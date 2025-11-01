Новини
Любопитно »
67-годишната Мадона е сгодена за 37 г. по-младото си гадже

67-годишната Мадона е сгодена за 37 г. по-младото си гадже

1 Ноември, 2025 09:01 769 11

  • мадона-
  • годеж-
  • сгодена-
  • младо гадже-
  • футболист

Близки до двойката издават, че годежът е бил таен и скромен

67-годишната Мадона е сгодена за 37 г. по-младото си гадже - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поп иконата Мадона е тайно сгодена за своя 30-годишен партньор Акийм Морис – бивш футболист и модел, с когото певицата поддържа връзка от близо три години. Информацията беше потвърдена от няколко източника, близки до двойката, пред издания като Radar Online и The Mirror.

Според публикациите, предложението е било направено преди няколко седмици в Лос Анджелис, а Мадона е приела без колебание. Двамата са решили да запазят новината в тайна, като засега не планират официална сватба. Източник, цитиран от британския Daily Mail, коментира: „Мадона изглежда щастлива и спокойна. След години на нестабилни връзки тя казва, че най-накрая е намерила баланс и човек, който я приема такава, каквато е.“

Мадона и Акийм Морис се запознават през 2022 г. по време на фотосесия за списание Paper, където Морис участва като модел. По това време певицата е прясно разделена с боксьора Джошуа Попър. Връзката ѝ с Морис започва малко след това и бързо се развива — първите им общи публични появи са през лятото на 2023 г., когато двамата са заснети на концерт на Beyoncé в Ню Йорк.

Спекулациите за годежа започват още през януари тази година, след като Мадона публикува снимки от пътуването си до Токио, на които се вижда диамантен пръстен на лявата ѝ ръка. По-късно певицата засили догадките, като се появи със същия бижутерийен аксесоар и на парти след наградите Grammy 2025.

Близки до звездата споделят, че Морис е „истинска опора“ за нея, особено след здравословните проблеми, които тя преживя през 2023 г., когато бе хоспитализирана заради бактериална инфекция. „Той беше до нея през цялото време – дискретно, без излишно внимание. Оттогава отношенията им само се засилиха“, коментира анонимен приятел на певицата.

Понастоящем двойката живее между Лондон и Ню Йорк. Морис, който е родом от Тринидад и Тобаго, се занимава с предприемачески проекти в модната индустрия, докато Мадона подготвя нов документален филм, посветен на своята световна обиколка Celebration Tour, приключила през май тази година.

Въпреки че представители на певицата не са потвърдили официално информацията, множество медийни източници съобщават, че „годежът е факт, макар и дискретен“. По думите на приближен до двойката: „Мадона казва, че за първи път от години не мисли за следващия голям проект, а просто се наслаждава на живота.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 0 Отговор
    Купила си е млад ковач...

    09:09 01.11.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    Аман от макарони

    09:12 01.11.2025

  • 3 Пич

    8 1 Отговор
    Смех !!! Тариката е жиголото , ще и измъкне доста кинти заради старите и мераци !!!

    Коментиран от #7

    09:13 01.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факира

    5 0 Отговор
    Коминочистачът е фабрично черен ........

    09:14 01.11.2025

  • 6 гнус

    4 0 Отговор
    Гнусната бабичка може да си плати за каквъто иска публичен пърформънс.

    Срещу 100 бона всеки ще се навие, стига да не се налага да я пипа, че е маса отвратителна.

    09:18 01.11.2025

  • 7 забрави

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Този е платен актьор. Не спи с нея.
    Заради едните комплекси го прави бабата. Дори секс няма.

    Коментиран от #9

    09:19 01.11.2025

  • 8 99666

    3 0 Отговор
    Алла Пугачьова ряпа да яде с нейния по млад мъж с 26г

    09:19 01.11.2025

  • 9 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "забрави":

    Приемам забележката ! Това наистина не обмислих , а е твърде вероятно ! Две е повече от едно !

    09:31 01.11.2025

  • 10 Никога не е късно

    3 0 Отговор
    Да станеш за резил

    09:45 01.11.2025

  • 11 Черните питони

    1 0 Отговор
    Са по-дълги и по-дебели. Всичко е от лакомия.

    09:54 01.11.2025