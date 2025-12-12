Маги Томова издаде подробности за новата си връзка (ВИДЕО)

Маги Томова, която бе зарязана пред олтара в третия сезон на "Ергенът", проговори откровено за човека до себе си, като за първи път даде детайли за новата си връзка, макар и без да разкрива самоличността на мъжа.

"Причината да не искам да кажа кой е човекът, е, че отношенията ни са прекалено отскоро. До този момент всичко изглежда супер перфектно", признава блондинката пред гримьорката Евгения Джаферович.

По думите ѝ връзката се развива изключително леко и естествено, без напрежение и излишни драми.

„Отношенията ни се развиват наистина много гладко. Много добре се разбираме“, казва тя.

Маги признава, че двамата са коренно различни като характери, но именно това ги прави добър екип.

"Той е много разбран и много ми влиза в положението за всяко нещо. Например, той е супер спокоен, докато аз съм супер емоционална, първична, с къс фитил съм, бързо паля", разказва откровено риалити звездата.

Маги допълва, че именно този контраст действа балансиращо в отношенията им: "Той е човекът, който балансира и ме кара доста често да се замислям за реакциите си."

От известно време в светските среди се знае, че новият мъж до Маги Томова отново е Ерген. Това е Калоян от "Ергенът: Любов в рая", който през цялото време в предаването беше двойка с устатата Габи Бланко. През седмицата двамата участваха в "Преди обед", където стана ясно, че докато е бил на сватбата на брат си Калоян е срещнал нова жена и се е влюбил в нея, заради което е зарязал Габи.