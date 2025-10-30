Новини
Приписаха интимна връзка с аржентинец на 19-годишния син на Тръмп - Барън

Приписаха интимна връзка с аржентинец на 19-годишния син на Тръмп - Барън

30 Октомври, 2025 21:26

Тези твърдения идват от TikTok и няма доказателства, които да ги потвърждават

Приписаха интимна връзка с аржентинец на 19-годишния син на Тръмп - Барън - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Барън Тръмп става вирусен в социалните мрежи, където множество потребители твърдят, че синът на Доналд Тръмп се среща с мъж на име Карлос от Аржентина.

Тези твърдения идват от TikTok и няма доказателства, които да ги потвърждават. Барън Тръмп никога не е говорил за интимния си живот. 19-годишният младеж в момента учи в Stern School of Business към Нюйоркския университет.

Page Six съобщи на 29 септември 2025 г., че Барън е затворил цял етаж в Trump Tower за своя среща. Брат му, Ерик Тръмп, се появи в подкаста на PBD по-рано този месец и коментира това.

Тръмп каза, че не може да сподели нищо за слуха за затваряне на Trump Tower, тъй като това би му донесло "неприятности“.

Ерик шеговито сподели, че е дал на Барън съвети за срещи и че на 19 години е имал различни представи за това от брат си. 41-годишният Ерик отбеляза, че Барън е „страхотно дете“.

Източник каза пред списание People през декември 2024 г., че Барън Тръмп е бил известен с външния си вид и дори жени либералки го намирали за привлекателен. Струва си да се отбележи, че това твърдение не е потвърдено.

Този месец обаче Daily Mail съобщи, че множество източници в университета твърдят, че Барън Тръмп е „странен“ и рядко говори. Предполага се, че е ползвал и противоречивото приложение Tea.

За незапознатите, Tea е приложение за безопасност при запознанства, в което има профили на мъже, създадени от жени. Потребителките използват приложението, за да предупреждават други жени, като споделяли опита си с мъже, давайки „предупредителни знаци“.

Новинарският канал твърди, че предполагаемото описание на приложението Tea на Барън Тръмп включва термини като „разхвърлян“, „преминал“ и „нарязан“. Термините се използват негативно от поколение Z, за да нарекат някого непривлекателен или труден за общуване.

От друга страна, Кая Уокър, бившият президент на републиканците в колежа на Нюйоркски университет, каза пред Vanity Fair, че Барън изглежда е „странник“, който само посещава часове и се прибира вкъщи.

Твърденията са предимно непроверени и се основават на спекулации. Също така не е ясно дали Барън Тръмп се среща с някого в момента.

Източник: www.primetimer.com


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    5 1 Отговор
    Тръмп им пречи , толкова е явно

    21:30 30.10.2025

  • 2 Гост

    1 0 Отговор
    Първите впвържавата са менте! Като оръжияха им! Ама печатницата ин ги е добра!

    Коментиран от #6

    21:31 30.10.2025

  • 3 Гост

    0 0 Отговор
    Американските лидери винаги са били слаби!

    21:35 30.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сила

    3 0 Отговор
    Опааааааа.....🙀🫣🇺🇲🏳️‍🌈👏🍾

    21:39 30.10.2025

  • 6 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Ти колко " приятели " латино танцьори имаш , горещи латино мъже с " гореща " кръв ...??!

    21:43 30.10.2025

  • 7 ФСБ и СВР

    4 0 Отговор
    започват лекичко да притискат Тръмп.След като не успяха с "Епстайн"и"Краснов"сега ще разровят спалните,чаршафите и бельото на целия клан.Такива са безполезните,превърнати полезни.И понеже са непълноценни,т.е.със грешна генетика,а това им създава прблеми,те търсят поприще из ниските ятажи на властта да си ибиват комплексите.

    21:44 30.10.2025

  • 8 Гончар Романенко

    1 0 Отговор
    Quod erat demonstrandum – Което трябваше да се докаже! :))

    21:44 30.10.2025

  • 9 Да питам

    2 0 Отговор
    Аз като ми харесва да пия ракия с комшията ,гей ли съм?

    Коментиран от #11

    21:45 30.10.2025

  • 10 Мъж

    1 1 Отговор
    Какви глупости какви небивалици се пишат 😂😂🤣

    21:45 30.10.2025

  • 11 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да питам":

    Латентен хомосексуалист ....засега !!!

    21:47 30.10.2025

  • 12 Децата

    3 0 Отговор
    му от Иванка никога не са били в обектива на подобни твърдения , но най - малкия му син и полухърватин Бартън винаги е бил някак си различен и особняк ! Меко казано .

    21:50 30.10.2025

  • 13 Овен

    2 0 Отговор
    Завалийчето, предопределили са му съдбата още като са го кръстили с това овче име.

    21:52 30.10.2025

  • 14 Не знам дали е така ,

    3 0 Отговор
    но момчето винаги е изглеждало някак си отвеяно !

    21:54 30.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ООрана държава

    0 1 Отговор
    Аз ви казах че тия е пеперуда ама вие минуси шляпахте

    21:56 30.10.2025

  • 18 ле ле еее

    4 0 Отговор
    Вайъръл не значи вирусен бе, гений!

    Едно време журналист значеше нещо......

    21:57 30.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Механик

    0 2 Отговор
    Аз не знаех кой е Бъртън и как изглежда, но се кълна, че ако ми бяхте показали негова снимка, веднага щах да ви кажа, че малкия е СМУКАЧ и/или, че има някакви сериозни дефицити.

    21:59 30.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 още нещо

    2 0 Отговор
    Противоречиво приложение Теа :)))

    Пха ха ха.
    Това Чат джи пи ти ли то го преведе?
    Я слагайте бота за 40 лв на месец и махайте джурналето.

    От друга страна бота не умее духова музика.....

    22:00 30.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Готин Джендър

    1 1 Отговор
    Не може всички да са хетеро, дами и господа. Барън е нежно момче, но какво от това. Ако е истина, му пожелавам много още горещи любовни срещи. Животът е един и трябва да го изживеем както ние искаме, а не според разбиранията на разни морализатори.

    22:01 30.10.2025