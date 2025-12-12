Новини
Любопитно »
Маги Томова издаде подробности за новата си връзка (ВИДЕО)

Маги Томова издаде подробности за новата си връзка (ВИДЕО)

12 Декември, 2025 18:31 524 3

  • маги томова-
  • ергенът-
  • връзка-
  • любов в рая-
  • риалити-
  • ново гадже

Тя сподели, че мъжът до нея е уравновесен, докато тя е по-първична

Маги Томова издаде подробности за новата си връзка (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Маги Томова, която бе зарязана пред олтара в третия сезон на "Ергенът", проговори откровено за човека до себе си, като за първи път даде детайли за новата си връзка, макар и без да разкрива самоличността на мъжа.

"Причината да не искам да кажа кой е човекът, е, че отношенията ни са прекалено отскоро. До този момент всичко изглежда супер перфектно", признава блондинката пред гримьорката Евгения Джаферович.

По думите ѝ връзката се развива изключително леко и естествено, без напрежение и излишни драми.
„Отношенията ни се развиват наистина много гладко. Много добре се разбираме“, казва тя.

Маги признава, че двамата са коренно различни като характери, но именно това ги прави добър екип.

"Той е много разбран и много ми влиза в положението за всяко нещо. Например, той е супер спокоен, докато аз съм супер емоционална, първична, с къс фитил съм, бързо паля", разказва откровено риалити звездата.

Маги допълва, че именно този контраст действа балансиращо в отношенията им: "Той е човекът, който балансира и ме кара доста често да се замислям за реакциите си."

От известно време в светските среди се знае, че новият мъж до Маги Томова отново е Ерген. Това е Калоян от "Ергенът: Любов в рая", който през цялото време в предаването беше двойка с устатата Габи Бланко. През седмицата двамата участваха в "Преди обед", където стана ясно, че докато е бил на сватбата на брат си Калоян е срещнал нова жена и се е влюбил в нея, заради което е зарязал Габи.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Коя подявола е Маги Томова?! Що ме интересува? И що ни занимавате с некви платени...
    Айде барем малко хигиена бе хора!

    18:37 12.12.2025

  • 2 Цвете

    2 0 Отговор
    АКО Е ИСТИНА, ЯЗЪК ЗА КАЛОЯН. ЗАСЛУЖАВА НЕЩО ПО- КАЧЕСТВЕНО.НИТО ГАБИ ,НИТО ТАЗИ ФЛЬОРЦА. 🤔🙄🤔

    18:42 12.12.2025

  • 3 Цвете

    2 0 Отговор
    АКО Е ИСТИНА, ЯЗЪК ЗА КАЛОЯН. ЗАСЛУЖАВА НЕЩО ПО- КАЧЕСТВЕНО.НИТО ГАБИ ,НИТО ТАЗИ ФЛЬОРЦА. 🤔🙄🤔

    18:44 12.12.2025