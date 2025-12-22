Фолкдивата Биляниш се залюби с млад футболист на Славия (СНИМКА)

Най-актуалният славист Кристиян Балов е желан от всички водещи тимове у нас. Крилото на Славия обаче се наслаждава на почивката след края на есенния полусезон в компанията на фолкдивата Биляна Лазарова, известна като Биляниш. Двамата споделиха снимка в социалните мрежи, където още вчера Лазарова сподели изображение, на което се вижда екип на младия Кристиян, пише „Мач Телеграф“.
Изпълнителката и инфлуенсър е с цели 6 години по-голяма от родения през 2006 г. Балов.
През есента Балов записа силни игри за Славия и младежкия национален отбор, като пред „Тема Спорт“ баща му – Теодор, заяви, че много клубове се интересуват от подписа му. Преди няколко седмици Венци Стефанов разкри за тайнствена изпълнителка, която е пленила сърцето му в МачКаст. Сега вече всичко е ясно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Деляниш
12:42 22.12.2025
2 Сила
12:42 22.12.2025
3 чугун
Дано младежа е издръжлив.
12:43 22.12.2025
4 оспри
Коментиран от #16
12:44 22.12.2025
5 Сатана Z
"Млад шофьор на стара кола се учи."
12:45 22.12.2025
6 препис
12:46 22.12.2025
7 гръндж
12:47 22.12.2025
8 Фергюсън
Коментиран от #19
12:49 22.12.2025
9 И тя
12:59 22.12.2025
10 БРАВО
12:59 22.12.2025
11 танкист
Коментиран от #18
13:00 22.12.2025
12 Още един
13:06 22.12.2025
13 Спиро
13:08 22.12.2025
14 ООрана държава
Коментиран от #17
13:13 22.12.2025
15 Ти да видиш
Младеж, ОПИЧАЙ СИ АКЪЛА! (Този в горната глава :))))
13:14 22.12.2025
16 к0чка, зЪдник и бял0 мУмче
До коментар #4 от "оспри":Еххх ,колко да е "тайнствена" тая "изпълнителка"? Рода е на Златко Баретата пък и "вероятно" е много дУховн0 извисена.
13:16 22.12.2025
17 на нас що ни предлагате фенхай
До коментар #14 от "ООрана държава":И за туй дори не става
13:18 22.12.2025
18 САМИ сте си плюли в мозака!
До коментар #11 от "танкист":В блузката са само менте сиси
13:19 22.12.2025
19 Куха пътка + анаболна бъткъ
До коментар #8 от "Фергюсън":Тая мрежа отдавана е целата на дупки бре
13:20 22.12.2025
20 Винкело
13:24 22.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 газо
13:31 22.12.2025
23 Сигурен съм
13:50 22.12.2025