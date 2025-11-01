67-годишната Мадона е сгодена за 37 г. по-младото си гадже

Поп иконата Мадона е тайно сгодена за своя 30-годишен партньор Акийм Морис – бивш футболист и модел, с когото певицата поддържа връзка от близо три години. Информацията беше потвърдена от няколко източника, близки до двойката, пред издания като Radar Online и The Mirror.

Според публикациите, предложението е било направено преди няколко седмици в Лос Анджелис, а Мадона е приела без колебание. Двамата са решили да запазят новината в тайна, като засега не планират официална сватба. Източник, цитиран от британския Daily Mail, коментира: „Мадона изглежда щастлива и спокойна. След години на нестабилни връзки тя казва, че най-накрая е намерила баланс и човек, който я приема такава, каквато е.“

Мадона и Акийм Морис се запознават през 2022 г. по време на фотосесия за списание Paper, където Морис участва като модел. По това време певицата е прясно разделена с боксьора Джошуа Попър. Връзката ѝ с Морис започва малко след това и бързо се развива — първите им общи публични появи са през лятото на 2023 г., когато двамата са заснети на концерт на Beyoncé в Ню Йорк.

Спекулациите за годежа започват още през януари тази година, след като Мадона публикува снимки от пътуването си до Токио, на които се вижда диамантен пръстен на лявата ѝ ръка. По-късно певицата засили догадките, като се появи със същия бижутерийен аксесоар и на парти след наградите Grammy 2025.

Близки до звездата споделят, че Морис е „истинска опора“ за нея, особено след здравословните проблеми, които тя преживя през 2023 г., когато бе хоспитализирана заради бактериална инфекция. „Той беше до нея през цялото време – дискретно, без излишно внимание. Оттогава отношенията им само се засилиха“, коментира анонимен приятел на певицата.

Понастоящем двойката живее между Лондон и Ню Йорк. Морис, който е родом от Тринидад и Тобаго, се занимава с предприемачески проекти в модната индустрия, докато Мадона подготвя нов документален филм, посветен на своята световна обиколка Celebration Tour, приключила през май тази година.

Въпреки че представители на певицата не са потвърдили официално информацията, множество медийни източници съобщават, че „годежът е факт, макар и дискретен“. По думите на приближен до двойката: „Мадона казва, че за първи път от години не мисли за следващия голям проект, а просто се наслаждава на живота.“

