Приписаха интимна връзка с аржентинец на 19-годишния син на Тръмп - Барън

Барън Тръмп става вирусен в социалните мрежи, където множество потребители твърдят, че синът на Доналд Тръмп се среща с мъж на име Карлос от Аржентина.

Тези твърдения идват от TikTok и няма доказателства, които да ги потвърждават. Барън Тръмп никога не е говорил за интимния си живот. 19-годишният младеж в момента учи в Stern School of Business към Нюйоркския университет.

Page Six съобщи на 29 септември 2025 г., че Барън е затворил цял етаж в Trump Tower за своя среща. Брат му, Ерик Тръмп, се появи в подкаста на PBD по-рано този месец и коментира това.

Тръмп каза, че не може да сподели нищо за слуха за затваряне на Trump Tower, тъй като това би му донесло "неприятности“.

Ерик шеговито сподели, че е дал на Барън съвети за срещи и че на 19 години е имал различни представи за това от брат си. 41-годишният Ерик отбеляза, че Барън е „страхотно дете“.

Източник каза пред списание People през декември 2024 г., че Барън Тръмп е бил известен с външния си вид и дори жени либералки го намирали за привлекателен. Струва си да се отбележи, че това твърдение не е потвърдено.

Този месец обаче Daily Mail съобщи, че множество източници в университета твърдят, че Барън Тръмп е „странен“ и рядко говори. Предполага се, че е ползвал и противоречивото приложение Tea.

За незапознатите, Tea е приложение за безопасност при запознанства, в което има профили на мъже, създадени от жени. Потребителките използват приложението, за да предупреждават други жени, като споделяли опита си с мъже, давайки „предупредителни знаци“.

Новинарският канал твърди, че предполагаемото описание на приложението Tea на Барън Тръмп включва термини като „разхвърлян“, „преминал“ и „нарязан“. Термините се използват негативно от поколение Z, за да нарекат някого непривлекателен или труден за общуване.

От друга страна, Кая Уокър, бившият президент на републиканците в колежа на Нюйоркски университет, каза пред Vanity Fair, че Барън изглежда е „странник“, който само посещава часове и се прибира вкъщи.

Твърденията са предимно непроверени и се основават на спекулации. Също така не е ясно дали Барън Тръмп се среща с някого в момента.

Източник: www.primetimer.com