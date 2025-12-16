Новини
Любопитно »
Лора Караджова изведе бебето навън за пръв път (СНИМКА)

16 Декември, 2025 15:58 990 2

  • лора караджова-
  • певица-
  • бебе-
  • син-
  • разходка

Певицата сподели радостта си от това отново да е навън

Лора Караджова изведе бебето навън за пръв път (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лора Караджова сподели нов вълнуваща крачка в живота на новородения си син Никола с феновете – тя за пръв път го изведе навън на разходка с количка. Дъщерята на фронтмена на легендарната група „Сигнал“ Данчо Караджов допълни красноречиво към веселия кадър "Обратно в играта", явно щастлива, че отново може да се разхожда спокойно в парковете край дома си.

Само две седмици след раждането Лора изглежда в перфектна форма. За първата разходка на малкия Никола тя е заложила на по-спортен стил, допълнен от палто с леопардова шарка.

Малкият Никола е третото дете на Лора Караджова, която до самото раждане криеше бременността си от обществения живот. През 2014 година певицата стана майка на дъщеря си Алиса от връзката си с Валентин Славов. По време на пандемията пък дари настоящия си партньор – музиканта Марсел Рохас – с първия им общ син Матео.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дядо Митьоo

    3 1 Отговор
    Рядко ли изкарва фекалията или е гъста?

    15:59 16.12.2025

  • 2 Да ви имам

    0 0 Отговор
    ...,,новините"...
    Преместих Го...

    16:33 16.12.2025