Новини
Любопитно »
Александър Сано е водещ на риалити шоуто за Христо Стоичков

Александър Сано е водещ на риалити шоуто за Христо Стоичков

18 Декември, 2025 13:31 465 2

  • александър сано-
  • вече играеш... стоичков-
  • риалити-
  • христо стоичков-
  • риалити шоу-
  • кастинг

„Вече играеш… Стоичков“ започва на 11 януари и ще търси актьора, който ще влезе в ролята на Камата

Александър Сано е водещ на риалити шоуто за Христо Стоичков - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оригиналният риалити формат „Вече играеш… Стоичков“ стартира на 11 януари и обещава да се превърне в едно от най-обсъжданите телевизионни събития в началото на годината. Предаването ще даде уникалната възможност на зрителите да надникнат зад кулисите на мащабния кастинг за актьора, който ще се превъплъти в ролята на Христо Стоичков в дългоочаквания биографичен филм за футболната ни икона.

През целия процес кандидатите ще бъдат напътствани и предизвиквани от харизматичния водещ Александър Сано, който ще бъде до тях във всеки ключов момент – от първите прослушвания до напрегнатия финал. Именно тогава ще стане ясно кой ще спечели шанса да обуе бутонките на Камата на големия екран в продукцията „Стоичков – Филмът“, която се очаква да предизвика интерес не само у нас, но и по света.

Решаващата дума ще има специално подбрано жури в състав: емблематичната актриса Аня Пенчева, режисьорът Мартин Макариев и журналистът и биограф на Стоичков – Владимир Памуков. Те ще оценяват не само актьорските умения, но и харизмата, дисциплината и способността на участниците да пресъздадат характера и духа на футболната легенда.

Зрителите ще могат да проследят всяка емоция, всяко съмнение и всяка победа на кандидатите всяка неделя от 20:00 ч. по Нова телевизия, която обещава динамичен формат, много адреналин и истинска битка за роля-мечта.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво Сано а дано

    0 0 Отговор
    Стоичков да си одобри избора ти
    За другите не е гарантирано дали и как...

    13:38 18.12.2025

  • 2 Сензация

    0 0 Отговор
    Анита от почивка а изпила свещеното мляко на камерунеца пред очите на стария кахър 😂😅🤣😶‍🌫️

    13:55 18.12.2025