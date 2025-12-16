Виктор и Кристина от "Ергенът: Любов в рая" се сгодиха!? (СНИМКА)

Истинска сензация разтърси феновете на „Ергенът: Любов в рая“. Виктор хвърли неочаквана бомба и то броени часове след участието си в подкаста на Туджаров и Неделчо Богданов, където съобщи, че партньорката му от "Ергенът: Любов в рая" Дениз, го е тормозила. Часове след това Виктор Иванов подпали социалните мрежи със снимка, която озадачи аудиторията му – женска ръка с халка на безименния пръст, с която се докосват романтично.

Виктор признава, че е опитал да оправи отношенията си с Дениз, но нещата излезли извън контрол. По думите му ситуацията стигнала „изключително грозни висини“, а той бил принуден да потърси помощ от полицията.

Тормозът включвал нощни обаждания, заплахи и сериозен психически натиск – не само към него, но и към майка му и близки хора. „В един момент не можех да повярвам какво ми се случва“, споделя Виктор и признава, че дълго се е чудил дали това е отмъщение или отчаян опит за връщане.

Всичко се влошило, след като станало ясно, че между него и Кристина има нещо повече. Виктор подчертава, че връзката им е започнала чак около месец след раздялата с Дениз – на рождения ден на Габи. Първоначално били просто приятели и пътували заедно.

Снимка с халката вече обикаля мрежата и всички питат едно и също - сгодили ли са се Виктор и Кристина. Засега двойката дори не публикува снимки заедно, така че предстои да разберем какво се случва между тях.