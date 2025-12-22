Новини
Любопитно »
Фолкдивата Биляниш се залюби с млад футболист на Славия (СНИМКА)

Фолкдивата Биляниш се залюби с млад футболист на Славия (СНИМКА)

22 Декември, 2025 12:40 1 196 23

  • биляниш-
  • биляна лазарова-
  • футболист-
  • славия-
  • кристиян балов

Биляна Лазарова е с цели 6 години по-голяма от родения през 2006 г. Кристиян Балов

Фолкдивата Биляниш се залюби с млад футболист на Славия (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Най-актуалният славист Кристиян Балов е желан от всички водещи тимове у нас. Крилото на Славия обаче се наслаждава на почивката след края на есенния полусезон в компанията на фолкдивата Биляна Лазарова, известна като Биляниш. Двамата споделиха снимка в социалните мрежи, където още вчера Лазарова сподели изображение, на което се вижда екип на младия Кристиян, пише „Мач Телеграф“.

Фолкдивата Биляниш се залюби с млад футболист на Славия (СНИМКА)
Снимка: Инстаграм

Изпълнителката и инфлуенсър е с цели 6 години по-голяма от родения през 2006 г. Балов.

През есента Балов записа силни игри за Славия и младежкия национален отбор, като пред „Тема Спорт“ баща му – Теодор, заяви, че много клубове се интересуват от подписа му. Преди няколко седмици Венци Стефанов разкри за тайнствена изпълнителка, която е пленила сърцето му в МачКаст. Сега вече всичко е ясно.

Фолкдивата Биляниш се залюби с млад футболист на Славия (СНИМКА)
Снимка: Интернет


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Деляниш

    9 2 Отговор
    И с мен всеки иска да се залюби, селфитата с мен са вече банални.

    12:42 22.12.2025

  • 2 Сила

    17 1 Отговор
    Това нещо , конкретно на първата снимка ме плаши !!! Честно !!! Всеки нормален човек би се стреснал !!!

    12:42 22.12.2025

  • 3 чугун

    10 1 Отговор
    Малей, това моме плаче за безсънни нощи!
    Дано младежа е издръжлив.

    12:43 22.12.2025

  • 4 оспри

    12 0 Отговор
    Фолкдивата Биляниш ще стане ли вече фолкпитомна?! Да се избеляниш от фолклор превърнат в чалга!

    Коментиран от #16

    12:44 22.12.2025

  • 5 Сатана Z

    15 0 Отговор
    Божинов 2 или както се казва в такъв случай:
    "Млад шофьор на стара кола се учи."

    12:45 22.12.2025

  • 6 препис

    9 0 Отговор
    Дано младежЪТ да е издръжлив.

    12:46 22.12.2025

  • 7 гръндж

    9 0 Отговор
    Момата се е ориентирала към паричките на батко-банкоматко.

    12:47 22.12.2025

  • 8 Фергюсън

    6 1 Отговор
    На терена може и гол да не вкара ,но пича ще и скъса мрежата.

    Коментиран от #19

    12:49 22.12.2025

  • 9 И тя

    11 1 Отговор
    като под калъп правена - джуки , нос , силиконова пазва .

    12:59 22.12.2025

  • 10 БРАВО

    7 1 Отговор
    За таквиз народа казва”фани едния, удари другия”…колкото едната я бива да пее, толкова другия го бива да рита топката… впрочем на кого му пука, с кой си ляга всеки един от двамцата?!

    12:59 22.12.2025

  • 11 танкист

    3 0 Отговор
    Тя ще му мачка банковите ноти,а той ще й мачка шала и блузката.

    Коментиран от #18

    13:00 22.12.2025

  • 12 Още един

    4 1 Отговор
    провален футболен талант, за съжаление.

    13:06 22.12.2025

  • 13 Спиро

    5 0 Отговор
    Хвани си как да те отрака..

    13:08 22.12.2025

  • 14 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Фолкдива... Сиреч дива ч@лгарка

    Коментиран от #17

    13:13 22.12.2025

  • 15 Ти да видиш

    5 1 Отговор
    Айдееее, това момче ще залезе преди да е изгряло, щом вече го подхванаха какичките.
    Младеж, ОПИЧАЙ СИ АКЪЛА! (Този в горната глава :))))

    13:14 22.12.2025

  • 16 к0чка, зЪдник и бял0 мУмче

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "оспри":

    Еххх ,колко да е "тайнствена" тая "изпълнителка"? Рода е на Златко Баретата пък и "вероятно" е много дУховн0 извисена.

    13:16 22.12.2025

  • 17 на нас що ни предлагате фенхай

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "ООрана държава":

    И за туй дори не става

    13:18 22.12.2025

  • 18 САМИ сте си плюли в мозака!

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "танкист":

    В блузката са само менте сиси

    13:19 22.12.2025

  • 19 Куха пътка + анаболна бъткъ

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Фергюсън":

    Тая мрежа отдавана е целата на дупки бре

    13:20 22.12.2025

  • 20 Винкело

    2 0 Отговор
    Ако не е тука значи, не знам отде щех да се информираме за най-новите фолкпевачки.

    13:24 22.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 газо

    1 0 Отговор
    Класика в жанра!

    13:31 22.12.2025

  • 23 Сигурен съм

    0 0 Отговор
    Че са се запознали в някоя читалня на библиотека 😂😂😂😂😂

    13:50 22.12.2025