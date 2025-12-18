Александър Сано е водещ на риалити шоуто за Христо Стоичков

Оригиналният риалити формат „Вече играеш… Стоичков“ стартира на 11 януари и обещава да се превърне в едно от най-обсъжданите телевизионни събития в началото на годината. Предаването ще даде уникалната възможност на зрителите да надникнат зад кулисите на мащабния кастинг за актьора, който ще се превъплъти в ролята на Христо Стоичков в дългоочаквания биографичен филм за футболната ни икона.

През целия процес кандидатите ще бъдат напътствани и предизвиквани от харизматичния водещ Александър Сано, който ще бъде до тях във всеки ключов момент – от първите прослушвания до напрегнатия финал. Именно тогава ще стане ясно кой ще спечели шанса да обуе бутонките на Камата на големия екран в продукцията „Стоичков – Филмът“, която се очаква да предизвика интерес не само у нас, но и по света.

Решаващата дума ще има специално подбрано жури в състав: емблематичната актриса Аня Пенчева, режисьорът Мартин Макариев и журналистът и биограф на Стоичков – Владимир Памуков. Те ще оценяват не само актьорските умения, но и харизмата, дисциплината и способността на участниците да пресъздадат характера и духа на футболната легенда.

Зрителите ще могат да проследят всяка емоция, всяко съмнение и всяка победа на кандидатите всяка неделя от 20:00 ч. по Нова телевизия, която обещава динамичен формат, много адреналин и истинска битка за роля-мечта.