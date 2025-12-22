Новини
Любопитно »
Зоуи Кравиц отново подхрани слуховете за годеж с Хари Стайлс

22 Декември, 2025 15:22 641 2

  • зоуи кравиц-
  • хари стайлс-
  • годеж-
  • пръстен-
  • слухове

Журналистите забелязаха масивен златен пръстен на безименния пръст на актрисата

Зоуи Кравиц отново подхрани слуховете за годеж с Хари Стайлс - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Зоуи Кравиц предизвика слухове за годеж с приятеля си, певеца Хари Стайлс, пише Daily Mail.

Папараци заснеха Зоуи Кравиц да се разхожда с Хари Стайлс в Рим. Журналистите забелязаха масивен златен пръстен на безименния пръст на актрисата, което предполагаше, че певецът ѝ е предложил брак. Актрисата носеше подобно бижу през ноември. Daily Mail се свърза с техни представители за коментар, но все още не е получил отговор.

През септември папараци заснеха Хари Стайлс и Зоуи Кравиц да се разхождат в Италия. Двойката се държеше за ръце и си говореше. На една от снимките Стайлс беше хванал Зоуи Кравиц за задните части. На друга снимка Зоуи Кравиц отговори по същия начин.

Интернет потребителите не бяха впечатлени от жеста на Стайлс.

„Ерата на благоприличието свърши“ и „Каква отвратителна двойка“, написаха читатели на Page Six.

По-късно вътрешен човек от People разкри подробности за романса на звездите. Източникът на таблоида каза, че Зоуи Кравиц е летяла до Рим няколко пъти през годината, за да посети любимия си.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Егати

    1 0 Отговор
    Колко траурно изглежда ?! Не бих се захванал с такава !

    15:35 22.12.2025

  • 2 Боли ме

    0 0 Отговор
    Фара , и поради болката ще го преместя. Весели празници !!!

    16:22 22.12.2025