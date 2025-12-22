Фолкдивата Биляниш се залюби с млад футболист на Славия (СНИМКА)

Най-актуалният славист Кристиян Балов е желан от всички водещи тимове у нас. Крилото на Славия обаче се наслаждава на почивката след края на есенния полусезон в компанията на фолкдивата Биляна Лазарова, известна като Биляниш. Двамата споделиха снимка в социалните мрежи, където още вчера Лазарова сподели изображение, на което се вижда екип на младия Кристиян, пише „Мач Телеграф“.

Снимка: Инстаграм

Изпълнителката и инфлуенсър е с цели 6 години по-голяма от родения през 2006 г. Балов.

През есента Балов записа силни игри за Славия и младежкия национален отбор, като пред „Тема Спорт“ баща му – Теодор, заяви, че много клубове се интересуват от подписа му. Преди няколко седмици Венци Стефанов разкри за тайнствена изпълнителка, която е пленила сърцето му в МачКаст. Сега вече всичко е ясно.

Снимка: Интернет