Новини
Любопитно »
Екоактивисти попиляха Ким Кардашиян - подарила кучета на всяко от децата си за Коледа

Екоактивисти попиляха Ким Кардашиян - подарила кучета на всяко от децата си за Коледа

29 Декември, 2025 13:11 608 12

  • ким кардашиян-
  • активист-
  • защита на животните-
  • кучета-
  • домашни любимци-
  • коледа-
  • подарък

"Кучетата не са плюшени играчки", разгневиха се от PETA към риалити звездата

Екоактивисти попиляха Ким Кардашиян - подарила кучета на всяко от децата си за Коледа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян беше подложена на остри критики от организацията за защита на животните PETA, след като подари на четирите си деца по едно кученце порода померан за Коледа.

Основателката на PETA Ингрид Нюкърк заяви, че подобен жест изпраща погрешно послание в момент, когато кризата с бездомните животни в Съединените щати остава сериозен проблем. По думите ѝ „кученцата не са плюшени играчки“, а Кардашиян е пропуснала възможност да използва влиянието си, за да насърчи осиновяването на животни от приюти.

Нюкърк определи действията на риалити звездата като неоправдано безчувствени и я призова следващия път, когато реши да приеме животно в дома си, да се обърне към местен приют или към организация за защита на животните. Тя добави, че Ким Кардашиян би могла да направи жест на компенсация, като изпрати децата си да участват доброволно в дейности в приют или като финансира кампании за осиновяване и кастрация с цел ограничаване на броя на бездомните кучета.

Реакцията последва стори на Ким Кардашиян в Instagram, на което тя сподели снимка на четири гушнати кученца с пояснението, че всяко от децата ѝ е получило свое. Телевизионната звезда има четири деца — Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм — от брака си с рапъра Кание Уест.

Критики бяха отправени и към сестра ѝ Клои Кардашиян, която наскоро също е приела в семейството си кученце — черен лабрадор. Клои има две деца от бившия си партньор Тристан Томпсън.

Представители на семейство Кардашиян не са дали официален коментар по случая. Междувременно Ким Кардашиян публикува и коледна семейна фотосесия на децата си, облечени в пижами от собствения ѝ моден бранд.

По време на празниците фамилията Кардашиян–Дженър е отбелязала Бъдни вечер в тесен семеен кръг. Домакин на събирането за втора поредна година е била Кендъл Дженър в дома си в Бевърли Хилс, като решението за по-ограничено празнуване е било взето след мащабното честване на 70-годишнината на Крис Дженър по-рано през годината.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Умирам от смех

    11 3 Отговор
    Тези от ПЕТА дали са ненормални? Въпроса е реторичен

    13:15 29.12.2025

  • 2 Бендида

    16 3 Отговор
    Е, в случая, за какво точно пискат екото?
    Не им е подарила кожа от кученца....

    13:16 29.12.2025

  • 3 Ами тези

    11 2 Отговор
    екотерористи, защо не осиновят бездомните кученца, а следят кой си купува породисти кучета? Това какво ни казва, осиновете бездомните кучета, и оставете породистите кучета да умират. Какво да правим?

    13:23 29.12.2025

  • 4 Тарзан

    9 5 Отговор
    За сведение на непонятните двама по-горе. Куче, коте или каквото и да било живо същество се взема и отглежда с отговорност, а не просто като подарък на някого, който не е сигурно че е готов да носи отговорност за такъв "подарък".

    Коментиран от #5

    13:27 29.12.2025

  • 5 Лост

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тарзан":

    А за религията какво ще кажеш? След като си бебе дали разбираш нещо.

    13:29 29.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 1 Отговор
    Много ѝ дреме на големия ZаDNик какво щели да кажат от някаква си НИКАКВА организация...

    Коментиран от #12

    13:32 29.12.2025

  • 9 Сила

    5 0 Отговор
    "Факултета" бате , едно към едно !!! Само Софка я нема да приглася ....

    13:33 29.12.2025

  • 10 Пердашян

    4 1 Отговор
    Ми кyчka, какво друго да подарява😉

    13:36 29.12.2025

  • 11 животновъди

    1 0 Отговор
    животновъди, Сър!

    13:41 29.12.2025

  • 12 бау-бау на пържоли

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    PETA, МЕТА и разни други DUPETA.

    13:42 29.12.2025