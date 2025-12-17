Новини
Любопитно »
17 Декември, 2025 07:39 1 167 6

"Той изглежда точно така, както аз на моята бебешка снимка.", споделя пеещият стоматолог

Синът на Коцето - Калки - пълно копие на баща си - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

B пълно копие на баща си се е превърнал синът на известния музикант и артист Коцето-Калки. Тийнейджърът не само като татко си се развива в областта на музиката, но между двамата има поразяваща визуална прилика. Все още само някакви си сантиметри не достигат на 14-годишния юноша да достигне снажния ръст на баща си. Това ясно личи от снимки, които гордият татко публикува навръх 63-ия си рожден ден 9 декември, пише plovdiv24.bg.




Едва ли някой все още си спомня, че появата на момчето на бял свят бе пазена в тайна повече от година. Бебето на Калки се ражда, когато основателят на групата "Медикус" е в навечерието на своите 50 години. Майка на пеленачето е виртуозната пианистка Мартина Табакова. Двамата стават родители, докато пеещият стоматолог все още не е приключил документално 30-годишния си брак с д-р Жозефина Георгиева.

Деликатната ситуация ражда грозни клюки и коментари до момента, в който стоматологът д-р Костадин Георгиев споделя публично:

"Да, истина е, че имам син, който е мое копие. Той изглежда точно така, както аз на моята бебешка снимка. Синът ми ще стане на година и три месеца. Майката не е съпругата ми, но детето е плод на любов. Имам определен вид установени отношения с хората, с които сме предприели, че нещата вървят в правилна посока. Най-важното за едно дете е да се чувства обичано и подкрепяно. Да се осигуряват за него онези неща, които са интересни за него. Отсега се проявя към техниката."

Наследникът Теодор расте обграден с музика, пее и свири с родителите си още от много малък, пише "Минаха години". А когато става на 6 годинки, започва да се изявява в семейната формация "Калки'с фемили".

Първоначално влиза в ролята на конферансие, което в кратки разкази анонсира всяка песен на стоматолога музикант родителите си.

Детската мечта на момчето е да стане архитект, въпреки че учи в музикално училище и се увлича по ударните инструменти.


  • 1 Съгласно Конституцията

    1 0 Отговор
    Служебен премиер може да бъде избиран и от предишни председатели на парламента, омбудсмани и тн., а не само от текущите изпълняващи длъжността.

    08:05 17.12.2025

  • 2 Сила

    3 2 Отговор
    И той ли "обича" малки момченца ....като баща си ??!

    08:12 17.12.2025

  • 3 малеее

    4 0 Отговор
    колко било странно дете да прилича на баща си че чак и “новина” сте направили по случая

    Коментиран от #4, #6

    08:13 17.12.2025

  • 4 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "малеее":

    В този случай ( на това " семейство " ) можеше и да не прилича на баща си ...затова е странно , че прилича !!!

    08:19 17.12.2025

  • 5 Хмм

    3 0 Отговор
    сладур, да се сбъднат мечтите му!

    08:21 17.12.2025

  • 6 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "малеее":

    ...Уви...Това са фактите...

    08:34 17.12.2025