Лора Караджова изведе бебето навън за пръв път (СНИМКА)

Лора Караджова сподели нов вълнуваща крачка в живота на новородения си син Никола с феновете – тя за пръв път го изведе навън на разходка с количка. Дъщерята на фронтмена на легендарната група „Сигнал“ Данчо Караджов допълни красноречиво към веселия кадър "Обратно в играта", явно щастлива, че отново може да се разхожда спокойно в парковете край дома си.

Само две седмици след раждането Лора изглежда в перфектна форма. За първата разходка на малкия Никола тя е заложила на по-спортен стил, допълнен от палто с леопардова шарка.

Малкият Никола е третото дете на Лора Караджова, която до самото раждане криеше бременността си от обществения живот. През 2014 година певицата стана майка на дъщеря си Алиса от връзката си с Валентин Славов. По време на пандемията пък дари настоящия си партньор – музиканта Марсел Рохас – с първия им общ син Матео.