Екоактивисти попиляха Ким Кардашиян - подарила кучета на всяко от децата си за Коледа

Ким Кардашиян беше подложена на остри критики от организацията за защита на животните PETA, след като подари на четирите си деца по едно кученце порода померан за Коледа.

Основателката на PETA Ингрид Нюкърк заяви, че подобен жест изпраща погрешно послание в момент, когато кризата с бездомните животни в Съединените щати остава сериозен проблем. По думите ѝ „кученцата не са плюшени играчки“, а Кардашиян е пропуснала възможност да използва влиянието си, за да насърчи осиновяването на животни от приюти.

The Kardashians are in (puppy) love! 🐾 Kim Kardashian also got each of her children a puppy for Christmas. 📸: Instagram/Kim Kardashian pic.twitter.com/e6Yqj3hX5C — Page Six (@PageSix) December 26, 2025

Нюкърк определи действията на риалити звездата като неоправдано безчувствени и я призова следващия път, когато реши да приеме животно в дома си, да се обърне към местен приют или към организация за защита на животните. Тя добави, че Ким Кардашиян би могла да направи жест на компенсация, като изпрати децата си да участват доброволно в дейности в приют или като финансира кампании за осиновяване и кастрация с цел ограничаване на броя на бездомните кучета.

Реакцията последва стори на Ким Кардашиян в Instagram, на което тя сподели снимка на четири гушнати кученца с пояснението, че всяко от децата ѝ е получило свое. Телевизионната звезда има четири деца — Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм — от брака си с рапъра Кание Уест.

Критики бяха отправени и към сестра ѝ Клои Кардашиян, която наскоро също е приела в семейството си кученце — черен лабрадор. Клои има две деца от бившия си партньор Тристан Томпсън.

Представители на семейство Кардашиян не са дали официален коментар по случая. Междувременно Ким Кардашиян публикува и коледна семейна фотосесия на децата си, облечени в пижами от собствения ѝ моден бранд.

По време на празниците фамилията Кардашиян–Дженър е отбелязала Бъдни вечер в тесен семеен кръг. Домакин на събирането за втора поредна година е била Кендъл Дженър в дома си в Бевърли Хилс, като решението за по-ограничено празнуване е било взето след мащабното честване на 70-годишнината на Крис Дженър по-рано през годината.