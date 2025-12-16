№3: Доналд Тръмп-младши отново е сгоден (СНИМКА)

В семейството на американския президент Доналд Тръмп има повод за лично тържество. Най-големият му син Доналд Тръмп-младши се е сгодил за светската дама от Палм Бийч Бетина Андерсън, съобщиха „Ройтерс“ и „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на източници, запознати със събитието.

Годежът е бил обявен по време на частно събиране в Белия дом, където президентът лично е споделил новината пред ограничен кръг гости. Според присъствали, събитието е протекло в неформална обстановка, без публични изявления или официални снимки, което е типично за двойката до момента.

За Доналд Тръмп-младши това е трети годеж. Той беше женен в продължение на 12 години за Ванеса Хейдън, бивш модел и актриса, от която има пет деца. Бракът им приключи с развод през 2018 г. След това той имаше публична връзка с телевизионната водеща и политически коментатор Кимбърли Гилфойл, с която също беше сгоден, но отношенията им впоследствие се разпаднаха.

По данни на американски медии Доналд Тръмп-младши и Бетина Андерсън са заедно от около година. Андерсън е добре позната фигура в светските среди на Флорида и често присъства на благотворителни и обществени събития в Палм Бийч.

Двойката рядко коментира публично връзката си, но през последните месеци беше забелязвана на редица международни прояви. Сред тях е и участието им в луксозно сватбено тържество в Удайпур, Индия, което привлече вниманието на световните медии и допълнително засили спекулациите за предстоящ годеж. Нито Тръмп-младши, нито Андерсън са правили официални изявления след обявяването на новината, но източници от обкръжението им потвърждават, че двамата планират бъдещето си заедно.

Към момента няма информация за дата или място на сватбата.