Филипа и Йовица от "Ергенът: Любов в рая" сложиха край на връзката си

Една от двойките, които зрителите сочеха за най-стабилни и хармонични в „Ергенът: Любов в рая“, вече е в миналото. Филипа и Йовица не са заедно, а разкритието дойде лично от тях в ефира на „Преди обед“.

Вместо спокойна раздяла обаче, двамата представиха напълно различни версии за това как и защо връзката им се е разпаднала.

Художникът Йовица заяви, че е направил всичко възможно отношенията им да оцелеят и да продължат и след края на риалити формата. По думите му обаче Филипа не е била напълно откровена и е поддържала други отношения, от които не е могла или не е искала да се откъсне.

Отговорът на козметичката не закъсня и беше категоричен. Тя отрече обвиненията и описа Йовица като силно ревнив и задушаващ, с постоянна нужда да контролира и да се налага. Според нея именно това поведение е превърнало връзката им в напрежение, а не в любов.

Филипа подчерта, че двамата са твърде различни характери, за да изградят стабилна връзка извън предаването. Йовица пък отвърна, че се е почувствал подведен от демонстрираната обич и близост по време на шоуто, които според него не са били искрени.

Напрежението между тях стана осезаемо и в студиото, когато Филипа рязко му заяви: „Правиш всяка наша изява неприятна за мен“, с което ясно даде да се разбере, че емоциите между тях далеч не са напълно изстинали.

И двамата все пак потвърдиха, че поддържат комуникация и след раздялата, но категорично отрекоха възможността тя да прерасне отново в романтична връзка. Това е поредната двойка от риалити формата "Ергенът", която не успя да закрепи отношенията си след излизането от него и връщането в реалността.