Филипа и Йовица от "Ергенът: Любов в рая" сложиха край на връзката си

Филипа и Йовица от "Ергенът: Любов в рая" сложиха край на връзката си

16 Декември, 2025

Бившата двойка си размени остри думи в ефир

Филипа и Йовица от "Ергенът: Любов в рая" сложиха край на връзката си - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова

Една от двойките, които зрителите сочеха за най-стабилни и хармонични в „Ергенът: Любов в рая“, вече е в миналото. Филипа и Йовица не са заедно, а разкритието дойде лично от тях в ефира на „Преди обед“.

Вместо спокойна раздяла обаче, двамата представиха напълно различни версии за това как и защо връзката им се е разпаднала.

Художникът Йовица заяви, че е направил всичко възможно отношенията им да оцелеят и да продължат и след края на риалити формата. По думите му обаче Филипа не е била напълно откровена и е поддържала други отношения, от които не е могла или не е искала да се откъсне.

Отговорът на козметичката не закъсня и беше категоричен. Тя отрече обвиненията и описа Йовица като силно ревнив и задушаващ, с постоянна нужда да контролира и да се налага. Според нея именно това поведение е превърнало връзката им в напрежение, а не в любов.

Филипа подчерта, че двамата са твърде различни характери, за да изградят стабилна връзка извън предаването. Йовица пък отвърна, че се е почувствал подведен от демонстрираната обич и близост по време на шоуто, които според него не са били искрени.

Публикация, споделена от LADYZONE.bg (@ladyzone.bg)

Напрежението между тях стана осезаемо и в студиото, когато Филипа рязко му заяви: „Правиш всяка наша изява неприятна за мен“, с което ясно даде да се разбере, че емоциите между тях далеч не са напълно изстинали.

И двамата все пак потвърдиха, че поддържат комуникация и след раздялата, но категорично отрекоха възможността тя да прерасне отново в романтична връзка. Това е поредната двойка от риалити формата "Ергенът", която не успя да закрепи отношенията си след излизането от него и връщането в реалността.


  • 1 ха ха

    11 0 Отговор
    Точно обратното,зрителите ги смятаха за фалшиви също както всички останали.Влезли за реклама на бизнесите си.

    17:36 16.12.2025

  • 2 Ергенчето

    1 2 Отговор
    Много секси мадама веднага хваща окото, но шестото ми чувство подсказва следното!
    Защо такава мацка, която на ден в инстаграм има стотици предложения от ергенчета се пуска в такова предаване?

    17:38 16.12.2025

  • 3 Цъцъ

    1 1 Отговор
    Ти да видиш македонски кърлеж на българска булка😅

    17:40 16.12.2025

  • 4 Дреми

    1 0 Отговор
    ми... на фyиа.

    17:46 16.12.2025

  • 5 БосфорТВ

    1 0 Отговор
    Ерген - Това е човек, който иска да има жена, но мама не дава.

    17:50 16.12.2025

  • 6 Боко бандита

    0 0 Отговор
    Дреме ми на кюлчетата в чекмеджето.

    17:58 16.12.2025

  • 7 Имам

    0 0 Отговор
    Много набито око за проститутките и морвите любителки. В тези предавания няма други. Нормална жена няма да иде да се излага за кеф на малоумниците, само търсачки на клиентела са.

    18:06 16.12.2025

  • 8 кака миче: сложиха край

    1 0 Отговор
    на креватните гимнастики

    18:13 16.12.2025