали Барън Тръмп се среща с някого в момента.
Източник: www.primetimer.com
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
21:30 30.10.2025
2 Гост
Коментиран от #6
21:31 30.10.2025
3 Гост
21:35 30.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сила
21:39 30.10.2025
6 Сила
До коментар #2 от "Гост":Ти колко " приятели " латино танцьори имаш , горещи латино мъже с " гореща " кръв ...??!
21:43 30.10.2025
7 ФСБ и СВР
21:44 30.10.2025
8 Гончар Романенко
21:44 30.10.2025
9 Да питам
Коментиран от #11
21:45 30.10.2025
10 Мъж
21:45 30.10.2025
11 Сила
До коментар #9 от "Да питам":Латентен хомосексуалист ....засега !!!
21:47 30.10.2025
12 Децата
21:50 30.10.2025
13 Овен
21:52 30.10.2025
14 Не знам дали е така ,
21:54 30.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ООрана държава
21:56 30.10.2025
18 ле ле еее
Едно време журналист значеше нещо......
21:57 30.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Механик
21:59 30.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 още нещо
Пха ха ха.
Това Чат джи пи ти ли то го преведе?
Я слагайте бота за 40 лв на месец и махайте джурналето.
От друга страна бота не умее духова музика.....
22:00 30.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Готин Джендър
22:01 30.10.2025