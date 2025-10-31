Новини
НАСА обори конспирацията на Ким Кардашиян за кацането на Луната: Кацали сме 6 пъти! (ВИДЕО)

31 Октомври, 2025 17:31 587 10

Тази седмица стана ясно, че риалити героинята не вярва, че първото кацане на Луната наистина се е случило

НАСА обори конспирацията на Ким Кардашиян за кацането на Луната: Кацали сме 6 пъти! (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската космическа агенция НАСА реагира официално на изказвания на Ким Кардашиян, направени в последния епизод на риалити сериала „The Kardashians“, в които тя поставя под съмнение реалността на кацането на Луната през 1969 г.

И.д. администраторът на агенцията Шон Дъфи публикува изявление в платформата X (бивш Twitter), в което отхвърли твърденията на звездата. „Да, били сме на Луната преди… шест пъти!“, написа Дъфи, като отбеляза Ким Кардашиян в публикацията.

Той добави, че настоящата мисия „Artemis“ — програмата за завръщане на човечеството на Луната — продължава „под ръководството на президента Доналд Тръмп“, и заключи: „Спечелихме първата космическа надпревара и ще спечелим и тази.“

Изявлението идва след излъчването на епизод от предаването, в който Ким Кардашиян обсъжда темата на снимачната площадка на предстоящия си драматичен сериал „All’s Fair“. В сцената тя се опитва да убеди своята колежка Сара Полсън, че полетът на „Аполо 11“ не се е състоял.

„Ще ти изпратя милион статии за Бъз Олдрин и другия“, казва Кардашиян, имайки предвид Нийл Армстронг, докато двете актриси са в гримьорната. Тя чете откъс от публикация, в която се цитира въпрос към астронавта Олдрин за най-страшния момент от мисията. По време на четенето Ким Кардашиян изразява съмнение в достоверността на отговора му и твърди, че „той е остарял и сега говори каквото му хрумне“, като отново заявява, че не вярва кацането да е било реално.

„Постоянно се занимавам с конспирации“, добавя тя в по-късна изповед пред камера. Когато продуцент я пита дали действително смята, че човек не е стъпвал на Луната, Кардашиян отговаря: „Не мисля, че сме го направили. Според мен беше инсценировка. Гледала съм клипове, в които Бъз Олдрин сам казва, че това не се е случило. Повтаря го постоянно. Може би трябва да го намерим и да го попитаме.“

Темата за отричането на историческата мисия „Аполо 11“ периодично се появява в социалните мрежи. През 2022 г. агенция „Ройтерс“ публикува анализ, опровергаващ подобни твърдения. В доклада се посочва, че видеозапис, на който Олдрин обсъжда анимирани визуализации от телевизионно предаване на Конан О’Брайън, често се използва погрешно като „доказателство“ за инсцениране на кацането. Фактологичната проверка на „Ройтерс“ уточнява, че става дума за телевизионна анимация, използвана от медиите през 1969 г. като илюстрация на реални кадри от мисията.

НАСА потвърждава, че мисиите „Аполо“ действително са се осъществили и че дванадесет астронавти са стъпили на повърхността на Луната между 1969 и 1972 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 5 Отговор
    Да бе, да бе, вЕрваме ви, "кацнахте" преди 50 години със старите технолигии и ракети, а сега с новите - ТЦЦЦ...

    Коментиран от #2, #3

    17:34 31.10.2025

  • 2 ти пък

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Сигурно са загубили чертежите на старите ракети.

    Коментиран от #5

    17:35 31.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Ами то с новите Холивудските номера не минават🤣🤣🤣

    17:35 31.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    С Буревестника ще се стига до Луната за няколко часа.По бързо от София до Бургас.

    17:37 31.10.2025

  • 5 Да знаеш

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "ти пък":

    Старите ракети бяха с руски двигатели РД-180.

    17:39 31.10.2025

  • 7 този послъгва ,май са кацали

    0 2 Отговор
    не 6 а стотици пъти ,по филмите

    17:56 31.10.2025

  • 8 Хахахаха😂😂😂😂

    0 2 Отговор
    Накрая единствено НАСА ще си вярва на измишльотините!😂 И Мишел Обама е жена😂😂😂😂😂😂😂

    17:56 31.10.2025

  • 9 хе хе

    0 0 Отговор
    Официален СССР мълча. Официален РФ си мълчи. Само на троловете и риалити римляните им е плоска Земята. Добре че Купула ги пази, да не им изтече и малкото мозък.

    17:58 31.10.2025

  • 10 МДАМ

    0 0 Отговор
    Раша Кардашиян 👍👍🤣

    18:00 31.10.2025